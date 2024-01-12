Özgür Özel'den Milli Basketbolcu Alperen Şengün'e Destek: "Alperen İçin Oy Vermeye Davet Ediyorum"
Özgür Özel'den Milli Basketbolcu Alperen Şengün'e Destek: "Alperen İçin Oy Vermeye Davet Ediyorum"
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, milli basketbolcu Alperen Şengün’ü All-Star oylamasında desteklemek için çağrıda bulundu.
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Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün All-Star maçında yer alması için destek çağrısında bulunanlar arasına CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Twitter hesabından yaptığı paylaşım ise şöyle:
"NBA’de Houston Rockets formasıyla göğsümüzü kabartan bir sezon geçiren Alperen Şengün’ü All-Star oylamasında desteklemek için tam zamanı. Çünkü bugün verilen her bir oy 3 oy yerine geçiyor... Herkesi http://on.nba.com/allstarvoting4 linkinden Alperen için oy vermeye davet ediyorum."
İşte o paylaşım:
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Herkes hayranı olduğu oyuncuya oy verecek, onun için kendini yorma ( wenbanyama )
Bu politikacılar neden popülist... Hiç samimi yaklaşım değil.... 😡😡😡
Onu da aday yaptılar zannedip yok artık diyecektim 😁 Başarılar olsun sevgili Alperen