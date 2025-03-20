Ekrem İmamoğlu’ndan Yeni Paylaşım: ‘Mücadelemiz Devam Edecek’ Mesajı
Ekrem İmamoğlu’ndan Yeni Paylaşım: ‘Mücadelemiz Devam Edecek’ Mesajı
Dün sabah erken saatlerde evinden polisler eşliğinde gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapıldı.
Ekrem İmamoğlu yapılan paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 'Dayanışmanın ve umudun önünde hiçbir güç duramaz. Mücadelemiz çocuklarımız için, hak için, hukuk için, adalet için, güzel yarınlar için.'
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2 gündür Vatan Emniyet'te gözaltına olan Ekrem İmamoğlu, X hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. İmamoğlu'nun son paylaşımı şu şekilde:
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Ekrem İmamoğlu'nun hesabından paylaşılan video
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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