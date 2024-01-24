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İstek Değil İhtiyaç: Yoğurt Şirketinin Dijital Detoks Kampanyası Hepimize Burada da Yapılsın Dedirtti!

İstek Değil İhtiyaç: Yoğurt Şirketinin Dijital Detoks Kampanyası Hepimize Burada da Yapılsın Dedirtti!

Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
24.01.2024 - 15:13

Geleneksel İzlanda yoğurdu satan bir şirketin dijital detoks kampanyası sosyal medyada herkesin ilgisini çekti. Gelin önce kampanyanın ayrıntılarına sonra da gelen tepkilere hep birlikte bakalım.

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ABD'li bir yoğurt şirketinin başlattığı sıra dışı kampanya sosyal medyada son zamanların en dikkat çeken olaylarından biri. Günümüzde hepimiz telefonlarımıza ve diğer teknolojik aletlerimize adeta 'bağımlı' yaşıyoruz. Öyle ki günün büyük bir bölümünü sosyal medyada vakit geçirerek harcıyoruz.

İşte geleneksel İzlanda yoğurtları üreten ve ABD'de yer alan Siggi's adlı şirket de bu konuda farkındalık yaratmak için bir kampanya başlattı. Yoğurt şirketi, hiç telefon kullanmadan 1 ay geçirebilecek kişilere tam tamına 10 bin dolar para hediyesi vereceğini duyurdu. Bu para günümüzde yaklaşık 300 bin TL'ye denk geliyor.

İşte geleneksel İzlanda yoğurtları üreten ve ABD'de yer alan Siggi's adlı şirket de bu konuda farkındalık yaratmak için bir kampanya başlattı. Yoğurt şirketi, hiç telefon kullanmadan 1 ay geçirebilecek kişilere tam tamına 10 bin dolar para hediyesi vereceğini duyurdu. Bu para günümüzde yaklaşık 300 bin TL'ye denk geliyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Siggi's, 'dijital detoks kampanyası' hakkında yaptığı açıklamada,

'Daha az dikkat dağıtıcı unsurla, daha sade bir hayat yaşamanın gücüne inanıyoruz. Bu dikkat dağıtıcı unsurların başında da telefonlar geliyor' dedi.

"Köklerimize geri dönüyoruz!"

"Köklerimize geri dönüyoruz!"

Şirketin halkla ilişkiler ve dijital strateji direktörü Kristina Drociak 'Bu meydan okuma (challenge) köklerimize geri dönüşle ilgili. Bizim markamız gereksiz şeylerden kurtulmayı baz alıyor. Tıpkı daha az bileşenli olan yoğurt gibi. Başlattığımız kampanya fiziksel dünya hakkında farkındalık yaratmayı planlıyor' dedi.

İzlanda yoğurdu satan Siggi's'in dijital detoksuna başvuru şartları neler?

Şirketin felsefesiyle uyum sağladığını açıklayan 100-500 kelime arasında değişen iddialı bir makale, 18 yaşından büyük olmak. Şubat ayında açıklanacak sonuçlara göre kazanan 10 talihliye 10 bin dolar ve üç aylık Siggi's yoğurt istihkakı verilecek.

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Peki bu konuda bizim sosyal medya kullanıcılarımız neler demiş, hep birlikte görelim:

Peki bu konuda bizim sosyal medya kullanıcılarımız neler demiş, hep birlikte görelim:
twitter.com

Acilen bizimkilerin de yapması lazım.

Acilen bizimkilerin de yapması lazım.
twitter.com

10 bin dolar verecekler tekrar düşün:

10 bin dolar verecekler tekrar düşün:
twitter.com

Aksiyon arıyorlar işte ne güzel:

Aksiyon arıyorlar işte ne güzel:
twitter.com

Maalesef değil, İzlanda yoğurduna kaptırdık!

Maalesef değil, İzlanda yoğurduna kaptırdık!
twitter.com
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TSK'ya sor kardeşim!

TSK'ya sor kardeşim!
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Yoğurt da verecekler 3 ay bak bunu iyi düşünün.

Yoğurt da verecekler 3 ay bak bunu iyi düşünün.
twitter.com

Acilen bizim yoğurtçulardan da bekliyoruz!

Acilen bizim yoğurtçulardan da bekliyoruz!
twitter.com

Siggi's'in işleri, yani fiziksel farkındalık...

Siggi's'in işleri, yani fiziksel farkındalık...
twitter.com

Size 10 bin dolar ve 3 ay İzlanda yoğurdu verseler 1 ay telefonsuz kalır mısınız? Buyrun yorumlara!

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