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Özgür Özel'den Milli Basketbolcu Alperen Şengün'e Destek: "Alperen İçin Oy Vermeye Davet Ediyorum"

Özgür Özel'den Milli Basketbolcu Alperen Şengün'e Destek: "Alperen İçin Oy Vermeye Davet Ediyorum"

Özgür Özel
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
12.01.2024 - 21:43

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özelmilli basketbolcu Alperen Şengün’ü All-Star oylamasında desteklemek için çağrıda bulundu.

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Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün All-Star maçında yer alması için destek çağrısında bulunanlar arasına CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı.

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün All-Star maçında yer alması için destek çağrısında bulunanlar arasına CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Twitter hesabından yaptığı paylaşım ise şöyle:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Twitter hesabından yaptığı paylaşım ise şöyle:

"NBA’de Houston Rockets formasıyla göğsümüzü kabartan bir sezon geçiren Alperen Şengün’ü All-Star oylamasında desteklemek için tam zamanı. Çünkü bugün verilen her bir oy 3 oy yerine geçiyor... Herkesi http://on.nba.com/allstarvoting4 linkinden Alperen için oy vermeye davet ediyorum."

"NBA’de Houston Rockets formasıyla göğsümüzü kabartan bir sezon geçiren Alperen Şengün’ü All-Star oylamasında desteklemek için tam zamanı. Çünkü bugün verilen her bir oy 3 oy yerine geçiyor... Herkesi http://on.nba.com/allstarvoting4 linkinden Alperen için oy vermeye davet ediyorum."

İşte o paylaşım:

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The_Green berets

Herkes hayranı olduğu oyuncuya oy verecek, onun için kendini yorma ( wenbanyama )

Halil Değerli

Bu politikacılar neden popülist... Hiç samimi yaklaşım değil.... 😡😡😡

mamamia

Onu da aday yaptılar zannedip yok artık diyecektim 😁 Başarılar olsun sevgili Alperen