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Hindistan’a Gitme Ümidiyle Yola Çıkıp Amerika’yı Keşfeden Kristof Kolomb’un Asırlar Sonra Çözülen Ölümü

Hindistan’a Gitme Ümidiyle Yola Çıkıp Amerika’yı Keşfeden Kristof Kolomb’un Asırlar Sonra Çözülen Ölümü

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
12.10.2024 - 00:01

İspanya’daki bilim insanları ünlü kaşif Kristof Kolomb’un ölümüyle ilgili gizemi çözdü. Hindistan’a gittiğini sanarken Amerika kıtasını keşfeden Kristof Kolomb’un kalıntılarının Sevilla’da gömülü olduğunu doğrulayan bir DNA çalışması yapıldı.

Kaynak: The Guardian

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Coğrafi keşifleri başlatan ve Amerika kıtasının kolonizasyonuna zemin hazırlayan Kristof Kolomb’un ölümünden asırlar sonra ilginç bir araştırmaya imza atıldı.

Coğrafi keşifleri başlatan ve Amerika kıtasının kolonizasyonuna zemin hazırlayan Kristof Kolomb’un ölümünden asırlar sonra ilginç bir araştırmaya imza atıldı.

İspanyalı bilim insanları ünlü kaşif Kolomb’un ölümüne dair iki gizemi çözdüklerini iddia ediyor.

İspanyalı bilim insanları ünlü kaşif Kolomb’un ölümüne dair iki gizemi çözdüklerini iddia ediyor.

The Guardian'da yer alan habere göre ilk iddia ’Sevilla Katedrali’ndeki görkemli mezar gerçekten Kolomb’a mı ait?’… Bu sorunun yanıtı: “Evet!”

The Guardian'da yer alan habere göre ilk iddia ’Sevilla Katedrali’ndeki görkemli mezar gerçekten Kolomb’a mı ait?’… Bu sorunun yanıtı: “Evet!”

İkinci soru ise ‘Dünya tarihini değiştiren denizci gerçekten Cenevizli miydi?’… Bu sorunun yanıtı henüz netleşmiş değil. Bilim insanları önümüzdeki günlerde bunun yanıtını vermeyi planlıyor.

İkinci soru ise ‘Dünya tarihini değiştiren denizci gerçekten Cenevizli miydi?’… Bu sorunun yanıtı henüz netleşmiş değil. Bilim insanları önümüzdeki günlerde bunun yanıtını vermeyi planlıyor.

Bilim insanları 20 yılı aşkın süredir Kolomb’un kalıntılarına yönelik DNA araştırması gerçekleştiriyordu. Sevilla’da bulunan kalıntılar Kolomb’un kardeşi ve oğlundan alınan DNA örnekleriyle karşılaştırıldı.

Bilim insanları 20 yılı aşkın süredir Kolomb’un kalıntılarına yönelik DNA araştırması gerçekleştiriyordu. Sevilla’da bulunan kalıntılar Kolomb’un kardeşi ve oğlundan alınan DNA örnekleriyle karşılaştırıldı.
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Araştırmanın sonucuna göre Sevilla Katedrali’ndeki kemiklerin kesin olarak Kolomb’a ait olduğu ortaya çıktı.

Araştırmanın sonucuna göre Sevilla Katedrali’ndeki kemiklerin kesin olarak Kolomb’a ait olduğu ortaya çıktı.

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