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Fatih Altaylı: “Ekrem İmamoğlu’nun Yerine Kayyum Olarak Kimin Hazırlandığını Biliyorum: Adil Karaismailoğlu”

Fatih Altaylı: “Ekrem İmamoğlu’nun Yerine Kayyum Olarak Kimin Hazırlandığını Biliyorum: Adil Karaismailoğlu”

Fatih Altaylı Ekrem İmamoğlu
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.03.2025 - 09:46 Son Güncelleme: 21.03.2025 - 10:07

Gazeteci Fatih Altaylı, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltında olmasından dolayı bundan sonraki süreç hakkında bilgiler verdi. Oluşabilecek ihtimalleri anlatan Fatih Altaylı, Ekrem İmamoğlu’nun yerine kayyum atanması durumunda AKP’nin kimi hazırladığını bildiğini belirterek o ismi de açıkladı: Eski Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu

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Fatih Altaylı, Youtube kanalındaki yeni videosunda bundan sonraki süreç hakkında bilgiler verdi.

Fatih Altaylı, Youtube kanalındaki yeni videosunda bundan sonraki süreç hakkında bilgiler verdi.

Ekrem İmamoğlu hakkında verilecek kararlara bağlı olarak yaşanabilecek ihtimalleri anlatan Fatih Altaylı, İmamoğlu yerine kayyum atanması durumu hakkında da AKP’nin eski ulaştırma bakanı Adil Karaismailoğlu’na ‘hazır ol’ talimatı verdiğini açıkladı.

İşte Fatih Altaylı’nın videosundan bir bölüm:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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