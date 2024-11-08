Flörtünüz Bir Anda Kısa ve Uzak Cevaplar mı Vermeye Başladı? Gri Kaya Yöntemine Maruz Kalıyor Olabilirsiniz!
Flörtünüz Bir Anda Kısa ve Uzak Cevaplar mı Vermeye Başladı? Gri Kaya Yöntemine Maruz Kalıyor Olabilirsiniz!
Devir değişti, ilişkilere de bir haller oldu. Ağzımızın tadıyla sevmek artık hayal mi oldu bilmiyoruz ama günümüz ilişkileri 'love bombing, gaslighting, ghosting' terimleriyle doldu taştı. Her gün 'Bi' yaşıma daha girdim' dedirtecek ilişki bilgisi öğreniyoruz. Bunlardan en yenisi -aslında psikolojide bu terim hiç de yeni değil- 'Gri kaya yöntemi'. İngilizce adıyla 'Grey rock method.'
Bu yöntemle sevgisiyle ayaklarınızı yerden kesen flörtünüz bir anda 7/24 attığı mesajları kesmeye başlıyor... İletişimi doğrudan kesmiyor ama kısa ve uzak cevaplarla bir terslik olduğunun farkındasınız.
Peki 'gri kaya yöntemi' nedir? Gri kaya yöntemi nasıl anlaşılır? Hadi hep birlikte bu soruların yanıtını bakalım.
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Love bombing, gaslighting, ghosting… Günümüz ilişkilerinde sıklıkla yaşanılan bu üç terimi son yıllarda eminim ki duymuşsunuzdur.
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Bu terimlere bir yenisi daha eklendi: Gri Kaya Yöntemi. İngilizce ‘Grey Rock Method’ deniliyor. Peki ‘gri kaya yöntemi’ nedir?
Yeni flörte başladınız diyelim. Midenizde uçuşan kelebekler, her buluşmada, her temasta heyecanlanmalar… Her şey mükemmel gidiyor.
Ancak bir anda işlerin ters gittiğini fark ediyorsunuz. Sık sık konuşmalar, 7/24 mesajlaşmalar, o heyecan bir anda yerini anlamsız bir uzaklığa ve soğukluğa mı bırakıyor?
Siz heyecanla mesaj atarken partneriniz kısa ve cevap vermenize imkan tanımayan karşılık mı veriyor?
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Dikkat! Gri Kaya Yöntemine maruz kalıyor olabilirsiniz. İlişkiyi doğrudan bitiremeyen kişilerin genellikle sıklıkla kullandığı bu yönteme Gri Kaya Yöntemi deniliyor.
Gri Kaya Yöntemi, kişiyle teması tamamiyle kesmek değil, onunla sıkıcı ve heyecansız bir şekilde iletişimde kalmaya devam etmek anlamı taşıyor.
Öte yandan psikologlar bu yöntemin manipülatif kişilerle mücadele etmek için de kullanılan etkili bir yöntem olduğunu da dile getiriyor.
Manipülatif kişilerin en önemli özelliği karşısındaki kişiyle tartışmaya girmekten, öfkelendirmekten; karşısındakinin suçluluk duygusuna kapılmasıyla zevk alması.
Karşılarındaki insanı manipüle ettiklerini gördükçe ve tepkileri arttıkça bundan adeta tatmin olurlar. İşte tam bu noktada manipülatif kişiye karşı ‘gri kaya yöntemi’ önem taşıyor.
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Cleveland Clinic'te yer alan yazıda ise manipülatif kişilere karşı kullanılacak bu yöntemde amaç karşınızdaki insana karşı tepkisiz kalmaktır. Böylece hem sizi olumsuz etkileyen insanın negatif enerjisinden uzaklaşmış olursunuz hem de iletişim kurmak zorunda kalmazsınız.
Gri Kaya Yöntemi uygulandığı takdirde bu kez toksik kişilere istediğini vermemiş olacaksınız. Kişi istediği öfkeyi ve olumsuz davranışları alamadığı takdirde sizden beslenemeyecek ve böylecek yavaş yavaş sizden uzaklaşmış olacak.
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milletin kafasını karıştırıp saçmalatmaktan başka bir bok yapmıyorsunuz bu ne ya bunun siyah veya beyaz kayası da var mı 😂😂