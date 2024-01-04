Yargıtay'dan Emsal Karar: Eşten Habersiz Doğum Kontrol Hapı Kullanımı Boşanma Sebebi Sayıldı!
Yargıtay'dan Emsal Karar: Eşten Habersiz Doğum Kontrol Hapı Kullanımı Boşanma Sebebi Sayıldı!
Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/gundem/gi...
Nevşehir'de bir çiftin birbirine açtığı boşanma davasında iki taraf da kusurlu bulundu. Yargıtay'a taşınan davada, kadının eşinden habersiz doğum kontrol hapı kullanması kusur olarak görüldü. Detaylar...👇
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Yargıtay'ın boşanma davasında verdiği emsal karar gündem oldu. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eşinin haberi olmadan doğum kontrol hapı kullanan kadını kusurlu saydı.
Şiddet gösterdiği iddia edilen koca ise, eşinin kendisinden habersiz doğum kontrol hapı kullandığını söyleyerek karşı boşanma davası açtı.
Nevşehir Aile Mahkemesi, iki tarafı da kusurlu sayarak çiftin boşanmalarına karar verdi.
Yerel mahkemenin kararına itiraz eden kadın ise dava dosyasını Yargıtay’a taşıdı.
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