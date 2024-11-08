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Sizi Ortamın En Farklısı Yapacak ve Hayran Bakışları Şimşek Gibi Çekmenizi Sağlayacak 10 İlginç Bilgi

Sizi Ortamın En Farklısı Yapacak ve Hayran Bakışları Şimşek Gibi Çekmenizi Sağlayacak 10 İlginç Bilgi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
09.11.2024 - 01:10

Arkadaşlarınızı, ailenizi, özellikle hoşlandığınız bir insanı etkilemek için hangi yollara başvurursunuz? Bence birisini etkilemek ve hayran bakışları üzerinize çekmek istiyorsanız genel kültürünüzü konuşturun. Bu konuda size ufak yardımlarda bulunabiliriz. İster havanızı atın ister bilgileri kendinize saklayın. Her ne olursa olsun bu şaşırtıcı bilgilere hazır olun. İşte sizi ortamın en farklısı yapacak 10 ilginç bilgi!

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Öğrenmenin ne yaşı var ne de sınırı. Dünyamız uçsuz bucaksız bilgilerle dolu. Öğrenince şaşıracağınız bilgiler edinmek ister misiniz? Öyleyse buyurun! Ortamlarda havanızı atabileceğiniz 10 ilginç bilgiyle sizi baş başa bırakıyoruz👇🏻

Öğrenmenin ne yaşı var ne de sınırı. Dünyamız uçsuz bucaksız bilgilerle dolu. Öğrenince şaşıracağınız bilgiler edinmek ister misiniz? Öyleyse buyurun! Ortamlarda havanızı atabileceğiniz 10 ilginç bilgiyle sizi baş başa bırakıyoruz👇🏻

1. Evrenin Rengi: Kozmik Latte

1. Evrenin Rengi: Kozmik Latte

Latte sadece bir kahve değil. Aynı zamanda evrenin rengi! 2002’de gökbilimciler evrenin rengini buldu. İlk olarak evrenin renginin yeşilimsi beyaz olduğuna karar verildi. Ancak 2003 yılında yapılan araştırmalar sonucunda evrenin bej-beyaz karışımı bir renk olduğu bildirildi. Buna da ‘Kozmik Latte’ (Cosmic Latte) denildi.

2. Bulutun Ağırlığı Ne Kadar?

2. Bulutun Ağırlığı Ne Kadar?

Bir bulutun ağırlığı yaklaşık bir milyon ton. Ancak bu ağırlık geniş bir alana yayıldığı için bulutların ağırlığının hiçbir zaman farkına varmayız.

3. Zürafalara Yıldırım Çarpma Olasılığı İnsana Göre Tam 30 Kat Daha Fazla

3. Zürafalara Yıldırım Çarpma Olasılığı İnsana Göre Tam 30 Kat Daha Fazla

1996-2010 yılları arasında nüfusu 140 bin olan zürafalara 5 kez yıldırım çarpması kaydedildi. Diğer bir ifadeyle her yıl her bin zürafadan 0.003'ünün yıldırım nedeniyle ölüyor. Bu oran, insanların ölüm oranının 30 katıdır.

4. İkizlerin Parmak İzleri Birbirinden Farklıdır

4. İkizlerin Parmak İzleri Birbirinden Farklıdır

Bunun nedeni rahimdeki gelişimde saklı. Bebeğin rahimdeki gelişimi sırasında rahimdeki pozisyon ve parmak büyüme hızı, parmak izini etkiliyor.

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5. Dünya’nın Dönüş Hızı Yavaşlıyor

5. Dünya’nın Dönüş Hızı Yavaşlıyor

600 milyon yıl önce bir günün 21 saat sürdüğünü biliyor muydunuz? Dünya’nın dönüş hızı yavaşlıyor. Gün uzunluğu yüzyılda 1.8 saniye artıyor.

6. Bulunan En Büyük Fosilleşmiş Dinazor Dışkısı 2 Litre Hacminde

6. Bulunan En Büyük Fosilleşmiş Dinazor Dışkısı 2 Litre Hacminde

30 santimetre uzunluğunda ve 2 litre hacminde bulunan dinazor dışkısı ‘bulunan en büyük fosilleşmiş dışkı’ olarak kayıtlara geldi. T-Rex’e ait olduğu düşünülen bu fosil bilim dünyası için çığır açan bir gelişme. Bu sayede bilim insanları dinazorun yaşamına dair birçok önemli kanıtlar elde etti.

8. Bazı Hayvanlar İnsanları Ağır Çekimde Hareket Ediyormuş Gibi Görür

8. Bazı Hayvanlar İnsanları Ağır Çekimde Hareket Ediyormuş Gibi Görür

Bazı hayvanların zaman algısı insanlardan farklıdır. Daha küçük cinsteki hayvanlar insanları ağır çekimde hareket ediyormuş gibi görür. Kertenkele, semender gibi sürüngenler zamanı kedi ve köpeklerden daha yavaş hisseder. Zaman algısı beynin gelen bilgileri işleme hızına bağlıdır.

9. Su Islak Değil

9. Su Islak Değil

Çoğu bilim insanı suyun aslında ıslak olmadığını savunuyor. Çünkü bilim insanları ıslaklığı sıvının katı yüzeyle temas etme yeteneği olarak tanımlıyor. Bu nedenle teoriye göre su ıslak değil, ama değdiği nesneyi ıslatır.

10. Başı Olmadan 18 Ay Yaşayan Tavuk Mike

10. Başı Olmadan 18 Ay Yaşayan Tavuk Mike

Mike isimli tavuk, tarihe geçti. ABD’de 1940’lı yıllarda meydana gelen olayda Koloradolu bir çiftçi tavuğun başını kesti. Ancak Mike isimli tavuk ölmedi ve 18 ay hayatta kaldı. Bunun nedeni ise beyinde bulunan nefes, sindirim, nabız gibi fonksiyonları kontrol eden yüzde 80’lik kısma bir şey olmaması olarak açıklandı.

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