Yargıtay Eşinin Görüşünü Almadan Arabayı Satan Kocayı Kusurlu Bularak Boşanma Talebini Onayladı
Yargıtay Eşinin Görüşünü Almadan Arabayı Satan Kocayı Kusurlu Bularak Boşanma Talebini Onayladı
Yargıtay'ın son kararı, evlilik birliği içindeki eşler arasındaki iletişim ve saygıyı daha ön plana çıkardı. Kararda, eşinin rızası olmadan otomobilini satan bir erkeğin, eşine karşı kusurlu olduğu belirtildi. Bu durum, boşanma davalarında geçerli bir sebep olarak kabul edildi. Hukuk uzmanlarına göre, bir erkeğin eşinin bilgisi dışında otomobilini satması, 'ekonomik şiddet' kategorisine giriyor. Eylem, kadının varlığını ve haklarını görmezden gelerek onun kişilik haklarına bir saldırı niteliği taşıyor.
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Bir kadın, eşinin sorumsuzluğunu ve ailesine karşı ilgisizliğini gerekçe göstererek boşanma davası açtı.
Aile Mahkemesi, durumu değerlendirdi ve adamın eylemlerini kusurlu buldu. Mahkeme, çiftin 'evlilik birliğinin temelinden sarsılması' nedeniyle boşanmalarına karar verdi.
Yargı mercii, davalı erkeğin eşiyle olan sözleşmelerine uymadığı, evin finansal yükünü taşımadığı, kadının kişisel eşyalarını ve otomobilini izinsiz bir şekilde sattığı ve eşinin kredi kartlarını kullanarak borç içine düştüğü için tamamen suçlu olduğunu belirtti.
"Kadını hiçe saymak demek"
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