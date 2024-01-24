İstek Değil İhtiyaç: Yoğurt Şirketinin Dijital Detoks Kampanyası Hepimize Burada da Yapılsın Dedirtti!
İstek Değil İhtiyaç: Yoğurt Şirketinin Dijital Detoks Kampanyası Hepimize Burada da Yapılsın Dedirtti!
Geleneksel İzlanda yoğurdu satan bir şirketin dijital detoks kampanyası sosyal medyada herkesin ilgisini çekti. Gelin önce kampanyanın ayrıntılarına sonra da gelen tepkilere hep birlikte bakalım.
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ABD'li bir yoğurt şirketinin başlattığı sıra dışı kampanya sosyal medyada son zamanların en dikkat çeken olaylarından biri. Günümüzde hepimiz telefonlarımıza ve diğer teknolojik aletlerimize adeta 'bağımlı' yaşıyoruz. Öyle ki günün büyük bir bölümünü sosyal medyada vakit geçirerek harcıyoruz.
İşte geleneksel İzlanda yoğurtları üreten ve ABD'de yer alan Siggi's adlı şirket de bu konuda farkındalık yaratmak için bir kampanya başlattı. Yoğurt şirketi, hiç telefon kullanmadan 1 ay geçirebilecek kişilere tam tamına 10 bin dolar para hediyesi vereceğini duyurdu. Bu para günümüzde yaklaşık 300 bin TL'ye denk geliyor.
Cumhuriyet'te yer alan habere göre Siggi's, 'dijital detoks kampanyası' hakkında yaptığı açıklamada,
"Köklerimize geri dönüyoruz!"
İzlanda yoğurdu satan Siggi's'in dijital detoksuna başvuru şartları neler?
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Peki bu konuda bizim sosyal medya kullanıcılarımız neler demiş, hep birlikte görelim:
Acilen bizimkilerin de yapması lazım.
10 bin dolar verecekler tekrar düşün:
Aksiyon arıyorlar işte ne güzel:
Maalesef değil, İzlanda yoğurduna kaptırdık!
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TSK'ya sor kardeşim!
Yoğurt da verecekler 3 ay bak bunu iyi düşünün.
Acilen bizim yoğurtçulardan da bekliyoruz!
Siggi's'in işleri, yani fiziksel farkındalık...
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