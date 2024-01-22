Hopa'da AKP ve CHP'nin Belediye Başkan Adaylarının İsimleri Aynı Olunca Milletin Aklı Karıştı

Yerel seçimlere sayılı günler kala il ve ilçelerin adayları kesinleşmeye devam ediyor. Son zamanlarda ünlü insanların seçimlerde aday gösterilmesi çok sık gündemdeyken sosyal medyada Hopa ilçesindeki AKP ve CHP adaylarının isminin aynı olmasa sosyal medyada gündem oldu. Gelin bu isim benzerliğinin ayrıntılarına hep birlikte bakalım.