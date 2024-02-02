Sperm Bağışlayarak 500 Çocuk Babası Olan Adamın Planı Hepinizin Beyin Devrelerini Yakacak!
Sperm Bağışlayarak 500 Çocuk Babası Olan Adamın Planı Hepinizin Beyin Devrelerini Yakacak!
Hollanda'da yaşayan 42 yaşındaki Jacob Meijer adlı bir müzisyenin sperm donörlüğü dünya basınında geniş yankı buldu. Neden diye soracak olursanız Meijer'ın bugüne kadar 500'den fazla çocuğun biyolojik babası olduğu tahmin ediliyor. Gelin bu hikayenin ayrıntılarına hep birlikte bakalım.
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Dünya genelinde çocuk sahibi olmak isteyen ancak çeşitli sağlık sorunları nedeniyle olamayan insanlar için ilk başvuru yeri sperm bankaları oluyor. Ancak sperm bankalarının da bazen kötüye kullanıldığı ya da sperm bağışçılığının hiç olmayacak sonuçlara yol açtığı da görülüyor.
İşte duyunca insanın şaşıracağı bu olaylardan birisini geçtiğimiz günlerde yabancı basına yansıyan haberlerden öğrendik. Hollanda'da yaşayan Jacob Meijer isimli bir müzisyenin bugüne kadar 500'den fazla çocuğun biyolojik babası olduğu iddiaları gündeme geldi.
Cumhuriyet'in aktardığına ve Daily Mail'de yer alan habere göre Jacob Meijer adlı müzisyen, 2007 yılından bu yana sperm bankalarına bağışta bulunuyor. Sayısı 500'i aşan çocuklarının ise dünyanın her yerine dağıldığı tahmin ediliyor. Çocuk sayılarına bakacak olursak bunların 375'i Hollanda'da, 80'i Almanya'da, 35'i Belçika'da. Geri kalan kısmı ise Amerika ve okyanus ülkelerinde.
Yine basına yansıyan haberlerden öğreniyoruz ki Jacob Meijer sperm bankalarına bağışta bulunmanın yanı sıra çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin bir araya geldiği Facebook gruplarına da katılmış. Tabii bu olaylardan sonra Hollanda hükümeti de çok ilginç bir karar almak zorunda kalmış.
Evet, Hollanda hükümeti 42 yaşındaki Meijer'ın çocuk yapmasını yasaklamış arkadaşlar. Zira Hollanda'da bir kişinin 25'ten fazla çocuk sahibi olması yasak. Eğer bir erkek sperm bağışı yapıyorsa da en fazla 12 kadını hamile bırakabilir. Meijer'ın yaptıklarına bakacak olursak sınırı baya geçmiş!
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Ama bu yasak Meijer'ı pek durdurmamış olsa gerek. Müzisyenin sosyal medya paylaşımlarına bakılacak olursa kendisi hâlâ sperm bağışlamaya devam ediyor. Yaptığını da şu sözlerle destekliyor: "Ben sadece çocuk sahibi olmak isteyen kadınlara yardım ediyorum."
Tabii müzisyenin bu sıra dışı eylemleri akıllara çok farklı sorular getirdi. Örneğin aynı babadan olan çocuklar ileride birbirleriyle denk gelip evlenirse ne olur ve daha bir sürü şey! Sosyal medyada bu konu ile ilgili ne tepkiler verildi, gelin onlara bi' bakalım:
Öyle olsa devlet yasaklar mıydı ya?
Baktı müziğini icra edemiyor...
Tam öyle bi' tipi var:
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Orası kesin.
Harika bi' tespit!
"Siz kardeşsiniz, evlenemezsiniz" olayı yakındır:
Film önerimizi de aldık:
Bizim senaristler görmesin:
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Yok yok öyle bir şey değil bu...
Hollanda hükümeti bunu düşünmüştür herhalde:
Müzik kardeşliği...
Sonu nereye varacak bakalım:
Barney yapma!
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Siz en az 500 çocuğun babası olan adam hakkında ne düşünüyorsunuz? 20 sene sonra neler duyarız bu konuyla ilgili? Yorumlara buyrun!
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