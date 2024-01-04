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Meral Akşener'in Serkan Kafkas'ın Paylaşımına Yaptığı Yoruma Tepki Yağdı!

Meral Akşener'in Serkan Kafkas'ın Paylaşımına Yaptığı Yoruma Tepki Yağdı!

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
04.01.2024 - 10:40

Göçmenlere yönelik paylaşımları nedeniyle tutuklanan Ajans Muhbir yöneticileri Süha Çardaklı ve Serkan Kafkas tahliye edilmişti. Serkan Kafkas, tahliye edildikten sonra ilk paylaşımını yaptı. Kafkas'ın yaptığı paylaşıma yorum yapan Meral Akşener'e ise tepki yağdı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında göçmenlere yönelik paylaşımları nedeniyle tutuklanan Ajans Muhbir yöneticileri Süha Çardaklı ve Serkan Kafkas tahliye edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında göçmenlere yönelik paylaşımları nedeniyle tutuklanan Ajans Muhbir yöneticileri Süha Çardaklı ve Serkan Kafkas tahliye edildi.

Serkan Kafkas tahliye edildikten sonra Twitter hesabından "İlgili makama; 'Milliyetçi paylaşımlar' yapmaya devam edeceğim." paylaşımını yaptı.

Serkan Kafkas tahliye edildikten sonra Twitter hesabından "İlgili makama; 'Milliyetçi paylaşımlar' yapmaya devam edeceğim." paylaşımını yaptı.

Ardından da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu paylaşımı alıntılayarak "Yaşasın gıcıklık" yazdı.

Ardından da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu paylaşımı alıntılayarak "Yaşasın gıcıklık" yazdı.

Meral Akşener'in bu yorumu ise tepki çekti.

Meral Akşener'in bu yorumu ise tepki çekti.
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