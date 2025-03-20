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Cem Küçük: “Böyle Paketlenirsiniz, İnşallah Akılları Başlarına Gelmiştir”

Cem Küçük: “Böyle Paketlenirsiniz, İnşallah Akılları Başlarına Gelmiştir”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
20.03.2025 - 12:04

Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, TGRT'de katıldığı Medya Kritik programında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin eski genel sekreteri Buğra Gökçe'nin gözaltına alınma nedeni hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Cem Küçük açıklamasında “Devletin verdiği rakamların dışında açıklama yaparsanız böyle paketlenirsiniz” dedi.

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Cem Küçük’ün TGRT’de yaptığı açıklamalar şu şekilde:

İstanbul Planlama Ajansı'nın İstanbul'daki geçim maliyeti hakkında yaptığı açıklamaların sorunlu olduğunu iddia eden Küçük, şu ifadeleri kullandı;

İstanbul Planlama Ajansı'nın İstanbul'daki geçim maliyeti hakkında yaptığı açıklamaların sorunlu olduğunu iddia eden Küçük, şu ifadeleri kullandı;

“Devletin verdiği rakamları baz almayıp kendi paralel açıklamalarını yapan İstanbul Planlama Ajansı'ndan Buğra Gökçe de gözaltına alındı. Burada bir kez daha söyleyeyim, öyle devletin verdiği rakamların dışında kendinize ait paralel hukuk kurarsanız ya da paralel açıklama yaparsanız, böyle paketlenirsiniz. Yani devletin verdiği rakamı ya da 'devlet yalan söylüyor' derseniz böyle olur. İstanbul Planlama Ajansı, İstanbul'da geçim maliyetinin 150 bin TL olduğunu, yabancı yatırımcı gelmeyeceğini gibi anayasal düzene laf ederse sonuç böyle olur. İnşallah akılları başlarına gelmiştir. Ben gece bununla ilgili detaylı bilgileri aldım.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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