103 Yaşındaki Bir Adamla Evlenen Kadının Birliktelikten Beklentisi Hepimizi Dumura Uğrattı

Evlilikte yaş çok önemlidir ama bu bazıları için göz ardı edilen bir mesele. Tabii bu durum kültürden kültüre de değişebiliyor. Şimdiki konumuz Hindistan'da evlenen ve aralarında çok büyük yaş farkı olan çift ile ilgili. 103 yaşındaki bir erkeğin 49 yaşındaki bir kadınla evlenmesi tüm dünyada dikkat çeken bir konu oldu. Gelin önce o evliliğin ayrıntılarına sonra da bizim sosyal medya kullanıcılarının tepkilerine hep birlikte bakalım.