Angola'da Büyücü Olmadıklarını İspat Etmek İçin 'Mbulungo' İçen 50 Kişi Hayatını Kaybetti!

Angola, yani resmi adı ile 'Angola Cumhuriyeti', Afrika kıtasının güneybatı bölümünde yer alan bir ülke. Ölümlerinde gerçekleştiği Camacupa ise Angola'nın 18 yönetim bölgesinden biri olan Bie'de yer alan şehirlerden biri. 2005 yılında tespit edilen verilere göre Camacupa'da 19.150 kişi yaşıyor.

Afrika'nın güneybatısında yer alan Angola'nın ilk yerlileri Khoisan topluluğudur. 15. yüzyılda Portekizlilerin gelmesiyle ticaret merkezleri oluşturulmuş ve 19. yüzyılda Angola'nın bugünkü sınırları belirlenmiştir. 1920-1960 yılları arasında Portekiz tarafından sömürge olarak yönetilmiştir. Ülke ekonomisi tarım, hayvancılık ve elmas ihracatına dayanmaktadır. Angola, 1960'lı yıllarda bağımsızlık mücadelesi başlamış ve 1974'teki Karanfil Devrimi sonucunda Portekiz'deki askeri cuntanın devrilmesiyle bağımsızlığını kazanmıştır.

Angola'da nüfusun yarısından fazlası Hristiyan, geriye kalan kısmı ise yerel dinlere inanır. Büyücülük ise ülkede hâlâ yaygındır.