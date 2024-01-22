CHP Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu'ndan Partiler Arası Fanatizme Karşı Seçim Vaadi

'Açıkçası ben rantı anlamam, rant siyasetinden de hiç hoşlanmam. Ben biraz daha sosyo-kültürü, kendi içerisinde entelektüel seviyesini yükselten ama katılımcı bir belediyecilikle aslında halkın kendi kendini yönettiği bir yapıyı kurmaya çalışacağım.'