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Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu’ndan Yeni Açıklama: “Kreş Açtığım İçin Hakkımda Soruşturma Açılmış”

Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu’ndan Yeni Açıklama: “Kreş Açtığım İçin Hakkımda Soruşturma Açılmış”

Ekrem İmamoğlu
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.03.2025 - 09:15 Son Güncelleme: 21.03.2025 - 09:31

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan başkan Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yeni bir açıklama paylaştı. İmamoğlu açıklamasında açtıkları kreşler nedeniyle hakkında soruşturma açıldığını belirterek “İfade vermek isterdim ama şu an gözaltındayım, yoksa seve seve bu şehrin çocukları için yaptığımız kreşleri tüm gücümle savunurdum” dedi.

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Ekrem İmamoğlu'nun X hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

Ekrem İmamoğlu'nun X hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

'Kreş açtığım için hakkımda soruşturma açılmış. İfade vermek isterdim ama şu an gözaltındayım, yoksa seve seve bu şehrin çocukları için yaptığımız kreşleri tüm gücümle savunurdum. Kreş açma suçunu işlemeye devam edeceğiz. Geleceğimiz olan evlatlarımızın kreşlerini de milletimize emanet ediyorum.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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