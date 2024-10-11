Hindistan’a Gitme Ümidiyle Yola Çıkıp Amerika’yı Keşfeden Kristof Kolomb’un Asırlar Sonra Çözülen Ölümü

İspanya’daki bilim insanları ünlü kaşif Kristof Kolomb’un ölümüyle ilgili gizemi çözdü. Hindistan’a gittiğini sanarken Amerika kıtasını keşfeden Kristof Kolomb’un kalıntılarının Sevilla’da gömülü olduğunu doğrulayan bir DNA çalışması yapıldı.

Kaynak: The Guardian