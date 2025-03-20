Gazeteler Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasını Nasıl Gördü?
Gazeteler Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasını Nasıl Gördü?
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart 2025 Çarşamba sabah saatlerinde gözaltına alındı. İmamoğlu'yla birlikte 106 kişiye de operasyon düzenlendi. Türkiye'nin bir numaralı gündemi İmamoğlu oldu. Peki gazeteler Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını nasıl gördü?
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Dünyanın en önemli kentleri arasında bulunan İstanbul'un belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının yankısı sürüyor.
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Hürriyet 👇
BirGün 👇
Akşam 👇
Cumhuriyet 👇
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Milliyet 👇
Sabah 👇
Takvim 👇
Karar 👇
Sözcü 👇
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Aydınlık 👇
Milat 👇
Milli Gazete 👇
Nefes 👇
Posta 👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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