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Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltına Alınması Ahmet Hakanı Şaşırtmış

Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltına Alınması Ahmet Hakanı Şaşırtmış

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
20.03.2025 - 11:42 Son Güncelleme: 20.03.2025 - 11:45

Köşe yazarlarının bugünkü konusu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) başlatılan operasyon ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması oldu. Köşe yazarları operasyona ve gözaltılara dair görüşlerini paylaştı, bundan sonra yaşanılacaklara dair tahminde bulundu. Görüşlerini yazan kişilerden biri de Ahmet Hakan oldu. Hakan, Hürriyet gazetesinde bugün çıkan köşesinde İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına şaşırdığını yazdı. 

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Ahmet Hakan, "Yargı ve algı" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Ahmet Hakan, "Yargı ve algı" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Hakan, iki gün önce yazdığı yazıyı hatırlatarak düşüncelerinde bir değişiklik olmadığını ifade etti. Hükümetin bölgesel ve küresel avantajına dikkat çeken Hakan, Terörsüz Türkiye hedefine yaklaşılmasının çok önemli olduğunun altını çizip iktidarın ekonomi dışında rakibi olmadığını ileri sürdü. Hakan bu nedenle “İktidarın ‘ekonomi’ dışında rakibi yok. Ne diye Ekrem’le, Mansur’la, Özgür’le uğraşılır ki?” ifadelerine yer verdi. 

Ahmet Hakan ayrıca yazısında İmamoğlu’nun bu operasyonu öngördüğünü de iddia etti. Bunun nedenlerini ise şu sözlerle açıkladı: “Çok acele etmesinden, her geçen gün vites yükseltmesinden, abartılı meydan okumalarından, CHP’deki önseçimin tamamlamasını istemesinden bangır bangır geldiğini öngördüğü açıkça anlaşılıyor.”

“İmamoğlu ve çevresine yönelik büyük operasyon başlatılması şaşırttı beni.”

“İmamoğlu ve çevresine yönelik büyük operasyon başlatılması şaşırttı beni.”

Ahmet Hakan Hürriyet gazetesinde bugünkü yayımlanan köşesinde Ekrem İmamoğlu’na yapılan operasyona şaşırdığını da kaydetti. Operasyon beklentisi olduğunu ancak bu işin ağır ilerleyeceğini düşündüğünü yazan Hakan, yazısında şu ifadelere yer verdi:

'Bir sabah Ekrem İmamoğlu ve çevresine yönelik büyük ve kapsamlı bir operasyon başlatılması şaşırttı beni.

Ben bu işin ağır ağır, aheste aheste gelişeceğini düşünüyordum.

 Önce çeperdekilere gidilirdi.

 Sonra dolaylı ilişki içindekilere.

Ardından bazı belediye başkanları daha olaya dahil edilirdi.

Onun ardından çelik çekirdeğe sıra gelirdi.

Ve en sonunda da İmamoğlu’nun kendisine.

Tahmin ettiğim gibi olmadı.

Radikal, keskin, net, bir günde kesip atan bir operasyon tercih edildi.

Bu da operasyonun en şaşırtan yönü oldu.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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