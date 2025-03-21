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Adil Karaismailoğlu Kimdir? AKP Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu'nun Siyasi Kariyeri ve Hayatı

Adil Karaismailoğlu Kimdir? AKP Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu'nun Siyasi Kariyeri ve Hayatı

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
21.03.2025 - 10:06

Siyaset gündeminin nabzını tutan isimlerden eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 28. dönem AKP Trabzon milletvekili olarak görev yapıyor. Milletvekili Karaismailoğlu'nun kim olduğu, eğitim hayatı ve mesleği ise merak ediliyor. Peki Adil Karaismailoğlu kimdir? Adil Karaismailoğlu bugüne kadar hangi görevlerde yer aldı? Mesleği ne? 

İşte, detaylar...

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Adil Karaismailoğlu Kimdir?

Adil Karaismailoğlu Kimdir?

Adil Karaismailoğlu, 19 Mayıs 1969'da Trabzon'da dünyaya geldi. Üniversite eğitimi için Karadeniz Teknik Üniversitesi'ni (KATÜ) tercih eden Karaismailoğlu, burada Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Ardından Bahçeşehir Üniversitesi'nde Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi alanında eğitim aldı.

Adil Karaismailoğlu Evli mi?

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve 28. Dönem AKP Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Adil Karaismailoğlu'nun Kariyer Hayatı ve Siyasi Kimliği

Adil Karaismailoğlu'nun Kariyer Hayatı ve Siyasi Kimliği

Adil Karaismailoğlu, kariyer hayatına 1995 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü biriminde göreve başladı. 1998 yılında İETT Genel Müdürlüğü bünyesinde çeşitli görevlerde yer aldı.

2002 yılında İBB Trafik Müdürlüğü'nde Müdür Yardımcısı olarak atandı. Daha sonra 2009 yılında Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü yaptı. Karaismailoğlu, Temmuz 2014'te Ulaşım Daire Başkanlığı görevine getirildi. 2016 yılının Temmuz ayında ise Toplu Konut İdaresi (TOKİ) İstanbul Emlak Dairesi Başkanlığı görevine başladı. 

Nisan 2018'de İBB Trafik Müdür Yardımcısı ve Ulaşım Koordinasyon Müdürü, Ulaşım Daire Başkanlığı, Ulaşım, Çevre ve Teknoloji yatırımlarından sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirilen Karaismailoğlu, buradaki görevinden Haziran 2019'da istifa etti.

20 Eylül 2019'da Resmi Gazete'de yer alan atama kararıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı oldu. 28 Mart 2020'de ise Cumhurbaşkanı kararı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı görevine getirildi. 

Karaismailoğlu, 2023 Türkiye Genel Seçimlerinde ise AKP Trabzon milletvekili seçildi.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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