Yargıtay Eşinin Görüşünü Almadan Arabayı Satan Kocayı Kusurlu Bularak Boşanma Talebini Onayladı

Yargıtay'ın son kararı, evlilik birliği içindeki eşler arasındaki iletişim ve saygıyı daha ön plana çıkardı. Kararda, eşinin rızası olmadan otomobilini satan bir erkeğin, eşine karşı kusurlu olduğu belirtildi. Bu durum, boşanma davalarında geçerli bir sebep olarak kabul edildi. Hukuk uzmanlarına göre, bir erkeğin eşinin bilgisi dışında otomobilini satması, 'ekonomik şiddet' kategorisine giriyor. Eylem, kadının varlığını ve haklarını görmezden gelerek onun kişilik haklarına bir saldırı niteliği taşıyor.