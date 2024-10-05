Toronto Üniversitesi'nden Bilim İnsanlarının Şaşırtan Konya Araştırması: “Milyonlarca Yıldır Şekilleniyor”

Bilim insanları bu kaybı ‘litosferik damlama’ adını veriyor. Dünya’nın kabuğunu ve üst mantosunu oluşturan kayalık malzemenin dengesizliğini ifade eden bir terim. Yüzeyin altında ayrılan kaya parçaları gezegenin mantosunun akışkan tabakasına battıkça havza ve dağlık kıvrımları gibi arazi şekilleri yüzeyde oluşuyor.