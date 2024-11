Flörtünüz Bir Anda Kısa ve Uzak Cevaplar mı Vermeye Başladı? Gri Kaya Yöntemine Maruz Kalıyor Olabilirsiniz!

Love Bombing (Sevgi Bombardımanı): İlişkinin başlarında partnerinizin ayağınızı yerden sevgi bombardımanına bu isim veriliyor. Her saniye iltifatlar her saniye aşk itirafları… Tam da bu ilişkiye bağımlı hale geldiğinizi düşündüğünüz an bir de bakmışsınız o sevgi selinden eser yok. Sizi kendisine bağımlı hale getirip geri çekilen partneriniz ilgisiz tavırları başlıyor. İşte bu tam anlamıyla bir ‘love bombing’.