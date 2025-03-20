Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltına Alınması Ahmet Hakanı Şaşırtmış
Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltına Alınması Ahmet Hakanı Şaşırtmış
Köşe yazarlarının bugünkü konusu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) başlatılan operasyon ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması oldu. Köşe yazarları operasyona ve gözaltılara dair görüşlerini paylaştı, bundan sonra yaşanılacaklara dair tahminde bulundu. Görüşlerini yazan kişilerden biri de Ahmet Hakan oldu. Hakan, Hürriyet gazetesinde bugün çıkan köşesinde İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına şaşırdığını yazdı.
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Ahmet Hakan, "Yargı ve algı" başlıklı bir yazı kaleme aldı.
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“İmamoğlu ve çevresine yönelik büyük operasyon başlatılması şaşırttı beni.”
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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