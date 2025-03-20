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Gazeteler Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasını Nasıl Gördü?

Gazeteler Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasını Nasıl Gördü?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
20.03.2025 - 10:41

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart 2025 Çarşamba sabah saatlerinde gözaltına alındı. İmamoğlu'yla birlikte 106 kişiye de operasyon düzenlendi. Türkiye'nin bir numaralı gündemi İmamoğlu oldu. Peki gazeteler Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını nasıl gördü?

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Dünyanın en önemli kentleri arasında bulunan İstanbul'un belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının yankısı sürüyor.

Dünyanın en önemli kentleri arasında bulunan İstanbul'un belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının yankısı sürüyor.

Hakkında bulunan pek çok dava ve siyasi yasak istemiyle karşı karşıya olan Ekrem İmamoğlu'nun 18 Mart 2025 Salı günü üniversite diploması iptal edildi. Sosyal medyada 'Bu kadar da olmaz' tepkileri yükselirken 19 Mart 2025 Çarşamba sabahı İmamoğlu gözaltına alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başlatılan operasyonda 106 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 

İmamoğlu'nun gözaltına alınması sadece Türkiye'nin gündemi değil de dünya basınının da gündemi oldu. Dünyanın en önemli ve kalabalık kentlerinden biri olan İstanbul'un belediye başkanının gözaltına alınmasına her kesimden tepki yükseldi. 

19 Mart Çarşamba günü sokakta İmamoğlu için eylemler düzenlendi; televizyonda ve haber sitelerinde İmamoğlu konuşuldu. Peki, gazeteler Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını nasıl gördü?

Hadi gelin hep birlikte 20 Mart 2025 Perşembe tarihli gazetelerin manşetlerine bir bakalım 👇

Hürriyet 👇

Hürriyet 👇

Hürriyet gazetesi “İstanbul’da operasyon dalgası: İmamoğlu gözaltına” başlığıyla yer verdi. İmamoğlu’nun önceki gün üniversite diplomasının iptal edildiği hatırlatılan haberde İmamoğlu’nun gözaltına alındığını duyurduğu videoda ifade ettiği sözleri ve 106 kişi hakkındaki gözaltı kararına yer verildi. 

İsmail Saymaz’ın Gezi Parkı nedeniyle gözaltına alınması da unutulmadı.

BirGün 👇

BirGün 👇

BirGün gazetesi “Saray tüm topluma karşı başlattığı savaşı kazanamayacak: Bu halk yenilmez” başlığını attı. Spotta ise şu ifadelere yer verildi: “İmamoğlu merkezli gerçekleşen İBB operasyonu tek adam rejiminin diktatörlük hevesinin son halkası oldu. Göstermelik seçim ve göstermelik muhalefet isteniyor. Başta İstanbul olmak üzere ülkenin birçok noktasında sokağa çıkan binlerce kadın, genç işçi, emekli Saray’a karşı halk iradesi diyerek iktidar darbesine barikat oldu.”

Akşam 👇

Akşam 👇

Akşam gazetesi İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını “Suç örgütü elebaşı” başlığıyla verdi. Ayrıca İmamoğlu’nun ortağı olduğu şirkete el konulması da eklendi.

Cumhuriyet 👇

Cumhuriyet 👇

Cumhuriyet gazetesi “Sivil darbe” manşetiyle yayımlandı. Üst başlıkta ise “Ekrem İmamoğlu diplomasının iptal edilmesinden 12 saat sonra gözaltına alındı” ifadeleri yer aldı. 

Haberde İmamoğlu için destek eylemlerinden bir fotoğraf da kullanıldı.

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Milliyet 👇

Milliyet 👇

Milliyet gazetesi “İBB Başkanı gözaltına alındı: İmamoğlu Depremi” başlığıyla 20 Mart 2025 tarihinde çıktı. Haberde Ekrem İmamoğlu’nun gözaltındaki ilk görüntüsü de verildi.

Sabah 👇

Sabah 👇

Sabah gazetesi İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını “Eko Sistem” başlığıyla gördü.

Takvim 👇

Takvim 👇

Takvim gazetesi de “Eko sisteme operasyon başlığıyla yayımlandı.

Karar 👇

Karar 👇

Karar gazetesi “İmamoğlu’na şafak baskını” manşetiyle çıktı. Ayrıca piyasalarda İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından yaşanan depreme de değinildi.

Sözcü 👇

Sözcü 👇

Sözcü gazetesi bugün İmamoğlu’nun sözlerine yer verdiği manşetle çıktı. Gazete “İmamoğlu’nun yolunu kesme operasyonunda diploma iptali yetmedi, kendisi gözaltına alındı: Önce Allah’a sonra milletime emanetim” başlığı yer aldı.

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Aydınlık 👇

Aydınlık 👇

Aydınlık gazetesi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu manşetten görmedi. Gazetenin manşetinde Doğu Perinçek vardı. 16 milyonu aşkın nüfusa sahip İstanbul'un belediye başkanının gözaltına alınması kutu haber olarak görüldü.

Milat 👇

Milat 👇

Milat gazetesi 'Terör ve yolsuzluk' başlığını attı.

Milli Gazete 👇

Milli Gazete 👇

Milli Gazete “Son dönemin en büyük operasyonu: İmamoğlu ve 106 kişi gözaltına alındı” başlığıyla çıktı.

Nefes 👇

Nefes 👇

Nefes gazetesi “Teröre destek ve suç örgütü lideri olmaktan 2 ayrı soruşturma açıldı: İmamoğlu gözaltıda” başlığıyla okuyucularıyla buluştu.

Posta 👇

Posta 👇

Posta gazetesi “İmamoğlu’na gözaltına” manşetiyle çıktı. Haber CHP lideri Özgür Özel’in sözlerine yer verildi; polis barikatına dair görüntüler kullanıldı.

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Türkgün 👇

Türkgün 👇

Türkgün gazetesi manşetinde “İBB’ye büyük operasyon” başlığı yer aldı. Gazete MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından yaptığı açıklamaya birinci sayfadan yer verdi.

Türkiye 👇

Türkiye 👇

Türkiye gazetesi “İmamoğlu’na şafak operasyonu: Hiç kimse dokunulmaz değildir” başlığıyla yayımlandı.

Yeni Şafak 👇

Yeni Şafak 👇

Yeni Şafak gazetesi “İmamoğlu gözaltında” manşetiyle yayımlandı. Haberde İBB operasyonuna dair detaylar yer aldı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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