Sosyal Medya Düzeldi mi? Twitter (X), YouTube, WhatsApp ve Instagram’a Erişim Açıldı
Sosyal Medya Düzeldi mi? Twitter (X), YouTube, WhatsApp ve Instagram’a Erişim Açıldı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 105 kişiye düzenlenen operasyon ve yapılan gözaltılar sonrasında sosyal medya platformlarına erişim sorunu yaşanıyordu. Yaklaşık 48 saattir yaşanan erişim problemi Cuma sabah saatlerinden itibaren normale döndü. Sosyal medya hesaplarına giremeyen kullanıcılar artık Twitter (X), Instagram, WhatsApp gibi sosyal medya hesaplarına rahat giriş yapabiliyor.
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İBB ve Başkan Ekrem İmamoğlu’na düzenlenen operasyonlar ve yapılan gözaltılar sonrasında sosyal medyaya bir kez daha erişim engeli geldi.
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20 Mart Perşembe günü itibariyle, sosyal medya platformlarına erişim sorunu daha da arttı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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