Flörtünüzün Size Adeta Yokmuşsunuz Gibi Davrandığı 'Ghosting'in Arkasında Yatan Asıl Sebep Ne?

'Ghosting her zaman ilgisizlikten kaynaklanmaz. Çoğu zaman birini incitmekten kaçınmak için yanlış yönlendirilmiş bir çaba olarak görülür. Birçok kişi, başkalarını acıdan korumak adına cevap vermeyi bırakır. Ancak farkında değiller ki, görmezden gelinmek genellikle reddedilmekten daha kötüdür. Dürüstlük kısa süreli bir acı yaratır, sessizlik ise açık bir yara bırakır.'