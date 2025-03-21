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Sosyal Medya Düzeldi mi? Twitter (X), YouTube, WhatsApp ve Instagram’a Erişim Açıldı

Sosyal Medya Düzeldi mi? Twitter (X), YouTube, WhatsApp ve Instagram’a Erişim Açıldı

Instagram Sosyal Medya
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.03.2025 - 08:32 Son Güncelleme: 21.03.2025 - 08:33

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 105 kişiye düzenlenen operasyon ve yapılan gözaltılar sonrasında sosyal medya platformlarına erişim sorunu yaşanıyordu. Yaklaşık 48 saattir yaşanan erişim problemi Cuma sabah saatlerinden itibaren normale döndü. Sosyal medya hesaplarına giremeyen kullanıcılar artık Twitter (X), Instagram, WhatsApp gibi sosyal medya hesaplarına rahat giriş yapabiliyor.

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İBB ve Başkan Ekrem İmamoğlu’na düzenlenen operasyonlar ve yapılan gözaltılar sonrasında sosyal medyaya bir kez daha erişim engeli geldi.

İBB ve Başkan Ekrem İmamoğlu’na düzenlenen operasyonlar ve yapılan gözaltılar sonrasında sosyal medyaya bir kez daha erişim engeli geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 105 kişi hakkında başlattığı geniş çaplı operasyon sonrasında sosyal medya platformlarına erişim sıkıntısı yaşanıyordu.

Operasyonun başladığı Çarşamba günü erken saatlerden itibaren X, Instagram, YouTube ve TikTok gibi popüler sosyal medya sitelerine erişimde ciddi problemler yaşandı.Platformlarda kullanıcılar, bağlantı sorunları ve yüklenme problemleriyle karşılaştı.

20 Mart Perşembe günü itibariyle, sosyal medya platformlarına erişim sorunu daha da arttı.

20 Mart Perşembe günü itibariyle, sosyal medya platformlarına erişim sorunu daha da arttı.

YouTube, Instagram, WhatsApp ve TikTok'ta sabah saatlerinden itibaren geniş çaplı aksaklıklar yaşandı. Kullanıcılar, platformlara giriş yapmaya çalışırken sayfaların yüklenmediğini bildirdi.

Sosyal medya platformlarına yönelik bu aksaklıkların bant genişliği kısıtlamaları nedeniyle meydana gelmiş olabileceği tahmin edilirken internette erişim sorunu cuma günü sabah saatlerinde sona erdi. 

Sosyal medyada yaşanan 'erişim sorunu' ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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