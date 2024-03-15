Yargıtay'dan Boşanma Davaları ile İlgili Emsal Karar 'Bana Karı Çok' Dedi Şimdi Tazminat Ödemek Zorunda!

Evli çiftlerin ilişkilerine dair önemli bir karar daha alındı. Tartışma esnasında sarf edilen bazı ifadelerin telafisi mümkün olmuyor. Yargıtay da bu konuda emsal teşkil eden bir hüküm verdi. Show TV'nin haberine göre, eşine tartışma anında 'Bana karı çok' diyen koca, kusurlu bulunarak boşandığı eşine tazminat ödeme yükümlülüğüne tabi tutuldu.

İşte bu konuyla ilgili detaylar...