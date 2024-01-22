CHP Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu'ndan Partiler Arası Fanatizme Karşı Seçim Vaadi
CHP Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu'ndan Partiler Arası Fanatizme Karşı Seçim Vaadi
CHP Ankara Etimesgut Belediye başkan adayı ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu oldu bildiğiniz gibi. Sosyal medyada konu üzerinde pek çok espri dönerken Beşikçioğlu adaylığı hakkında açıklamalar yapmaya devam ediyor. Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan isim bu sefer de kendisi siyasi parti fanatizmini ele alarak yeni bir seçim vaadinde bulundu.
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Uzun yıllardır ekranlarımızda olan ve pek çok dizi film projesiyle herkesin beğenisini kazanan usta isimlerden biri de Erdal Beşikçioğlu.
Beşikçioğlu yıllar boyunca Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisindeki Behzat Ç. karakteriyle hafızalara kazındı.
Bir süredir yeni bir yapımda görmediğimiz sanatçının CHP Ankara Etimesgut Belediye başkanı adayı olacağını öğrenmiştik.
Hatta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bu karara itiraz ettiği gibi iddialar gündemde çokça konuşulmuştu.
Etimesgut Belediyesi'nden aday gösterilmesinin sebeplerinden biri olarak gençleri gösteren Erdal Beşikçioğlu, "Gençlerin abisi olarak yola çıktım" demişti.
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Beşikçioğlu son olarak yaptığı açıklamada partiler arasındaki fanatizme değinerek "Ben daha kucaklayıcı olmaya çalışacağım." dedi.
Rant siyasetinden hiç anlamadığını söyleyen Erdal Beşikçioğlu, "halkın kendini yönettiği bir yapı kurmaya çalışacağım" dedi.
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