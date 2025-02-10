Yıldız Nasıl Oluşur? James Webb Uzay Teleskobu Yeni Doğan Yıldızın Adım Adım Şekillenişini Görüntüledi

James Webb Uzay Teleskobu, bu incelemesiyle sistemdeki toz taneciklerinin nasıl dağıldığını ortaya çıkardı. İncelemeye göre büyük toz tanecikleri disk içinde hareket ediyor ve ince bir tabaka oluşturuyor. Bu süreç ise bilim dünyasında oldukça önemli bir süreç. Gezegen oluşumunun kritik aşaması olan bu süreçte toz tanecikleri bir araya geliyor ve gezegenleri oluşturuyor.