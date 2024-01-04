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Bir Kadının Bedelli Askerlik İçin Eşine Yaptığı Jest Tartışma Yarattı!

Bir Kadının Bedelli Askerlik İçin Eşine Yaptığı Jest Tartışma Yarattı!

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
04.01.2024 - 09:40

122.351 lira 4 kuruş olan bedelli askerlik ücretinin 182.608 TL’ye çıkmasının ardından bir kadın eşi için bütün bileziklerini sattı. Sosyal medyada paylaşılan bu durum da tartışma yarattı.

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2024’ün ilk yarısında bedelli askerlik için beklenen ücret belli oldu. 122.351 lira 4 kuruş olan bedelli askerlik ücreti 182.608 TL’ye çıkacak. Durum böyle olunca da bir telaş başladı.

2024’ün ilk yarısında bedelli askerlik için beklenen ücret belli oldu. 122.351 lira 4 kuruş olan bedelli askerlik ücreti 182.608 TL’ye çıkacak. Durum böyle olunca da bir telaş başladı.

Twitter'da bir kullanıcı eşinin bedelli askerlik yapması için bileziklerini sattığını paylaştı.

Bir kadının kocası için bileziklerini satması ise insanları ikiye böldü. Bu jeste en çok erkekler sevindi...

Bir kadının kocası için bileziklerini satması ise insanları ikiye böldü. Bu jeste en çok erkekler sevindi...
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Paylaşımdaki diyalog kurgu olabilir tabii ama biz yine de soralım: Eşinizin bedelli askerlik yapması için bileziklerinizi satar mısınız?

Paylaşımdaki diyalog kurgu olabilir tabii ama biz yine de soralım: Eşinizin bedelli askerlik yapması için bileziklerinizi satar mısınız?

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