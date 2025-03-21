Fatih Altaylı: “Ekrem İmamoğlu’nun Yerine Kayyum Olarak Kimin Hazırlandığını Biliyorum: Adil Karaismailoğlu”
Fatih Altaylı: “Ekrem İmamoğlu’nun Yerine Kayyum Olarak Kimin Hazırlandığını Biliyorum: Adil Karaismailoğlu”
Gazeteci Fatih Altaylı, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltında olmasından dolayı bundan sonraki süreç hakkında bilgiler verdi. Oluşabilecek ihtimalleri anlatan Fatih Altaylı, Ekrem İmamoğlu’nun yerine kayyum atanması durumunda AKP’nin kimi hazırladığını bildiğini belirterek o ismi de açıkladı: Eski Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu…
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Fatih Altaylı, Youtube kanalındaki yeni videosunda bundan sonraki süreç hakkında bilgiler verdi.
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İşte Fatih Altaylı’nın videosundan bir bölüm:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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