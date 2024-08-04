'Instagram Ne Zaman Açılacak?' Sorusuna Astrologdan Cevap Geldi: Süreç Eylül Ayına Kadar Uzayabilir

Instagram'ın ne zaman açılacağı büyük bir merak konusu. Birçok kişi 'Instagram ne zaman açılacak?' diye sorarken birçok kişi süreci değerlendirerek bazı tahminlerde bulunuyor. Astrolog Yasemin Koca ise Instagram ne zaman açılacağı konusunda bir tahminde bulundu. Retroya bağlı olarak bu sürecin Eylül ayına kadar sarkabileceğinin altını çizdi.

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