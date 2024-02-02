Sperm Bağışlayarak 500 Çocuk Babası Olan Adamın Planı Hepinizin Beyin Devrelerini Yakacak!

Hollanda'da yaşayan 42 yaşındaki Jacob Meijer adlı bir müzisyenin sperm donörlüğü dünya basınında geniş yankı buldu. Neden diye soracak olursanız Meijer'ın bugüne kadar 500'den fazla çocuğun biyolojik babası olduğu tahmin ediliyor. Gelin bu hikayenin ayrıntılarına hep birlikte bakalım.