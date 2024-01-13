Erdal Beşikçoğlu, Mansur Yavaş ile Aralarındaki İddialara Yanıt Verdi

Erdal Beşikçioğlu, yaptığı açıklamalarda teklifi yapan kişinin CHP Genel Başkanı Özgür Özel olduğunu belirtti. Hedefinin gençler için çalışmak olduğunu açıklayan Beşikçioğlu, “Kayıtsız kalamadım. Bu bir takım oyunu. İl örgütüyle birlikte başaracağız. Hedefim gençler için çalışmak' ifadelerine yer verdi.

Etimesgut adayı Beşikçoğlu, 'Vatandaş olarak sorunları yaşıyorum, görüyorum. Herkesi kucaklayan biri olarak çözüme katkı sağlamak istiyorum.' ifadelerini kullandı.