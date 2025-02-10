Yıldız Nasıl Oluşur? James Webb Uzay Teleskobu Yeni Doğan Yıldızın Adım Adım Şekillenişini Görüntüledi
Yıldız Nasıl Oluşur? James Webb Uzay Teleskobu Yeni Doğan Yıldızın Adım Adım Şekillenişini Görüntüledi
James Webb Uzay Teleskobu, bu kez doğan bir yıldızın adım adım şekillenişini görüntüledi. Dünyadan yaklaşık 450 ışık yılı uzaklıkta yer alan HH30 isimli ön gezegen diski, içerisinde yoğun bir gazla çevrelenmiş yeni doğan yıldızı barındırıyor.
Parlak nebula olan HH30 yıldızlararası maddelerin çarpışmasıyla oluşuyor. James Webb Uzay Teleskobu ise HH30’un yapısını ayrıntılı şekilde inceledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yıldız nasıl oluşur, hiç düşündünüz mü? Boğa takımyıldızında bulunan ve dünyadan 450 ışık yılı uzaklıkta yer alan HH30’da doğan yıldızın nasıl şekillendiği görüntülendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
James Webb Uzay Teleskobu JWST içinde yeni doğan yıldızı barındıran HH30’a dair yeni görüntüler yayımladı. Doğan yıldızın nasıl şekillendiği böyle görüntülendi 👇
Parlak bir nebula olan HH30, yıldızlardan çıkan hızlı gaz jetlerinin çevresindeki yıldızlararası maddeyle çarpışması sonucu oluşuyor.
Gezegen nasıl oluşuyor?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın