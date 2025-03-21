Rasim Ozan Kütahyalı’dan Gündem Yaratan İddialar: “Ekrem İmamoğlu 6-7 Yıl Hapiste Kalacak”
Rasim Ozan Kütahyalı’dan Gündem Yaratan İddialar: “Ekrem İmamoğlu 6-7 Yıl Hapiste Kalacak”
Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, Ensonhaber Youtube kanalında yaptığı yorumlarla bir kez daha günden yarattı. Gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu hakkında açıklamalarda bulunan Rasim Ozan Kütahyalı, İmamoğlu’nun 6-7 yıl hapiste kalacağını, Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarının yeniden CHP’nin başına geçeceğini iddia etti.
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Rasim Ozan Kütahyalının Youtube'da yaptığı Ekrem İmamoğlu ve CHP hakkındaki açıklamaları...
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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