İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan Operasyon Açıklaması: “261 Kişi Belirlendi, 37 Kişi Yakalandı”
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan Operasyon Açıklaması: “261 Kişi Belirlendi, 37 Kişi Yakalandı”
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması sonrasında bazı sosyal medya hesapları hakkında işlem yapıldığını duyurdu. Yerlikaya açıklamasında “62’si yurt dışında olmak üzere toplam 261 şüpheli hesap yöneticisi belirlenmiştir. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızın ve Güvenlik Daire Başkanlığımızın yaptığı koordineli çalışmalar sonrası 37 şüpheli yakalanmış, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir” dedi.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın açıklaması:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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