'Instagram Ne Zaman Açılacak?' Sorusuna Astrologdan Cevap Geldi: Süreç Eylül Ayına Kadar Uzayabilir
'Instagram Ne Zaman Açılacak?' Sorusuna Astrologdan Cevap Geldi: Süreç Eylül Ayına Kadar Uzayabilir
Instagram'ın ne zaman açılacağı büyük bir merak konusu. Birçok kişi 'Instagram ne zaman açılacak?' diye sorarken birçok kişi süreci değerlendirerek bazı tahminlerde bulunuyor. Astrolog Yasemin Koca ise Instagram ne zaman açılacağı konusunda bir tahminde bulundu. Retroya bağlı olarak bu sürecin Eylül ayına kadar sarkabileceğinin altını çizdi.
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Instagram'ın ne zaman açılacağı büyük bir merak konusu. Birçok kişi süreci göz önüne alarak bazı tahminlerde bulunuyor.
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Astrologlar tahmin yürüten gruplardan bir tanesi. Bazı kehanetlere ve sürece bakarak belirli tarihler veriyorlar.
Yasemin Koca '10 Ağustos'a kadar açılmak olasılığı' yüksek diyerek süreci şu şekilde anlattı.👇
Yaşanacak olan retro nedeniyle de bu sürecin uzayabileceğini söyleyen Koca'nın bu açıklaması hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
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