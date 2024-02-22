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Eşlerin Birbirine 'Alo' Şeklinde Seslenmesinin Boşanma Sebebi Sayılmasına Birbirinden Komik Tepkiler Geldi

Eşlerin Birbirine 'Alo' Şeklinde Seslenmesinin Boşanma Sebebi Sayılmasına Birbirinden Komik Tepkiler Geldi

Goygoy Gündem Boşanma
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
22.02.2024 - 12:57 Son Güncelleme: 22.02.2024 - 13:09

Samsun'da görülen bir boşanma davasında mahkeme eşlerin birbirine 'alo' diye hitap etmesini kusurlu bularak boşanma sebebi saydı. Gelin bu emsal nitelikteki kararın ayrıntılarına ve sosyal medyadaki yankılarına hep birlikte bakalım.

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Boşanma davalarında eşlerin birbirine karşı kusurlu olup olmadığı bazı davranışlarından anlaşılır. Ancak son yıllarda ülkedeki boşanma davaları söz konusu olduğunda Yargıtay'dan duyanları çok şaşırtacak kararlar açıklanmaya başladı.

Boşanma davalarında eşlerin birbirine karşı kusurlu olup olmadığı bazı davranışlarından anlaşılır. Ancak son yıllarda ülkedeki boşanma davaları söz konusu olduğunda Yargıtay'dan duyanları çok şaşırtacak kararlar açıklanmaya başladı.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi geçtiğimiz günlerde boşanma davalarında emsal niteliğinde olacak bir karar verdi. Bu karara göre taraflardan birinin diğerine 'alo' demesi kusur sayılacak ve boşanma sebebi olarak değerlendirilebilecek.

Basına yansıyan haberlere göre Samsun'da görülen bir boşanma davasında ilk derece mahkeme, eşlerden birinin diğerine 'alo' diye hitap etmesini kusur sayarak boşanmalarına karar verdi.

Basına yansıyan haberlere göre Samsun'da görülen bir boşanma davasında ilk derece mahkeme, eşlerden birinin diğerine 'alo' diye hitap etmesini kusur sayarak boşanmalarına karar verdi.

Her iki tarafın avukatı davada alınan bazı kararlara itiraz edince temyize gidildi. Temyiz incelemesi sonucunda Yargıtay 2. Hukuk Dairesi de 'alo' demenin kusurlu bir davranış olduğuna karar verdi.

Her iki tarafın avukatı davada alınan bazı kararlara itiraz edince temyize gidildi. Temyiz incelemesi sonucunda Yargıtay 2. Hukuk Dairesi de 'alo' demenin kusurlu bir davranış olduğuna karar verdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Avukat Fatih Karamercan kararın doğru yorumlanması gerektiğini söyleyerek söyleyerek şu sözleri dile getirdi:

Konuyla ilgili açıklama yapan Avukat Fatih Karamercan kararın doğru yorumlanması gerektiğini söyleyerek söyleyerek şu sözleri dile getirdi:

''Alo' şeklindeki hitabın boşanma sebebi sayılabilmesi için bazı şartlar var. Ortada kusur olması için üçüncü şahısların bu kelimeyi duyması ve eşin küçük düşürülmüş olması gerekiyor. Üstelik bunun süreklilik arz etmesi gerekiyor”

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Peki sosyal medyada 'alo' hitabının boşanma sebebi sayılmasına ne tepkiler geldi? Gelin bi' onlara bakalım.

Peki sosyal medyada 'alo' hitabının boşanma sebebi sayılmasına ne tepkiler geldi? Gelin bi' onlara bakalım.
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Siz Yargıtay'ın bu kararına ne diyorsunuz? Buyrun yorumlara...

Siz Yargıtay'ın bu kararına ne diyorsunuz? Buyrun yorumlara...
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