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Avrupa'nın Bir Kasabasında 4 Liraya Satılan Boş Evler Hepimize Hayatı Sorgulattı

Avrupa'nın Bir Kasabasında 4 Liraya Satılan Boş Evler Hepimize Hayatı Sorgulattı

Twitter Hırvatistan Goygoy
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
26.01.2024 - 12:42

Hırvatistan'ın kasabalarından biri olan Legrad'da 2018 yılında başlatılan bir uygulama sosyal medyada goygoy konusu oldu. Neden mi? Çünkü bu kasabada tanesi 13 cent fiyatından ev satılıyor da ondan! Gelin önce Hırvat kasabasında bu uygulama neden var ona bakalım, sonra da bizim goygoycu ve analizci sosyal medya kullanıcılarımız neler demiş onlara bi' göz atalım.

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Hırvatistan'ın kuzeyindeki kasabalardan biri olan Legrad, son günlerde sosyal medyada yine gündemde. Bigpara'da yer alan yazıya göre kasabanın yöneticileri 2021 yılında 19 terk edilmiş ya da inşaat süreci devam eden boş evi 1 kuna (4 lira 20 kuruş) fiyatına satışa çıkarmıştı. 19 evden 17'si ise satılmıştı.

Hırvatistan'ın kuzeyindeki kasabalardan biri olan Legrad, son günlerde sosyal medyada yine gündemde. Bigpara'da yer alan yazıya göre kasabanın yöneticileri 2021 yılında 19 terk edilmiş ya da inşaat süreci devam eden boş evi 1 kuna (4 lira 20 kuruş) fiyatına satışa çıkarmıştı. 19 evden 17'si ise satılmıştı.

AB üyesi Hırvatistan'daki bu uygulama bize çok olağanüstü ve komik geliyor ama uygulamanın ardındaki neden çok başka. Zira ülkenin nüfusu giderek azalıyor ve yetkililer Legrad gibi kasabalardaki boş evleri çok ucuz fiyata satarak doldurmaya çalışıyor.

AB üyesi Hırvatistan'daki bu uygulama bize çok olağanüstü ve komik geliyor ama uygulamanın ardındaki neden çok başka. Zira ülkenin nüfusu giderek azalıyor ve yetkililer Legrad gibi kasabalardaki boş evleri çok ucuz fiyata satarak doldurmaya çalışıyor.

Bu noktada biraz Legrad'dan da bahsetmek gerek. 2000 kişinin yaşadığı bu kasaba, Macaristan ve Hırvatistan sınırında bulunuyor. Ve kasaba hakkında çıkan haberlere bakılırsa 1918 yılında yani 1. Dünya Savaşı'nda Avusturya-Macaristan İmparatorluğu çökünce kasabanın da nüfusu giderek azalıyor.

Bu noktada biraz Legrad'dan da bahsetmek gerek. 2000 kişinin yaşadığı bu kasaba, Macaristan ve Hırvatistan sınırında bulunuyor. Ve kasaba hakkında çıkan haberlere bakılırsa 1918 yılında yani 1. Dünya Savaşı'nda Avusturya-Macaristan İmparatorluğu çökünce kasabanın da nüfusu giderek azalıyor.

Legrad yönetiminin kasabadaki boş evleri çok ucuza satma politikası da işe yaramış durumda. 13 cent yani yaklaşık 4 lira 20 kuruştan satılan bu evlere ilgi çok fazla. Öyle ki kasabaya taşınan ailelerin çocukları da olunca nüfus çoğalmaya başladı.

Legrad yönetiminin kasabadaki boş evleri çok ucuza satma politikası da işe yaramış durumda. 13 cent yani yaklaşık 4 lira 20 kuruştan satılan bu evlere ilgi çok fazla. Öyle ki kasabaya taşınan ailelerin çocukları da olunca nüfus çoğalmaya başladı.

Peki biz gelelim asıl konumuza... Bizim sosyal medya kullanıcılarımız bu uygulama hakkında ne düşünüyor? Goygoyvari ve çıkarımın dibine vuran bu yorumlara gelin hep birlikte bakalım.

Peki biz gelelim asıl konumuza... Bizim sosyal medya kullanıcılarımız bu uygulama hakkında ne düşünüyor? Goygoyvari ve çıkarımın dibine vuran bu yorumlara gelin hep birlikte bakalım.
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Bu doğru, biz gitsek satıştan kaldırırlar.

Bu doğru, biz gitsek satıştan kaldırırlar.
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4 liran tamam o zaman, e hadi hayırlı olsun.

4 liran tamam o zaman, e hadi hayırlı olsun.
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Avusturya-Macaristan İmparatorluğu bile getirmemiş, gelmez bence.

Avusturya-Macaristan İmparatorluğu bile getirmemiş, gelmez bence.
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Bunlar hep arz-talep meselesi...

Bunlar hep arz-talep meselesi...
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Kasaba sınırda kalmış, nereye ait olduğunu bilemiyor. Cin min karıştırmayın.

Kasaba sınırda kalmış, nereye ait olduğunu bilemiyor. Cin min karıştırmayın.
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Şimdiden uyarayım bekara vermiyorlar, aile istiyorlarmış!

Şimdiden uyarayım bekara vermiyorlar, aile istiyorlarmış!
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Bizim emlakçıların bu olayı görmemiş olması imkansız.

Bizim emlakçıların bu olayı görmemiş olması imkansız.
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Onu alırlar bak işte...

Onu alırlar bak işte...
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Benim de benim de...

Benim de benim de...
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Buna da yapmak ayıp olur ama!

Buna da yapmak ayıp olur ama!
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Sahibinden değil bu kardeşim rahibinden...

Sahibinden değil bu kardeşim rahibinden...
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Sonunda biri gerçekleri anlattı:

Sonunda biri gerçekleri anlattı:
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Siz Hırvatların ucuza ev satma politikası hakkında ne düşünüyorsunuz? Buyrun yorumlara...

Siz Hırvatların ucuza ev satma politikası hakkında ne düşünüyorsunuz? Buyrun yorumlara...
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