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Resmi Gazete’de Yayımlandı: İstanbul’da Bir Metro Hattının Yönetimi İBB’den Alındı

Resmi Gazete’de Yayımlandı: İstanbul’da Bir Metro Hattının Yönetimi İBB’den Alındı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.03.2025 - 08:09 Son Güncelleme: 21.03.2025 - 08:12

İstanbul'da devam eden bazı raylı sistem projelerinde önemli değişiklikler yapıldı. Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre; Kazım Karabekir-Topağacı-Ümraniye Spor Köyü Raylı Sistem Hattı'nın yapım ve yönetim sorumluluğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredildi.

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İstanbul'da bazı metro ve raylı sistemlerin yönetimi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredildi.

İstanbul'da bazı metro ve raylı sistemlerin yönetimi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredildi.

Bu karar, 25 Ekim 2010 tarihli ve 2010/1115 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'na dayanılarak ilgili mevzuatta yapılan güncelleme ile hayata geçirildi...

Buna göre, söz konusu metro hattı şehir içi raylı ulaşım sistemleri kapsamına alınarak bakanlık tarafından yürütülecek projeler listesine eklendi.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre;

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre;

Kazım Karabekir-Topağacı-Ümraniye Spor Köyü Raylı Sistem Hattı projesi, Bakanlık tarafından üstlenilecek.

Bu değişiklik, ilgili kararnamenin 3. maddesinin (a) bendinin (7) alt bendi olarak güncellendi.

Karar, 20 Mart 2025 itibarıyla yürürlüğe girdi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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