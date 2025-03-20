Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltına Alınması Ahmet Hakanı Şaşırtmış

Hakan, iki gün önce yazdığı yazıyı hatırlatarak düşüncelerinde bir değişiklik olmadığını ifade etti. Hükümetin bölgesel ve küresel avantajına dikkat çeken Hakan, Terörsüz Türkiye hedefine yaklaşılmasının çok önemli olduğunun altını çizip iktidarın ekonomi dışında rakibi olmadığını ileri sürdü. Hakan bu nedenle “İktidarın ‘ekonomi’ dışında rakibi yok. Ne diye Ekrem’le, Mansur’la, Özgür’le uğraşılır ki?” ifadelerine yer verdi.

Ahmet Hakan ayrıca yazısında İmamoğlu’nun bu operasyonu öngördüğünü de iddia etti. Bunun nedenlerini ise şu sözlerle açıkladı: “Çok acele etmesinden, her geçen gün vites yükseltmesinden, abartılı meydan okumalarından, CHP’deki önseçimin tamamlamasını istemesinden bangır bangır geldiğini öngördüğü açıkça anlaşılıyor.”