Bir Kadının Bedelli Askerlik İçin Eşine Yaptığı Jest Tartışma Yarattı!
Bir Kadının Bedelli Askerlik İçin Eşine Yaptığı Jest Tartışma Yarattı!
122.351 lira 4 kuruş olan bedelli askerlik ücretinin 182.608 TL’ye çıkmasının ardından bir kadın eşi için bütün bileziklerini sattı. Sosyal medyada paylaşılan bu durum da tartışma yarattı.
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2024’ün ilk yarısında bedelli askerlik için beklenen ücret belli oldu. 122.351 lira 4 kuruş olan bedelli askerlik ücreti 182.608 TL’ye çıkacak. Durum böyle olunca da bir telaş başladı.
Bir kadının kocası için bileziklerini satması ise insanları ikiye böldü. Bu jeste en çok erkekler sevindi...
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Paylaşımdaki diyalog kurgu olabilir tabii ama biz yine de soralım: Eşinizin bedelli askerlik yapması için bileziklerinizi satar mısınız?
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