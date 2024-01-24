İstek Değil İhtiyaç: Yoğurt Şirketinin Dijital Detoks Kampanyası Hepimize Burada da Yapılsın Dedirtti!

Şirketin halkla ilişkiler ve dijital strateji direktörü Kristina Drociak 'Bu meydan okuma (challenge) köklerimize geri dönüşle ilgili. Bizim markamız gereksiz şeylerden kurtulmayı baz alıyor. Tıpkı daha az bileşenli olan yoğurt gibi. Başlattığımız kampanya fiziksel dünya hakkında farkındalık yaratmayı planlıyor' dedi.