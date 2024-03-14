Angola'da Büyücü Olmadıklarını İspat Etmek İçin 'Mbulungo' İçen 50 Kişi Hayatını Kaybetti!
Angola'da Büyücü Olmadıklarını İspat Etmek İçin 'Mbulungo' İçen 50 Kişi Hayatını Kaybetti!
Büyücülük inancının hâlâ devam ettiği Angola'da bitkisel bir sıvı olan 'Mbulungo' içen 50 kişi hayatını kaybetti! Yerel basında yer alan haberlere ve eyalet polis sözcüsü Antonio Hossi'nin ulusal radyo yayınında yaptığı açıklamaya göre vakalar çoğalıyor.
İşte, detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Angola'da, büyücülük suçlamalarını aklamak için bitkisel bir karışım içmeye zorlanan 50 kişi hayatını kaybetti.
Eyalet polis sözcüsü Antonio Hossi, ulusal radyo yayıncısına konuştu ve yaptığı açıklamada vakaların arttığını dile getirdi!
'Mbulungo' adı verilen zehirli bitki karışımını içenler ölürlerse, suçlulukları ispatlanıyor: Bu kişilerin büyücü olduklarına inanılıyor.
Angola Nerede? İşte, Angola'nın Tarihi ve İnançları Hakkında Merak Edilenler:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda