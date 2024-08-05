Flörtünüzün Size Adeta Yokmuşsunuz Gibi Davrandığı 'Ghosting'in Arkasında Yatan Asıl Sebep Ne?
Flörtünüzün Size Adeta Yokmuşsunuz Gibi Davrandığı 'Ghosting'in Arkasında Yatan Asıl Sebep Ne?
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/lifestyle/se...
Flörtünüzün ya da yeni tanıştığınız birinin size adeta bir 'hayalet' gibi davranıp görmezden geldiği ghosting'in arkasındaki sebebi merak etmiş miydiniz? Journal of Experimental Psychology'de yayımlanan bir çalışmaya göre, ghosting aslında bir amaca hizmet ediyor.
Buyrun bakalım, neymiş?
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'Ghost'lanmak... Tanıştığınız biriyle beklemediğiniz bir günde konuşmayı aniden kesebilirsiniz ya da ghostlanabilirsiniz. Bu durumu hepimiz hayatımızda en az bir kere yaşamışızdır.
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Peki neden 'ghost'lanırız? İsterseniz öncelikle 'ghost'lanmak ne demek, ondan bahsedelim.
Şimdi gelelim asıl konumuza... Neden 'ghost'lanırız?
Araştırmanın yazarı YeJin Park, geçmişte ghosting yapmış biri olarak bu deneyimini fenomeni incelemek için kullandı. Park, "COVID-19 pandemisi sırasında iletişimin çevrimiçi ortama taşınması ghosting'i daha da yaygın hale getirdi. Yardımcı yazar Nadav Klein ghosting'i incelememizi önerdiğinde, bu kişisel fenomeni psikolojik bir bakış açısıyla keşfetmek beni heyecanlandırdı," dedi.
"PsyPost'a yaptığı açıklamada, çalışmanın bulgularını şu şekilde özetledi.
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