103 Yaşındaki Bir Adamla Evlenen Kadının Birliktelikten Beklentisi Hepimizi Dumura Uğrattı
103 Yaşındaki Bir Adamla Evlenen Kadının Birliktelikten Beklentisi Hepimizi Dumura Uğrattı
Evlilikte yaş çok önemlidir ama bu bazıları için göz ardı edilen bir mesele. Tabii bu durum kültürden kültüre de değişebiliyor. Şimdiki konumuz Hindistan'da evlenen ve aralarında çok büyük yaş farkı olan çift ile ilgili. 103 yaşındaki bir erkeğin 49 yaşındaki bir kadınla evlenmesi tüm dünyada dikkat çeken bir konu oldu. Gelin önce o evliliğin ayrıntılarına sonra da bizim sosyal medya kullanıcılarının tepkilerine hep birlikte bakalım.
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Aşkın yaşı yok derler ama söz konusu evlilik olunca bu ne kadar doğru tartışılır. Haberlerde hep denk gelmişsinizdir yaşça çok büyük insanlar, kendilerinden gençlerle evlenir ve bu genelde hoş karşılanmaz. Yaşça büyüklerden kastımız da genellikle 50 ile 80 yaş aralığı. Peki bu kişi 103 yaşındaysa buna ne demeli?
Evet, şimdiki durağımız kültür dünyasıyla bizi çok şaşırtan Hindistan. 103 yaşındaki Hintli bir adamın kendisinin yarı yaşındaki bir kadınla dünya evine girmesi tüm dünyada viral oldu.
Independent'in haberine göre Habib Nazar adlı 103 yaşındaki adam 49 yaşındaki Firoz Jahan ile geçen yıl evlendi. Çift evliliklerini Hindistan'ın Itwara bölgesinde düzenlenen İslami bir düğün töreniyle taçlandırdı.
Basına yansıyan haberlere bakılırsa 103 yaşındaki Nazar, daha önce iki defa evlenmiş ve iki eşi de ölmüş. Kendisini yalnız hissettiği için üçüncü kez evlenmeye karar vermiş. Gazetecilere konuşan 49 yaşındaki Jahan da ilk eşinin vefatından sonra ikinci defa evlenmek istemiş.
Tabii aradaki yaş farkının 54 olduğu ve yaşlı adamın 103 yaşında olduğu düşünüldüğünde bu evlilik sosyal medyada tartışmalara neden oldu. İddialara göre Jahan 103 yaşındaki Nazar ile 'ona bakacak başka kimse olmadığı için' evlenmeyi kabul etmiş. Jahan'ın en çok dikkat çeken sözlerinden biri de şu: "Kocam kesinlikle iyi ve hiçbir tıbbi sorunu yok. Hiçbir şeyin eksikliğini hissettirmiyor."
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Peki bizim sosyal medya kullanıcılarımız bu evlilik hakkında neler yazmış, neler söylemiş? Gelin hep birlikte bakalım...
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Para ve maddi şeyler etrafında dönüyor çoğu yorum. Peki siz bu evlilik hakkında ne düşünüyorsunuz? Buyrun yorumlara...
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