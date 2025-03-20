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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan Operasyon Açıklaması: “261 Kişi Belirlendi, 37 Kişi Yakalandı”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan Operasyon Açıklaması: “261 Kişi Belirlendi, 37 Kişi Yakalandı”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
20.03.2025 - 09:39 Son Güncelleme: 20.03.2025 - 10:26

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması sonrasında bazı sosyal medya hesapları hakkında işlem yapıldığını duyurdu. Yerlikaya açıklamasında “62’si yurt dışında olmak üzere toplam 261 şüpheli hesap yöneticisi belirlenmiştir. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızın ve Güvenlik Daire Başkanlığımızın yaptığı koordineli çalışmalar sonrası 37 şüpheli yakalanmış, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir” dedi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın açıklaması:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın açıklaması:

'İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmalar kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile birlikte toplam 106 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmesi sonrası, bazı sosyal medya hesapları üzerinden;

-“Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik” ve

-“Suç İşlemeye Tahrik” suçları çerçevesinde provokatif paylaşımlar yapıldığı tespit edilmiştir.

Bu paylaşımları yaptıkları değerlendirilen 62’si yurt dışında olmak üzere toplam 261 şüpheli hesap yöneticisi belirlenmiştir.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızın ve Güvenlik Daire Başkanlığımızın yaptığı koordineli çalışmalar sonrası 37 şüpheli yakalanmış, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Sosyal medya platformu Twitter (X) üzerinde gözaltı işlemlerinden sonra 20.03.2025 tarihi saat 06:00’a kadar bu konu ile ilgili toplam 18.647.269 paylaşım yapıldığı görülmüş, bu paylaşımların %66’sının isimli Hesap, %34’ünün Bot Hesap olduğu tespit edilmiştir. 

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir.'

twitter.com

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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