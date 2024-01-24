TV ile Büyüyen Çocukların Aklından Hiç Çıkmayan 'Ceviz Oynamaya mı Geldin' Filmi Anılarımızı Depreştirdi
TV ile Büyüyen Çocukların Aklından Hiç Çıkmayan 'Ceviz Oynamaya mı Geldin' Filmi Anılarımızı Depreştirdi
Bazı filmler vardır ki çocukluk hafızalarımızdan asla çıkmaz. Onlardan biri de Kanal 7'de yayınlanan Cemil ile Gülsüm'ün hikayesi. Twitter'da @esrasen___ adlı bir kullanıcı, 'Ceviz Oynamaya mı Geldin' filminin görselini paylaşarak bu film ne zaman Netflix'e gelir diye bi goygoy başlatmış. Gelin biz de o goygoya hemen ortak olalım ve kimler bu paylaşıma neler demiş hep birlikte bakalım.
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Hepimizin çocukluk hatıralarında izlediğimiz ve asla unutamadığımız filmler vardır. Özellikle televizyon çağında büyüyen çocukların aile evinde izlediği filmler üzerinden yıllar geçse de hafızalardan asla silinmez.
Hiç şüphesiz onlardan biri de Kanal 7'de yayınlanan ve bir dönemin çocuklarının aklından hiç çıkmayan 'Ceviz Oynamaya mı Geldin' adlı TV filmidir.
İzleyenler konusunu iyi bilir; ergenlik çağında olan Cemil adlı bir çocuk, kendisinden yaşça büyük Gülsüm ile evlendirilir. Ancak Cemil evliliğin ne olduğunu bile bilmez. Aklı fikri sokakta arkadaşlarıyla takılmak ve ceviz oyunu oynamaktır.
Gülsüm ise Cemil'in kendiyle ilgilenmediğini Cemil'in ailesinden saklar ama köyde onu rahat bırakmayanlar vardır. Nüfus kağıdına yaşı büyük yazılan Cemil bir gün askere alınır. Askerliğini bitiren Cemil sonunda köye döner. Ancak o artık çok değişmiştir. İşte hikaye böyle...
Peki bu film Netflix'te gösterilse nasıl olurdu hiç düşündünüz mü? Twitter'da @esrasen___ adlı bir kullanıcı, "bu dizi netflix'e tahminen ne zaman gelir?" diye tweet paylaşmış. Tabii bu dizi değil film. Kullanıcının paylaşımına birbirinden trajikomik yorumlar gelmiş. Gelin o yorumlara hep birlikte bakalım.
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Ben izlememek için kırk takla atıyordum:
O salış tam bir psikoseksüel gerilim...
Şimdi ne yapıyor acaba bu kadın?
Netflix'e düşerse neden olmasın?
Nasıl bir bağımlılıksa artık...
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Bu filmde ne ararsan var:
Ah canım...
Yok daha neler...
Herkesin hayatında böyle bir an yaşanmıştır:
Netflix'te başlığı görür gibiyim: Ceviz Game! Squid Game'e kafa tutar bak söylemedi demeyin.
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IMDb yorumu yapar gibi tanımlama filmi abla şimdi.
TikTok'un daha kötü yönleri de varmış:
Ben buna cevap veremem.
Hepimiz izledik kardeşim sıkma canını.
Üzdü...
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Öyle de etkili bir film.
Siz film hakkında neler düşünüyorsunuz? Netflix'e falan düştüğünü hayal etsenize... Buyrun yorumlara!
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