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Bağdat Caddesi’nin Adını Irak’ın Başkentinden Almasının IV. Murat’a Dayanan Hikayesi

Bağdat Caddesi’nin Adını Irak’ın Başkentinden Almasının IV. Murat’a Dayanan Hikayesi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
19.10.2024 - 17:00

İstanbul’un en ünlü konumu yaklaşık 9 kilometre uzunluğa sahip Bağdat Caddesi özellikle kentin Anadolu Yakası’nda yaşayanlar için adeta bir nefes alma noktası. Peki Bağdat Caddesi’nin Irak’ın başkentiyle ilgisi ne?

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Bostancı’dan başlayarak Kızıltoprak’a kadar uzanan yaklaşık 9 kilometre uzunluğundaki Bağdat Caddesi megakentin en ünlü konumlarından biri.

Bostancı’dan başlayarak Kızıltoprak’a kadar uzanan yaklaşık 9 kilometre uzunluğundaki Bağdat Caddesi megakentin en ünlü konumlarından biri.

Bir yandan denizle aranızda birkaç adım mesafe bulunurken bir yandan ‘açık hava mağazası’ olmasıyla saatlerce yürüyüş yapabileceğiniz bir nokta.

Bir yandan denizle aranızda birkaç adım mesafe bulunurken bir yandan ‘açık hava mağazası’ olmasıyla saatlerce yürüyüş yapabileceğiniz bir nokta.

Peki hiç Bağdat Caddesi’nin adının nereden geldiğini düşündünüz mü ya da Irak’ın başkentiyle bir ilgisi olabilir mi?

Peki hiç Bağdat Caddesi’nin adının nereden geldiğini düşündünüz mü ya da Irak’ın başkentiyle bir ilgisi olabilir mi?

Bağdat Caddesi özellikle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda akşam saatinde düzenlenen Fener Alayları ile meşhur. 

Bu soruya yanıtımız: Evet. Caddenin adının ‘Bağdat’ olması Osmanlı padişahı dördüncü Murat’a dayanıyor.

Bu soruya yanıtımız: Evet. Caddenin adının ‘Bağdat’ olması Osmanlı padişahı dördüncü Murat’a dayanıyor.

IV. Murat, Safevi Devleti'nin elinde olan Bağdat’ı alabilmek için ‘Bağdat Seferi’ni düzenler. Bu seferden zaferle dönülür. Osmanlı padişahı sefere çıkarken geçtiği bu caddeye döndüğü zaman zafer kutlaması için ‘Bağdat’ adını verir.

IV. Murat, Safevi Devleti'nin elinde olan Bağdat’ı alabilmek için ‘Bağdat Seferi’ni düzenler. Bu seferden zaferle dönülür. Osmanlı padişahı sefere çıkarken geçtiği bu caddeye döndüğü zaman zafer kutlaması için ‘Bağdat’ adını verir.
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Yani megakentin en ünlü caddesi Bağdat Caddesi 1638 yılında bu ismi alır. Peki ‘zengin muhiti’ olması nasıl gerçekleşti?

Yani megakentin en ünlü caddesi Bağdat Caddesi 1638 yılında bu ismi alır. Peki ‘zengin muhiti’ olması nasıl gerçekleşti?

Günümüzde de sosyo-ekonomik durumu yüksek kişilerin yaşadığı Bağdat Caddesi’ne zenginlerin akın etmesi ise II. Abdülhamid döneminde başladı.

Günümüzde de sosyo-ekonomik durumu yüksek kişilerin yaşadığı Bağdat Caddesi’ne zenginlerin akın etmesi ise II. Abdülhamid döneminde başladı.

Padişah’ın sarayına yakın olmak isteyenler burada evler almaya, işlerini taşımaya başladı. Paşalar, devlet görevlileri, tüccarlar bu kişiler arasındaydı. Bağdat Caddesi'nin zengin muhiti olma hikayesi de böylece başlamış oldu.

Padişah’ın sarayına yakın olmak isteyenler burada evler almaya, işlerini taşımaya başladı. Paşalar, devlet görevlileri, tüccarlar bu kişiler arasındaydı. Bağdat Caddesi'nin zengin muhiti olma hikayesi de böylece başlamış oldu.

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