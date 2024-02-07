Altı Değiştirilen Bebeğin Pantolonu Arabanın Park Edilmesine Benzetilince Kokusu Buraya Kadar Geldi!
Altı Değiştirilen Bebeğin Pantolonu Arabanın Park Edilmesine Benzetilince Kokusu Buraya Kadar Geldi!
Sosyal medyada bebeklere dair paylaşımlar her zaman bizi güldürmüştür. Özellikle o bebek daha yeni doğduysa ve altı değiştirilirken mizaha konu olduysa! Twitter'da @badalunfafik adlı bir kullanıcı, yeğeninin kıyafetini park edilen bir arabaya benzetmiş. Gelin bu benzetme sonrası bebeğe ne yorumlar gelmiş hep birlikte bakalım.
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Bebekler bu dünyanın en tatlı varlıklarıdır. Özellikle ilk doğduğu zamanlar evin içinde neşe kaynağı yaratır. Tabii söz konusu altlarını temizlemek ise aynı şeyi söyleyemeyiz. Söyleyebiliriz de aslında...
Bebekler söz konusu olunca her hareketleriyle goygoy konusu olurlar ancak o altlarını değiştirme olayı bir bebeğin hem anne babasını hem de etrafındakileri güldüren anlara sebep olur. Sıradaki fotoğraf da işte o anlardan sadece biri.
Twitter'da @badalunfafik adlı bir kullanıcı, "3 günlük yeğenim tuvalete giderken park etmiş" notuyla bir bebek kıyafeti paylaşmış. Görsel, altı değiştirilen bir bebeğin kıyafetini arabavari bir şekilde park edişini temsil ediyor.
Tabii bu komik ve aşırı tatlı fotoğraf Twitter goygoycularının mizah odağı haline gelmez mi? Gelir! Gelin bu minik bebeğin kıyafetine yapılan birbirinden komik yorumlara hep birlikte bakalım:
Bebek daha 1 haftalık, öğrenir zamanla:
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Sizin eve de park eder inşallah diyelim:
Artı doldurulmuş bez kokusu...
Çaktırmayın ehliyetsiz...
Dünyada bunun örnekleri var, yapan bebek yapıyor...
Kızlar sakin olun!
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Böyle operasyona can kurban ama...
Eyvah eyvah!
Bez kokusunu düşün, bez kokusunu düşün...
Ben park edişine hayran kaldım sadece:
+1
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Bir fotoğraf nerelere vardı:
Yeni nesil hızlı ve çişli!
Daha ilk günleri, olur o kadar.
Akım değil bu nüfus artırma politikası...
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