Hopa'da AKP ve CHP'nin Belediye Başkan Adaylarının İsimleri Aynı Olunca Milletin Aklı Karıştı
Hopa'da AKP ve CHP'nin Belediye Başkan Adaylarının İsimleri Aynı Olunca Milletin Aklı Karıştı
Yerel seçimlere sayılı günler kala il ve ilçelerin adayları kesinleşmeye devam ediyor. Son zamanlarda ünlü insanların seçimlerde aday gösterilmesi çok sık gündemdeyken sosyal medyada Hopa ilçesindeki AKP ve CHP adaylarının isminin aynı olmasa sosyal medyada gündem oldu. Gelin bu isim benzerliğinin ayrıntılarına hep birlikte bakalım.
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31 Mart 2024 yerel seçimlerine az bir zaman kalmışken siyasi partiler illerde ve ilçelerde adaylarını tek tek belirliyor. Bazı ilçelerde sinema ve sanat dünyasından tanıdığımız isimler ön plana çıkıp sosyal medyada tartışma konusu oluyor.
Ama yerel seçimlerle ilgili son zamanlarda görenleri duyanları şaşırtacak iki isim gündem oldu. Artvin'in Hopa ilçesinde hem AKP aday adayının hem de CHP'nin adayının isminin Utku Cihan olması dikkat çekti.
Öyle ki seçimlere az bir zaman kala Hopalılar arasında da bu durum oldukça şaşkınlık verici. Şayet CHP'li Cihan'ın karşısında AKP'li Cihan aday olursa bu durum alışılmışın dışında bir görüntü çizebilir.
İşte AKP'nin aday adayı Utku Cihan...
... ve CHP'nin adayı Utku Cihan.
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Bu isim benzerliği sosyal medyada gündem konusu olabilir ancak iki isim arasında önemli bir farkı söylemeden geçmeyelim. AKP'nin aday adayının adı sadece Utku Cihan değil. Tam adı Ati Utku Cihan. Bu 'Ati' ayrımı çok bariz olsa bile yine de iki aday arasında Hopa'da bi' kafa karışıklığı yaşanır mı? Onu seçimlerde göreceğiz.
Peki sosyal medya kullanıcıları bu isim benzerliğine ne diyor hemen bakalım: 👇
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Ay aman AKP'ye kızıp MHP'ye oy veren milletten bahsediyoruz isimleri karıştırmak ne ki?
aklıma şey geldi.. "İmamoğlu diye chpli mi olur" diyen adam 😂😂
Adaya değil ampule oy verdiklerini kendi akrabalarımdan da teyit ettirdiğim için bir karışıklık çıkmaz. 👍