Resmi Gazete’de Yayımlandı: İstanbul’da Bir Metro Hattının Yönetimi İBB’den Alındı
Resmi Gazete’de Yayımlandı: İstanbul’da Bir Metro Hattının Yönetimi İBB’den Alındı
İstanbul'da devam eden bazı raylı sistem projelerinde önemli değişiklikler yapıldı. Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre; Kazım Karabekir-Topağacı-Ümraniye Spor Köyü Raylı Sistem Hattı'nın yapım ve yönetim sorumluluğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredildi.
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İstanbul'da bazı metro ve raylı sistemlerin yönetimi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredildi.
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Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre;
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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