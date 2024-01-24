TV ile Büyüyen Çocukların Aklından Hiç Çıkmayan 'Ceviz Oynamaya mı Geldin' Filmi Anılarımızı Depreştirdi

Bazı filmler vardır ki çocukluk hafızalarımızdan asla çıkmaz. Onlardan biri de Kanal 7'de yayınlanan Cemil ile Gülsüm'ün hikayesi. Twitter'da @esrasen___ adlı bir kullanıcı, 'Ceviz Oynamaya mı Geldin' filminin görselini paylaşarak bu film ne zaman Netflix'e gelir diye bi goygoy başlatmış. Gelin biz de o goygoya hemen ortak olalım ve kimler bu paylaşıma neler demiş hep birlikte bakalım.