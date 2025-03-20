İstanbul’a Kayyum Atanacak mı? Ekrem İmamoğlu’nun Gözaltısı Sonrası Ne Olacak?
İstanbul’a Kayyum Atanacak mı? Ekrem İmamoğlu’nun Gözaltısı Sonrası Ne Olacak?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve başkan Ekrem İmamoğlu’na yönelik düzenlenen operasyon sonrasında onlarca kişi ile birlikte gözaltına alındı. Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması sonrasında yanıtı en çok merak edilen soru; İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atanacak mı? Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztürk, bugünkü köşesinde bu konuyu yazdı ve çarpıcı iddialarda bulundu.
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Ekrem İmamoğlu'nun dün sabah saatlerinde gözaltına alınmasının ardından şimdi de herkes "İstanbul'a kayyum mu atanacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı.
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Sözcü Gazetesi'ndeki yazısında İmamoğlu'nun gözaltına alınış gerekçelerinden biri olan 'kent uzlaşısına' dikkat çeken Öztürk şu ifadeleri kullandı:
"İmamoğlu'nun yerine kim kayyum olarak atanır?" sorusuna da yanıt veren Öztürk, "Büyükşehir ve illerde kayyum olarak il valisi, ilçelerde ise kaymakam ya da vali yardımcısı görevlendiriliyor." diyerek isim vermeden İstanbul Valisi Davut Gül'ü işaret etti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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