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Balık Firarda! 27 Bin Somon Balığı Kaçtı, Ülke Ayaklandı: Balıkları Bulana Para Ödülü Var

Balık Firarda! 27 Bin Somon Balığı Kaçtı, Ülke Ayaklandı: Balıkları Bulana Para Ödülü Var

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
12.02.2025 - 16:57

Yaşam hakları savunucularının ‘felaket’ olarak nitelendirdiği Norveç kıyılarında bulunan Mowi isimli çiftlikte 27 bin somon balığı firar etti. Balıkların kaçmasıyla Norveç’te kriz doğdu. Dünyanın en büyük çiftlik somonu üreticisi balıkları bulana para ödülü vereceğini duyurdu. Balık başına 500 kron (1600 TL) konuldu.

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Dünyanın en büyük çiftlik somonu üreticisi olan Mowi'deki balık firarları, Norveç'te krize yol açtı. Her yıl milyonlarca dolar gelir elde edilen çiftlikten 27 bin somon balığı firar etti.

Dünyanın en büyük çiftlik somonu üreticisi olan Mowi'deki balık firarları, Norveç'te krize yol açtı. Her yıl milyonlarca dolar gelir elde edilen çiftlikten 27 bin somon balığı firar etti.

Kafesin yırtılması sonucu balıkların kaçtığı ortaya çıktı. Yaşam hakları savunucuları durumu felaket olarak nitelendirip eyleme geçti.

Kafesin yırtılması sonucu balıkların kaçtığı ortaya çıktı. Yaşam hakları savunucuları durumu felaket olarak nitelendirip eyleme geçti.

Yaşam hakları savunucuları, somonların hastalık yayabileceğini ve çevresel sorunlara yol açabileceğini ifade ediyor.

Balıkları bulana para ödülü verilecek.

Balıkları bulana para ödülü verilecek.

Mowi, yaşananın 'çok ciddi ve üzücü bir durum' olduğunu belirtti. Balık başına ise 500 kron (1600 TL) para ödülü konuldu. Balıkları bulan kişiye para ödülü verileceği belirtildi.

"Vahşi somon için büyük tehdit."

"Vahşi somon için büyük tehdit."

Norveç Atlantik somonu bilimsel danışma komitesi, kaçan çiftlik somonunu vahşi somon için en büyük tehditlerden biri olarak sınıflandırdı. Norveç'teki vahşi Atlantik somon stoklarının üçte ikisinin kaçan çiftlik somonuyla genetik etkileşime girdiğine inanılıyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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