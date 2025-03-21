Adil Karaismailoğlu Kimdir? AKP Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu'nun Siyasi Kariyeri ve Hayatı

Adil Karaismailoğlu, 19 Mayıs 1969'da Trabzon'da dünyaya geldi. Üniversite eğitimi için Karadeniz Teknik Üniversitesi'ni (KATÜ) tercih eden Karaismailoğlu, burada Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Ardından Bahçeşehir Üniversitesi'nde Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi alanında eğitim aldı.

Adil Karaismailoğlu Evli mi?

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve 28. Dönem AKP Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, evli ve 2 çocuk babasıdır.