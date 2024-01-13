Erdal Beşikçoğlu, Mansur Yavaş ile Aralarındaki İddialara Yanıt Verdi
Erdal Beşikçoğlu, Mansur Yavaş ile Aralarındaki İddialara Yanıt Verdi
Behzat Ç. rolüyle akıllarımıza kazınan ünlü sanatçı Erdal Beşikçioğlu, CHP'den Ankara Etimesgut adayı oldu. Sözcü Gazetesi'ne konuşan Beşikçioğlu, kendisine teklifi Özgür Özel'in yaptığı belirterek Mansur Yavaş ile aralarındaki iddialara da yanıt verdi.
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Behzat Ç. karakteriyle akıllarımıza kazınan Erdal Beşikçioğlu, CHP'nin Ankara Etimesgut adayı oldu.
Erdal Beşikçoğlu, adaylığına dair Sözcü Gazetesi'nde açıklamalarda bulundu.
Erdal Beşikçoğlu'nun adaylığına itirazın ise ABB Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan geldiği iddia edilmişti.
Erdal Beşikçoğlu, Mansur Yavaş ile aralarındaki iddialara da yanıt verdi.
Gençler için çalışacağını belirten Beşikçoğlu, Etimesgut adaylığının da buna yönelik olduğunu ekledi.
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