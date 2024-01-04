Meral Akşener'in Serkan Kafkas'ın Paylaşımına Yaptığı Yoruma Tepki Yağdı!

Göçmenlere yönelik paylaşımları nedeniyle tutuklanan Ajans Muhbir yöneticileri Süha Çardaklı ve Serkan Kafkas tahliye edilmişti. Serkan Kafkas, tahliye edildikten sonra ilk paylaşımını yaptı. Kafkas'ın yaptığı paylaşıma yorum yapan Meral Akşener'e ise tepki yağdı.