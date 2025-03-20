Fatih Altaylı'nın Son Gelişmeler Hakkında Yaşadıkları Gündem Oldu
Fatih Altaylı'nın Son Gelişmeler Hakkında Yaşadıkları Gündem Oldu
Kendi YouTube kanalında ülkemizdeki günlük gelişmeleri ve haberleri değerlendiren Fatih Altaylı, Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki kişilerin gözaltına alınma süreci hakkında konuştu. Haberleri aldıktan sonra uzun süre ağladığını belirten Altaylı, kariyerinin başlamadan önce 12 Eylül dönemindeki gazetecilere empati kurduğunu söyledi.
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Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki kişilerin gözaltına alınması ülke genelinde şok etkisi yarattı.
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Fatih Altaylı ise geçtiğimiz gün yaşananları 12 Eylül askeri darbesi sürecine benzetti.
45 dakika ağladığını söyleyen Altaylı'nın sözleri şöyle;
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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