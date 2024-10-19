Bağdat Caddesi’nin Adını Irak’ın Başkentinden Almasının IV. Murat’a Dayanan Hikayesi
Bağdat Caddesi’nin Adını Irak’ın Başkentinden Almasının IV. Murat’a Dayanan Hikayesi
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Bostancı’dan başlayarak Kızıltoprak’a kadar uzanan yaklaşık 9 kilometre uzunluğundaki Bağdat Caddesi megakentin en ünlü konumlarından biri.
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Bir yandan denizle aranızda birkaç adım mesafe bulunurken bir yandan ‘açık hava mağazası’ olmasıyla saatlerce yürüyüş yapabileceğiniz bir nokta.
Peki hiç Bağdat Caddesi’nin adının nereden geldiğini düşündünüz mü ya da Irak’ın başkentiyle bir ilgisi olabilir mi?
Bu soruya yanıtımız: Evet. Caddenin adının ‘Bağdat’ olması Osmanlı padişahı dördüncü Murat’a dayanıyor.
IV. Murat, Safevi Devleti'nin elinde olan Bağdat’ı alabilmek için ‘Bağdat Seferi’ni düzenler. Bu seferden zaferle dönülür. Osmanlı padişahı sefere çıkarken geçtiği bu caddeye döndüğü zaman zafer kutlaması için ‘Bağdat’ adını verir.
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Yani megakentin en ünlü caddesi Bağdat Caddesi 1638 yılında bu ismi alır. Peki ‘zengin muhiti’ olması nasıl gerçekleşti?
Günümüzde de sosyo-ekonomik durumu yüksek kişilerin yaşadığı Bağdat Caddesi’ne zenginlerin akın etmesi ise II. Abdülhamid döneminde başladı.
Padişah’ın sarayına yakın olmak isteyenler burada evler almaya, işlerini taşımaya başladı. Paşalar, devlet görevlileri, tüccarlar bu kişiler arasındaydı. Bağdat Caddesi'nin zengin muhiti olma hikayesi de böylece başlamış oldu.
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