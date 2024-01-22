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CHP Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu'ndan Partiler Arası Fanatizme Karşı Seçim Vaadi

CHP Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu'ndan Partiler Arası Fanatizme Karşı Seçim Vaadi

Ankara CHP
GNS
GNS - Onedio Editörü
22.01.2024 - 12:32

CHP Ankara Etimesgut Belediye başkan adayı ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu oldu bildiğiniz gibi. Sosyal medyada konu üzerinde pek çok espri dönerken Beşikçioğlu adaylığı hakkında açıklamalar yapmaya devam ediyor. Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan isim bu sefer de kendisi siyasi parti fanatizmini ele alarak yeni bir seçim vaadinde bulundu.

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Uzun yıllardır ekranlarımızda olan ve pek çok dizi film projesiyle herkesin beğenisini kazanan usta isimlerden biri de Erdal Beşikçioğlu.

Uzun yıllardır ekranlarımızda olan ve pek çok dizi film projesiyle herkesin beğenisini kazanan usta isimlerden biri de Erdal Beşikçioğlu.

Ünlü oyuncu son olarak 2022 yılında yayınlanan Hakim dizisinde Ömer Arif Derman olarak ekranlarımıza gelse de, dijital projelerini sürdürmeye devam ediyordu.

Beşikçioğlu yıllar boyunca Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisindeki Behzat Ç. karakteriyle hafızalara kazındı.

Beşikçioğlu yıllar boyunca Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisindeki Behzat Ç. karakteriyle hafızalara kazındı.

Seyircisi ünlü oyuncuyu bu rolde yeniden görmek isteyince önce 2019 yılında yeniden Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi ile ardından Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi dizisiyle dijitale geri dönmüştü.

Bir süredir yeni bir yapımda görmediğimiz sanatçının CHP Ankara Etimesgut Belediye başkanı adayı olacağını öğrenmiştik.

Bir süredir yeni bir yapımda görmediğimiz sanatçının CHP Ankara Etimesgut Belediye başkanı adayı olacağını öğrenmiştik.

CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK)'dan geçen adaylık sürecinin Parti Meclisi'ne sunulduğu söylenmiş ardından CHP Etimesgut adayı olduğu kesinleşmişti.

Hatta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bu karara itiraz ettiği gibi iddialar gündemde çokça konuşulmuştu.

Hatta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bu karara itiraz ettiği gibi iddialar gündemde çokça konuşulmuştu.

Erdal Beşikçioğlu ise kendisine bu teklifi yapan ismin CHP Genel Başkanı Özgür Özel olduğunu ifade etmiş ve 'Kayıtsız kalamadım' demişti. Mansur Yavaş hakkında ortaya atılan iddiaları ise reddetmiş ve 'Benim Mansur Başkanla onun da benimle sıkıntısı olamaz. İki Ankara sevdalısıyız.' açıklamasını yapmıştı.

Etimesgut Belediyesi'nden aday gösterilmesinin sebeplerinden biri olarak gençleri gösteren Erdal Beşikçioğlu, "Gençlerin abisi olarak yola çıktım" demişti.

Etimesgut Belediyesi'nden aday gösterilmesinin sebeplerinden biri olarak gençleri gösteren Erdal Beşikçioğlu, "Gençlerin abisi olarak yola çıktım" demişti.

Çalışmalarını gençler için yürüteceğini ve bu hedefle yola çıktığını açıklamış, 'Vatandaş olarak sorunları yaşıyorum, görüyorum. Herkesi kucaklayan biri olarak çözüme katkı sağlamak istiyorum.' demişti.

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Beşikçioğlu son olarak yaptığı açıklamada partiler arasındaki fanatizme değinerek "Ben daha kucaklayıcı olmaya çalışacağım." dedi.

'Ülkede partiler arasında fanatizm doğmaya başladı. Bu hizmeti de etkiliyor. Ben biraz daha kucaklayıcı, partilerine bakmadan sadece hizmet odaklı eylemler gerçekleştirmeye çalışacağım.'

Rant siyasetinden hiç anlamadığını söyleyen Erdal Beşikçioğlu, "halkın kendini yönettiği bir yapı kurmaya çalışacağım" dedi.

Rant siyasetinden hiç anlamadığını söyleyen Erdal Beşikçioğlu, "halkın kendini yönettiği bir yapı kurmaya çalışacağım" dedi.

'Açıkçası ben rantı anlamam, rant siyasetinden de hiç hoşlanmam. Ben biraz daha sosyo-kültürü, kendi içerisinde entelektüel seviyesini yükselten ama katılımcı bir belediyecilikle aslında halkın kendi kendini yönettiği bir yapıyı kurmaya çalışacağım.'

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