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Erdal Beşikçoğlu, Mansur Yavaş ile Aralarındaki İddialara Yanıt Verdi

Erdal Beşikçoğlu, Mansur Yavaş ile Aralarındaki İddialara Yanıt Verdi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
13.01.2024 - 09:27

Behzat Ç. rolüyle akıllarımıza kazınan ünlü sanatçı Erdal Beşikçioğlu, CHP'den Ankara Etimesgut adayı oldu. Sözcü Gazetesi'ne konuşan Beşikçioğlu, kendisine teklifi Özgür Özel'in yaptığı belirterek Mansur Yavaş ile aralarındaki iddialara da yanıt verdi.

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Behzat Ç. karakteriyle akıllarımıza kazınan Erdal Beşikçioğlu, CHP'nin Ankara Etimesgut adayı oldu.

Behzat Ç. karakteriyle akıllarımıza kazınan Erdal Beşikçioğlu, CHP'nin Ankara Etimesgut adayı oldu.

Beşikçioğlu'nun adaylığının CHP Merkez Yürütme Kurulu'ndan (MYK) geçtiği iddia edilmiş, Parti Meclisi'ne sunulduğu söylenmişti. Bu iddialar üzerine Beşikçioğlu'nun CHP adaylığı açıklandı.

Erdal Beşikçoğlu, adaylığına dair Sözcü Gazetesi'nde açıklamalarda bulundu.

Erdal Beşikçoğlu, adaylığına dair Sözcü Gazetesi'nde açıklamalarda bulundu.

Erdal Beşikçioğlu, yaptığı açıklamalarda teklifi yapan kişinin CHP Genel Başkanı Özgür Özel olduğunu belirtti. Hedefinin gençler için çalışmak olduğunu açıklayan Beşikçioğlu, “Kayıtsız kalamadım. Bu bir takım oyunu. İl örgütüyle birlikte başaracağız. Hedefim gençler için çalışmak' ifadelerine yer verdi. 

Etimesgut adayı Beşikçoğlu, 'Vatandaş olarak sorunları yaşıyorum, görüyorum. Herkesi kucaklayan biri olarak çözüme katkı sağlamak istiyorum.' ifadelerini kullandı.

Erdal Beşikçoğlu'nun adaylığına itirazın ise ABB Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan geldiği iddia edilmişti.

Erdal Beşikçoğlu'nun adaylığına itirazın ise ABB Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan geldiği iddia edilmişti.

Yavaş’ın, Erdal Beşikçoğlu'nun adaylığını istemediği iddia edilmiş, daha sonra ortaya atılan iddialarda ise sorunun daha büyük olduğu söylenmişti.

Erdal Beşikçoğlu, Mansur Yavaş ile aralarındaki iddialara da yanıt verdi.

Erdal Beşikçoğlu, Mansur Yavaş ile aralarındaki iddialara da yanıt verdi.

Mansur Yavaş ile aralarında bir problem olmadığının altını çizen Beşikçoğlu, 'Mansur Başkanım, adaylığımla ilgili çok memnun olduğunu dile getirdi. Kendisi bambaşka bir dünyadır ve benim için çok önemli bir yerde.' ifadelerine yer verdi. 

Mansur Başkandan önce Ankara’da fıskiye derdine düşen biri vardı. Akşam dokuzda ulaşım dururdu. Benim Mansur Başkanla onun da benimle sıkıntısı olamaz. İki Angaralı olarak çok iş yapacağız… İki Ankara sevdalısıyız. Onun engin tecrübelerinden bilgisinden yararlanacağız. Aramızda bir sorun, kriz falan da yok.

Gençler için çalışacağını belirten Beşikçoğlu, Etimesgut adaylığının da buna yönelik olduğunu ekledi.

Gençler için çalışacağını belirten Beşikçoğlu, Etimesgut adaylığının da buna yönelik olduğunu ekledi.

'Etimesgut’tan aday gösterilmemin sebebi gençler.' diyen Beşikçoğlu, '35 yaşında genç anne, babalar, tek çocuklu bir yapı var. Bekarlıktan, evliliğe, anne ve baba olgusuna geçtiğinizde hayat zorluyor. Gençlerin abisi olarak yola çıktım. Emeğin, alın terinin ne manaya geldiğini ne büyük değer olduğunu çok iyi bilenlerdenim.' açıklamasında bulundu.

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