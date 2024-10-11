Hindistan’a Gitme Ümidiyle Yola Çıkıp Amerika’yı Keşfeden Kristof Kolomb’un Asırlar Sonra Çözülen Ölümü
Hindistan’a Gitme Ümidiyle Yola Çıkıp Amerika’yı Keşfeden Kristof Kolomb’un Asırlar Sonra Çözülen Ölümü
İspanya’daki bilim insanları ünlü kaşif Kristof Kolomb’un ölümüyle ilgili gizemi çözdü. Hindistan’a gittiğini sanarken Amerika kıtasını keşfeden Kristof Kolomb’un kalıntılarının Sevilla’da gömülü olduğunu doğrulayan bir DNA çalışması yapıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Coğrafi keşifleri başlatan ve Amerika kıtasının kolonizasyonuna zemin hazırlayan Kristof Kolomb’un ölümünden asırlar sonra ilginç bir araştırmaya imza atıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İspanyalı bilim insanları ünlü kaşif Kolomb’un ölümüne dair iki gizemi çözdüklerini iddia ediyor.
The Guardian'da yer alan habere göre ilk iddia ’Sevilla Katedrali’ndeki görkemli mezar gerçekten Kolomb’a mı ait?’… Bu sorunun yanıtı: “Evet!”
İkinci soru ise ‘Dünya tarihini değiştiren denizci gerçekten Cenevizli miydi?’… Bu sorunun yanıtı henüz netleşmiş değil. Bilim insanları önümüzdeki günlerde bunun yanıtını vermeyi planlıyor.
Bilim insanları 20 yılı aşkın süredir Kolomb’un kalıntılarına yönelik DNA araştırması gerçekleştiriyordu. Sevilla’da bulunan kalıntılar Kolomb’un kardeşi ve oğlundan alınan DNA örnekleriyle karşılaştırıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Araştırmanın sonucuna göre Sevilla Katedrali’ndeki kemiklerin kesin olarak Kolomb’a ait olduğu ortaya çıktı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın