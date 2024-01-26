Avrupa'nın Bir Kasabasında 4 Liraya Satılan Boş Evler Hepimize Hayatı Sorgulattı

Hırvatistan'ın kasabalarından biri olan Legrad'da 2018 yılında başlatılan bir uygulama sosyal medyada goygoy konusu oldu. Neden mi? Çünkü bu kasabada tanesi 13 cent fiyatından ev satılıyor da ondan! Gelin önce Hırvat kasabasında bu uygulama neden var ona bakalım, sonra da bizim goygoycu ve analizci sosyal medya kullanıcılarımız neler demiş onlara bi' göz atalım.