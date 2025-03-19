Gözaltına Alınan Ekrem İmamoğlu'ndan İlk Görüntü
Gözaltına Alınan Ekrem İmamoğlu'ndan İlk Görüntü
Gazeteci Barış Yarkadaş, gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan ilk görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
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Sabah erken saatlerde gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan ilk görüntüler geldi.
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İşte Barış Yarkadaş'ın paylaştığı görüntüler...
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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