Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Astroloji
'Instagram Ne Zaman Açılacak?' Sorusuna Astrologdan Cevap Geldi: Süreç Eylül Ayına Kadar Uzayabilir

'Instagram Ne Zaman Açılacak?' Sorusuna Astrologdan Cevap Geldi: Süreç Eylül Ayına Kadar Uzayabilir

Instagram
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
04.08.2024 - 14:54

Instagram'ın ne zaman açılacağı büyük bir merak konusu. Birçok kişi 'Instagram ne zaman açılacak?' diye sorarken birçok kişi süreci değerlendirerek bazı tahminlerde bulunuyor. Astrolog Yasemin Koca ise Instagram ne zaman açılacağı konusunda bir tahminde bulundu. Retroya bağlı olarak bu sürecin Eylül ayına kadar sarkabileceğinin altını çizdi.

Buyrun detaylara...👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Instagram'ın ne zaman açılacağı büyük bir merak konusu. Birçok kişi süreci göz önüne alarak bazı tahminlerde bulunuyor.

Instagram'ın ne zaman açılacağı büyük bir merak konusu. Birçok kişi süreci göz önüne alarak bazı tahminlerde bulunuyor.

Astrologlar tahmin yürüten gruplardan bir tanesi. Bazı kehanetlere ve sürece bakarak belirli tarihler veriyorlar.

Astrologlar tahmin yürüten gruplardan bir tanesi. Bazı kehanetlere ve sürece bakarak belirli tarihler veriyorlar.

Yasemin Koca '10 Ağustos'a kadar açılmak olasılığı' yüksek diyerek süreci şu şekilde anlattı.👇

Yasemin Koca '10 Ağustos'a kadar açılmak olasılığı' yüksek diyerek süreci şu şekilde anlattı.👇
twitter.com

Yaşanacak olan retro nedeniyle de bu sürecin uzayabileceğini söyleyen Koca'nın bu açıklaması hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Yaşanacak olan retro nedeniyle de bu sürecin uzayabileceğini söyleyen Koca'nın bu açıklaması hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın