Hakkında bulunan pek çok dava ve siyasi yasak istemiyle karşı karşıya olan Ekrem İmamoğlu'nun 18 Mart 2025 Salı günü üniversite diploması iptal edildi. Sosyal medyada 'Bu kadar da olmaz' tepkileri yükselirken 19 Mart 2025 Çarşamba sabahı İmamoğlu gözaltına alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başlatılan operasyonda 106 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İmamoğlu'nun gözaltına alınması sadece Türkiye'nin gündemi değil de dünya basınının da gündemi oldu. Dünyanın en önemli ve kalabalık kentlerinden biri olan İstanbul'un belediye başkanının gözaltına alınmasına her kesimden tepki yükseldi.

19 Mart Çarşamba günü sokakta İmamoğlu için eylemler düzenlendi; televizyonda ve haber sitelerinde İmamoğlu konuşuldu. Peki, gazeteler Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını nasıl gördü?

Hadi gelin hep birlikte 20 Mart 2025 Perşembe tarihli gazetelerin manşetlerine bir bakalım 👇