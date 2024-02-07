Altı Değiştirilen Bebeğin Pantolonu Arabanın Park Edilmesine Benzetilince Kokusu Buraya Kadar Geldi!

Sosyal medyada bebeklere dair paylaşımlar her zaman bizi güldürmüştür. Özellikle o bebek daha yeni doğduysa ve altı değiştirilirken mizaha konu olduysa! Twitter'da @badalunfafik adlı bir kullanıcı, yeğeninin kıyafetini park edilen bir arabaya benzetmiş. Gelin bu benzetme sonrası bebeğe ne yorumlar gelmiş hep birlikte bakalım.