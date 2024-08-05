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Flörtünüzün Size Adeta Yokmuşsunuz Gibi Davrandığı 'Ghosting'in Arkasında Yatan Asıl Sebep Ne?

Flörtünüzün Size Adeta Yokmuşsunuz Gibi Davrandığı 'Ghosting'in Arkasında Yatan Asıl Sebep Ne?

Flört
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
05.08.2024 - 18:01

Flörtünüzün ya da yeni tanıştığınız birinin size adeta bir 'hayalet' gibi davranıp görmezden geldiği ghosting'in arkasındaki sebebi merak etmiş miydiniz? Journal of Experimental Psychology'de yayımlanan bir çalışmaya göre, ghosting aslında bir amaca hizmet ediyor.

Buyrun bakalım, neymiş?

Kaynak: https://www.mirror.co.uk/lifestyle/se...
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'Ghost'lanmak... Tanıştığınız biriyle beklemediğiniz bir günde konuşmayı aniden kesebilirsiniz ya da ghostlanabilirsiniz. Bu durumu hepimiz hayatımızda en az bir kere yaşamışızdır.

'Ghost'lanmak... Tanıştığınız biriyle beklemediğiniz bir günde konuşmayı aniden kesebilirsiniz ya da ghostlanabilirsiniz. Bu durumu hepimiz hayatımızda en az bir kere yaşamışızdır.

Peki neden 'ghost'lanırız? İsterseniz öncelikle 'ghost'lanmak ne demek, ondan bahsedelim.

Peki neden 'ghost'lanırız? İsterseniz öncelikle 'ghost'lanmak ne demek, ondan bahsedelim.

Flörtünüzün ya da yeni tanıştığınız birinin aniden sizi görmezden gelmesi ve adeta size bir 'hayalet' gibi davranması anlamına geliyor. Bu durum 'ghosting' kelimesiyle ifade ediliyor.

Şimdi gelelim asıl konumuza... Neden 'ghost'lanırız?

Şimdi gelelim asıl konumuza... Neden 'ghost'lanırız?

Journal of Experimental Psychology'de yayımlanan bir çalışmaya göre, ghostlanmak, bir kişiye zarar vermekten kaçınmak için yapılan 'korkakça' bir girişimdir. Ancak, bu yöntem genellikle karşı tarafa büyük acı verir. Araştırma, ghostlanmanın tamamen kişisel bir tercih olduğunu ortaya koyuyor.

Araştırmanın yazarı YeJin Park, geçmişte ghosting yapmış biri olarak bu deneyimini fenomeni incelemek için kullandı. Park, "COVID-19 pandemisi sırasında iletişimin çevrimiçi ortama taşınması ghosting'i daha da yaygın hale getirdi. Yardımcı yazar Nadav Klein ghosting'i incelememizi önerdiğinde, bu kişisel fenomeni psikolojik bir bakış açısıyla keşfetmek beni heyecanlandırdı," dedi.

Araştırmanın yazarı YeJin Park, geçmişte ghosting yapmış biri olarak bu deneyimini fenomeni incelemek için kullandı. Park, "COVID-19 pandemisi sırasında iletişimin çevrimiçi ortama taşınması ghosting'i daha da yaygın hale getirdi. Yardımcı yazar Nadav Klein ghosting'i incelememizi önerdiğinde, bu kişisel fenomeni psikolojik bir bakış açısıyla keşfetmek beni heyecanlandırdı," dedi.

'Ghosting her zaman ilgisizlikten kaynaklanmaz. Çoğu zaman birini incitmekten kaçınmak için yanlış yönlendirilmiş bir çaba olarak görülür. Birçok kişi, başkalarını acıdan korumak adına cevap vermeyi bırakır. Ancak farkında değiller ki, görmezden gelinmek genellikle reddedilmekten daha kötüdür. Dürüstlük kısa süreli bir acı yaratır, sessizlik ise açık bir yara bırakır.'

"PsyPost'a yaptığı açıklamada, çalışmanın bulgularını şu şekilde özetledi.

'Ghosting her zaman ilgisizlikten kaynaklanmaz. Çoğu zaman birini incitmekten kaçınmak için yanlış yönlendirilmiş bir çaba olarak görülür. Birçok kişi, başkalarını acıdan korumak adına cevap vermeyi bırakır. Ancak farkında değiller ki, görmezden gelinmek genellikle reddedilmekten daha kötüdür. Dürüstlük kısa süreli bir acı yaratır, sessizlik ise açık bir yara bırakır.'

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