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Yıldız Nasıl Oluşur? James Webb Uzay Teleskobu Yeni Doğan Yıldızın Adım Adım Şekillenişini Görüntüledi

Yıldız Nasıl Oluşur? James Webb Uzay Teleskobu Yeni Doğan Yıldızın Adım Adım Şekillenişini Görüntüledi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
10.02.2025 - 16:00

James Webb Uzay Teleskobu, bu kez doğan bir yıldızın adım adım şekillenişini görüntüledi. Dünyadan yaklaşık 450 ışık yılı uzaklıkta yer alan HH30 isimli ön gezegen diski, içerisinde yoğun bir gazla çevrelenmiş yeni doğan yıldızı barındırıyor. 

Parlak nebula olan HH30 yıldızlararası maddelerin çarpışmasıyla oluşuyor. James Webb Uzay Teleskobu ise HH30’un yapısını ayrıntılı şekilde inceledi. 

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Yıldız nasıl oluşur, hiç düşündünüz mü? Boğa takımyıldızında bulunan ve dünyadan 450 ışık yılı uzaklıkta yer alan HH30’da doğan yıldızın nasıl şekillendiği görüntülendi.

Yıldız nasıl oluşur, hiç düşündünüz mü? Boğa takımyıldızında bulunan ve dünyadan 450 ışık yılı uzaklıkta yer alan HH30’da doğan yıldızın nasıl şekillendiği görüntülendi.

James Webb Uzay Teleskobu JWST içinde yeni doğan yıldızı barındıran HH30’a dair yeni görüntüler yayımladı. Doğan yıldızın nasıl şekillendiği böyle görüntülendi 👇

James Webb Uzay Teleskobu JWST içinde yeni doğan yıldızı barındıran HH30’a dair yeni görüntüler yayımladı. Doğan yıldızın nasıl şekillendiği böyle görüntülendi 👇

Kızılötesi algılayıcılarla HH30’un yapısı ayrıntılı şekilde analiz edildi. Görüntülerde fırlayan gaz ve tozdan oluşan koni şeklindeki çıkış akışı ve dar jet akımı görülüyor. JWST, protostardaki toz taneciklerinin hareketini takip etti.

Parlak bir nebula olan HH30, yıldızlardan çıkan hızlı gaz jetlerinin çevresindeki yıldızlararası maddeyle çarpışması sonucu oluşuyor.

Parlak bir nebula olan HH30, yıldızlardan çıkan hızlı gaz jetlerinin çevresindeki yıldızlararası maddeyle çarpışması sonucu oluşuyor.

Kaynak

Gezegen nasıl oluşuyor?

Gezegen nasıl oluşuyor?

James Webb Uzay Teleskobu, bu incelemesiyle sistemdeki toz taneciklerinin nasıl dağıldığını ortaya çıkardı. İncelemeye göre büyük toz tanecikleri disk içinde hareket ediyor ve ince bir tabaka oluşturuyor. Bu süreç ise bilim dünyasında oldukça önemli bir süreç. Gezegen oluşumunun kritik aşaması olan bu süreçte toz tanecikleri bir araya geliyor ve gezegenleri oluşturuyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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