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Altı Değiştirilen Bebeğin Pantolonu Arabanın Park Edilmesine Benzetilince Kokusu Buraya Kadar Geldi!

Altı Değiştirilen Bebeğin Pantolonu Arabanın Park Edilmesine Benzetilince Kokusu Buraya Kadar Geldi!

Twitter Goygoy
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
07.02.2024 - 12:53

Sosyal medyada bebeklere dair paylaşımlar her zaman bizi güldürmüştür. Özellikle o bebek daha yeni doğduysa ve altı değiştirilirken mizaha konu olduysa! Twitter'da @badalunfafik adlı bir kullanıcı, yeğeninin kıyafetini park edilen bir arabaya benzetmiş. Gelin bu benzetme sonrası bebeğe ne yorumlar gelmiş hep birlikte bakalım.

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Bebekler bu dünyanın en tatlı varlıklarıdır. Özellikle ilk doğduğu zamanlar evin içinde neşe kaynağı yaratır. Tabii söz konusu altlarını temizlemek ise aynı şeyi söyleyemeyiz. Söyleyebiliriz de aslında...

Bebekler söz konusu olunca her hareketleriyle goygoy konusu olurlar ancak o altlarını değiştirme olayı bir bebeğin hem anne babasını hem de etrafındakileri güldüren anlara sebep olur. Sıradaki fotoğraf da işte o anlardan sadece biri.

Twitter'da @badalunfafik adlı bir kullanıcı, "3 günlük yeğenim tuvalete giderken park etmiş" notuyla bir bebek kıyafeti paylaşmış. Görsel, altı değiştirilen bir bebeğin kıyafetini arabavari bir şekilde park edişini temsil ediyor.

Twitter'da @badalunfafik adlı bir kullanıcı, "3 günlük yeğenim tuvalete giderken park etmiş" notuyla bir bebek kıyafeti paylaşmış. Görsel, altı değiştirilen bir bebeğin kıyafetini arabavari bir şekilde park edişini temsil ediyor.
twitter.com

Tabii bu komik ve aşırı tatlı fotoğraf Twitter goygoycularının mizah odağı haline gelmez mi? Gelir! Gelin bu minik bebeğin kıyafetine yapılan birbirinden komik yorumlara hep birlikte bakalım:

Bebek daha 1 haftalık, öğrenir zamanla:

Bebek daha 1 haftalık, öğrenir zamanla:
twitter.com
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Sizin eve de park eder inşallah diyelim:

Sizin eve de park eder inşallah diyelim:
twitter.com

Artı doldurulmuş bez kokusu...

Artı doldurulmuş bez kokusu...
twitter.com

Çaktırmayın ehliyetsiz...

Çaktırmayın ehliyetsiz...
twitter.com

Dünyada bunun örnekleri var, yapan bebek yapıyor...

Dünyada bunun örnekleri var, yapan bebek yapıyor...
twitter.com

Kızlar sakin olun!

Kızlar sakin olun!
twitter.com
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Böyle operasyona can kurban ama...

Böyle operasyona can kurban ama...
twitter.com

Eyvah eyvah!

Eyvah eyvah!
twitter.com

Bez kokusunu düşün, bez kokusunu düşün...

Bez kokusunu düşün, bez kokusunu düşün...
twitter.com

Ben park edişine hayran kaldım sadece:

Ben park edişine hayran kaldım sadece:
twitter.com

+1

+1
twitter.com
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Bir fotoğraf nerelere vardı:

Bir fotoğraf nerelere vardı:
twitter.com

Yeni nesil hızlı ve çişli!

Yeni nesil hızlı ve çişli!
twitter.com

Daha ilk günleri, olur o kadar.

Daha ilk günleri, olur o kadar.
twitter.com

Akım değil bu nüfus artırma politikası...

Akım değil bu nüfus artırma politikası...
twitter.com

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