Balık Firarda! 27 Bin Somon Balığı Kaçtı, Ülke Ayaklandı: Balıkları Bulana Para Ödülü Var
Balık Firarda! 27 Bin Somon Balığı Kaçtı, Ülke Ayaklandı: Balıkları Bulana Para Ödülü Var
Yaşam hakları savunucularının ‘felaket’ olarak nitelendirdiği Norveç kıyılarında bulunan Mowi isimli çiftlikte 27 bin somon balığı firar etti. Balıkların kaçmasıyla Norveç’te kriz doğdu. Dünyanın en büyük çiftlik somonu üreticisi balıkları bulana para ödülü vereceğini duyurdu. Balık başına 500 kron (1600 TL) konuldu.
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Dünyanın en büyük çiftlik somonu üreticisi olan Mowi'deki balık firarları, Norveç'te krize yol açtı. Her yıl milyonlarca dolar gelir elde edilen çiftlikten 27 bin somon balığı firar etti.
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Kafesin yırtılması sonucu balıkların kaçtığı ortaya çıktı. Yaşam hakları savunucuları durumu felaket olarak nitelendirip eyleme geçti.
Balıkları bulana para ödülü verilecek.
"Vahşi somon için büyük tehdit."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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