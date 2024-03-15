Yargıtay'dan Boşanma Davaları ile İlgili Emsal Karar 'Bana Karı Çok' Dedi Şimdi Tazminat Ödemek Zorunda!
Yargıtay'dan Boşanma Davaları ile İlgili Emsal Karar 'Bana Karı Çok' Dedi Şimdi Tazminat Ödemek Zorunda!
Evli çiftlerin ilişkilerine dair önemli bir karar daha alındı. Tartışma esnasında sarf edilen bazı ifadelerin telafisi mümkün olmuyor. Yargıtay da bu konuda emsal teşkil eden bir hüküm verdi. Show TV'nin haberine göre, eşine tartışma anında 'Bana karı çok' diyen koca, kusurlu bulunarak boşandığı eşine tazminat ödeme yükümlülüğüne tabi tutuldu.
İşte bu konuyla ilgili detaylar...
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Evli çiftleri yakından ilgilendiren karar: Yargıtay'dan boşanma davalarında emsal olacak bir karar çıktı.
"Şiddetin içerdiği bütün baskılara karşı karşıya kaldım." diyen kadın mahkemeye başvurdu.
5 yıllık evlilikte sabrı taşıran o cümle oldu: 'Bana karı çok, sana erkek...'
Kavgada söylenen o sözler 'duygusal şiddet' sayıldı: Tazminat ödeme yükümlülüğüne tabi tutuldu.
Karar temyize gitti: Eski eş 'İftira' dese de karar değişmedi!
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