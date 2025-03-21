Ekrem İmamoğlu Operasyonunda Gözaltına Alınan Gazeteci İsmail Saymaz Adliyeye Sevk Edildi
Ekrem İmamoğlu Operasyonunda Gözaltına Alınan Gazeteci İsmail Saymaz Adliyeye Sevk Edildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ekrem İmamoğlu’na operasyon düzenlenen gün eş zamanlı olarak Gezi Parkı soruşturması kapsamında gözaltına alınan Gazeteci İsmail Saymaz adliyeye sevk edildi.
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Çarşamba sabahı yaşanan operasyon furyasında gözaltına alınan isimlerden biri olan gazeteci İsmail Saymaz Çağlayan Adliyesi’ne sevk edildi.
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Gazeteci İsmail Saymaz hakkındaki suçlamalar:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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