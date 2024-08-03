Açılan Boşanma Davalarında Yargıtay'ın Aldığı Birbirinden İlginç Emsal Kararlar
Açılan Boşanma Davalarında Yargıtay'ın Aldığı Birbirinden İlginç Emsal Kararlar
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Boşanma davaları son yıllarda en çok konuşulan konulardan bir tanesi. Davaların açılma sebepleri ise zaman zaman ilginç olabiliyor.
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Peki en ilginç boşanma sebepleri hangisi? İsterseniz gelin beraber bakalım!
İlk olarak bu olayla başlayalım isterseniz... Show TV'nin haberine göre, eşine tartışma anında 'Bana karı çok' diyen koca, kusurlu bulunarak boşandığı eşine tazminat ödeme yükümlülüğüne tabi tutulmuştu.
Bir diğer olay ise Ankara'da yaşanıyor! Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin kararına göre, Ankara'da yaşayan bir kişi, eşinin kendisine ilgi göstermediğini, evi terk ettiğini, vefat eden eşine ait mücevherleri kullandığını, mücevherler üzerinde erkeğe haber vermeden daraltma ve isim değiştirme gibi işlemler yaptığını, boşanma planlaması yaptığını iddia ederek boşanma davası açtı.
Nevşehir'de bir çiftin birbirine açtığı boşanma davasında iki taraf da kusurlu bulundu. Yargıtay'a taşınan davada, kadının eşinden habersiz doğum kontrol hapı kullanması kusur olarak görüldü.
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Gebze'de karşılıklı açılan boşanma davasında, eşlerden birinin internet bağımlısı olması nedeniyle eşine, evine ve çocuğuna yeterli ilgiyi göstermemesini Gebze Aile Mahkemesi, kusurlu davranış olarak değerlendirdi.
Yargıtay'ın bir başka kararı, evlilik birliği içindeki eşler arasındaki iletişim ve saygıyı daha ön plana çıkardı. Kararda, eşinin rızası olmadan otomobilini satan bir erkeğin, eşine karşı kusurlu olduğu belirtildi. Bu durum, boşanma davalarında geçerli bir sebep olarak kabul edildi. Hukuk uzmanlarına göre, bir erkeğin eşinin bilgisi dışında otomobilini satması, 'ekonomik şiddet' kategorisine giriyor. Eylem, kadının varlığını ve haklarını görmezden gelerek onun kişilik haklarına bir saldırı niteliği taşıyor.
Samsun'da görülen bir boşanma davasında mahkeme eşlerin birbirine 'alo' diye hitap etmesini kusurlu bularak boşanma sebebi saydı.
Yargıtay, boşanmak isteyen kadının 'Senden koca olmaz' sözünü haklı boşanma sebebi olarak kabul etti.
Yargıtay'ın 2020'deki kararına göre eşler arasında bir sağlık problemi olmaksızın cinsel ilişki yaşanmıyorsa koca tam kusurlu sayıldı.
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Yargıtay, eve geç saatlerde gelen, ev ile ilgilenmeyen ve evinin ihtiyaçlarını karşılamayan kocayı tam kusurlu buldu.
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kayınpeder ve kayınvalidesine 'anne, baba' şeklinde hitap etmeyen kadını, boşanma davasında 'kusurlu' bulan yerel mahkeme kararını onayladı.
Yargıtay, eşine 'Çirkin karı' diyen erkeği suçlu buldu. Erkek tarafından kullanılan ifadenin 'kişilik haklarına saldırı' olduğu kanaatine varan mahkeme, erkeğin tazminat ödemesine hükmetti.
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