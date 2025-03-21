Adil Karaismailoğlu Kimdir? AKP Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu'nun Siyasi Kariyeri ve Hayatı
Adil Karaismailoğlu Kimdir? AKP Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu'nun Siyasi Kariyeri ve Hayatı
Siyaset gündeminin nabzını tutan isimlerden eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 28. dönem AKP Trabzon milletvekili olarak görev yapıyor. Milletvekili Karaismailoğlu'nun kim olduğu, eğitim hayatı ve mesleği ise merak ediliyor. Peki Adil Karaismailoğlu kimdir? Adil Karaismailoğlu bugüne kadar hangi görevlerde yer aldı? Mesleği ne?
İşte, detaylar...
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Adil Karaismailoğlu Kimdir?
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Adil Karaismailoğlu'nun Kariyer Hayatı ve Siyasi Kimliği
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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