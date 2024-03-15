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Yargıtay'dan Boşanma Davaları ile İlgili Emsal Karar 'Bana Karı Çok' Dedi Şimdi Tazminat Ödemek Zorunda!

Yargıtay'dan Boşanma Davaları ile İlgili Emsal Karar 'Bana Karı Çok' Dedi Şimdi Tazminat Ödemek Zorunda!

Yargıtay Boşanma Dava
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
15.03.2024 - 09:44

Evli çiftlerin ilişkilerine dair önemli bir karar daha alındı. Tartışma esnasında sarf edilen bazı ifadelerin telafisi mümkün olmuyor. Yargıtay da bu konuda emsal teşkil eden bir hüküm verdi. Show TV'nin haberine göre, eşine tartışma anında 'Bana karı çok' diyen koca, kusurlu bulunarak boşandığı eşine tazminat ödeme yükümlülüğüne tabi tutuldu. 

İşte bu konuyla ilgili detaylar...

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Evli çiftleri yakından ilgilendiren karar: Yargıtay'dan boşanma davalarında emsal olacak bir karar çıktı.

Evli çiftleri yakından ilgilendiren karar: Yargıtay'dan boşanma davalarında emsal olacak bir karar çıktı.

Kavga esnasında eşlerin birbirlerine söyledikleri sözler, 'duygusal şiddet' teşkil edebilir! Son zamanlarda görüyoruz ki kavgada söylenen bazı sözler, boşanma davalarının seyrini değiştiriyor.

"Şiddetin içerdiği bütün baskılara karşı karşıya kaldım." diyen kadın mahkemeye başvurdu.

"Şiddetin içerdiği bütün baskılara karşı karşıya kaldım." diyen kadın mahkemeye başvurdu.

Evliliğinde yaşadığı zorlukları anlatan kadın, 'Şiddetli geçimsizlik olarak avukatlar gerekli müdahaleleri gerçekleştirdi. Ancak sadece şiddetin yanında psikolojik şiddet, ekonomik şiddet... Şiddetin içerdiği bütün baskılara karşı karşıya kaldım.' dedi.

5 yıllık evlilikte sabrı taşıran o cümle oldu: 'Bana karı çok, sana erkek...'

5 yıllık evlilikte sabrı taşıran o cümle oldu: 'Bana karı çok, sana erkek...'

Show TV'nin özel haberine göre, 35 yaşındaki genç kadın eşinin kavga esnasında söylediği sözleri sindiremedi. Bardağı taşıran son damla, gurur zedeleyen 'bana karı çok, sana erkek...' sözleri oldu.

Kavgada söylenen o sözler 'duygusal şiddet' sayıldı: Tazminat ödeme yükümlülüğüne tabi tutuldu.

Kavgada söylenen o sözler 'duygusal şiddet' sayıldı: Tazminat ödeme yükümlülüğüne tabi tutuldu.

Ayşe Hanım, eşinin söylediği sözleri aklından çıkaramadı ve sakinleştiği zaman bir kez daha düşündü. Bu sözlerin, onur kırıcı ve gurur inceltici olduğunu hissetti. Mahkemenin kapısını çalan kadın, Yargıtay tarafından da haklı bulundu. 

Boşanma davasının sonucunda bu sözlerele 'duygusal şiddet' uygulayan koca tazminat ödeme yükümlülüğüne tabi tutuldu.

Karar temyize gitti: Eski eş 'İftira' dese de karar değişmedi!

Karar temyize gitti: Eski eş 'İftira' dese de karar değişmedi!

Tarafların birbirlerine hakaret etmeleri, birbirlerini küçümsemeleri ve aşağılamaları duygusal şiddet olarak nitelendirildi. 'Kadınlık gururum kırıldı.' diyen Ayşe, hanım temyiz mahkemesi tarafından da haklı bulundu. Dosyayı inceleyen yüksek mahkeme 'bana karı çok' ifadelerini 'duygusal şiddet' saydı. Bu da boşanma sebepleri arasına eklendi!

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