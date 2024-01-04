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Yargıtay'dan Emsal Karar: Eşten Habersiz Doğum Kontrol Hapı Kullanımı Boşanma Sebebi Sayıldı!

Yargıtay'dan Emsal Karar: Eşten Habersiz Doğum Kontrol Hapı Kullanımı Boşanma Sebebi Sayıldı!

Yargıtay Boşanma
Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
04.01.2024 - 12:30

Nevşehir'de bir çiftin birbirine açtığı boşanma davasında iki taraf da kusurlu bulundu. Yargıtay'a taşınan davada, kadının eşinden habersiz doğum kontrol hapı kullanması kusur olarak görüldü. Detaylar...👇

Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/gundem/gi...
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Yargıtay'ın boşanma davasında verdiği emsal karar gündem oldu. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eşinin haberi olmadan doğum kontrol hapı kullanan kadını kusurlu saydı.

Yargıtay'ın boşanma davasında verdiği emsal karar gündem oldu. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eşinin haberi olmadan doğum kontrol hapı kullanan kadını kusurlu saydı.

Hürriyet'in haberine göre, Nevşehir'de yaşayan bir kadın şiddet gördüğü gerekçesiyle eşine boşanma davası açtı.

Şiddet gösterdiği iddia edilen koca ise, eşinin kendisinden habersiz doğum kontrol hapı kullandığını söyleyerek karşı boşanma davası açtı.

Şiddet gösterdiği iddia edilen koca ise, eşinin kendisinden habersiz doğum kontrol hapı kullandığını söyleyerek karşı boşanma davası açtı.

Gerekçeler arasında eşinin elinden telefonunu düşürmemesi ve mahremiyetini başkalarına anlatma gerekçesi de yer aldı.

Nevşehir Aile Mahkemesi, iki tarafı da kusurlu sayarak çiftin boşanmalarına karar verdi.

Nevşehir Aile Mahkemesi, iki tarafı da kusurlu sayarak çiftin boşanmalarına karar verdi.

Mahkemenin gerekçeli kararında erkeğin eşine uyguladığı şiddet kusurlu sayılırken kadının da eşinden gizli şekilde doğum kontrol hapı kullanması kusurlu sayıldı.

Yerel mahkemenin kararına itiraz eden kadın ise dava dosyasını Yargıtay’a taşıdı.

Yerel mahkemenin kararına itiraz eden kadın ise dava dosyasını Yargıtay’a taşıdı.

Evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında kendisinin bir kusurunun olmadığını temyiz dilekçesinde belirten kadın, usul ve kanuna aykırı olan yerel mahkemenin kararının kaldırılmasını talep etti. Talebi değerlendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını onadı.

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