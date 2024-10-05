Toronto Üniversitesi'nden Bilim İnsanlarının Şaşırtan Konya Araştırması: “Milyonlarca Yıldır Şekilleniyor”
Toronto Üniversitesi'nden Bilim İnsanlarının Şaşırtan Konya Araştırması: “Milyonlarca Yıldır Şekilleniyor”
Toronto Üniversitesi’nden bilim insanları Konya Havzası’nı araştırdı. Araştırmanın sonuçlarına göre Türkiye sürekli yükselen bir plato içinde. Ancak Türkiye yükselirken Konya Havzası hızla çöküyor. Aynı zamanda havza, milyonlarca yıldır sürekli olarak kendisini şekillendiriyor.
Kaynak: SciTechDaily
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Toronto Üniversitesi’nden yapılan bir araştırmada Konya Havzası ile ilgili şaşırtan sonuçlar çıktı.
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Ekip bilimsel teknikleri kullanarak bir simülasyon ortaya çıkardı. Jeolojik ve jeofiziksel veriler bir araya getirilerek oluşturulan bu simülasyonda Konya Havzası’nda ‘gizemli bir batış’ görüldü.
Ortaya çıkan bir diğer önemli sonuçtan bir tanesi de Konya Havzası’nın milyonlarca yıldır yeniden şekillendiği oldu. Uydu verileri bir yandan çökmenin yaşandığı havzanın sürekli kendisini şekillendirdiğini ortaya koydu.
Türkiye yükselen bir platoda yer alırken Konya Havzası’nın hızla çökmesinin nedeni Dünya yüzeyinin altından bir litosferik malzeme kaybından kaynaklanması olarak açıklandı.
Toronto Üniversitesi’nden çalışmanın baş yazarı Julia Andersen, “Uydu verilerine baktığımızda, kabuğun çöktüğü veya havzanın derinleştiği Konya Havzası'nda dairesel bir özellik gözlemledik” dedi.
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Daha önce yapılan araştırmalar, litosferik damlama olayı nedeniyle Orta Anadolu Platosu'nun son 10 milyon yılda bir kilometre kadar yükseldiğini gösteriyor.
Araştırmacılar bu olayın gezegenin herhangi bir yerinde meydana gelebileceğini ve genellikle dağ, plato bölgelerinde oluşabileceğini dile getiriyor.
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