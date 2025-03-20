Cem Küçük: “Böyle Paketlenirsiniz, İnşallah Akılları Başlarına Gelmiştir”

“Devletin verdiği rakamları baz almayıp kendi paralel açıklamalarını yapan İstanbul Planlama Ajansı'ndan Buğra Gökçe de gözaltına alındı. Burada bir kez daha söyleyeyim, öyle devletin verdiği rakamların dışında kendinize ait paralel hukuk kurarsanız ya da paralel açıklama yaparsanız, böyle paketlenirsiniz. Yani devletin verdiği rakamı ya da 'devlet yalan söylüyor' derseniz böyle olur. İstanbul Planlama Ajansı, İstanbul'da geçim maliyetinin 150 bin TL olduğunu, yabancı yatırımcı gelmeyeceğini gibi anayasal düzene laf ederse sonuç böyle olur. İnşallah akılları başlarına gelmiştir. Ben gece bununla ilgili detaylı bilgileri aldım.'