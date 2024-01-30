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Arkadaşlarına Mesaj Atıp Bombayla Uçak Patlatma Şakası Yapan Üniversiteli Gencin Hikayesi Kötü Sonla Bitti

Arkadaşlarına Mesaj Atıp Bombayla Uçak Patlatma Şakası Yapan Üniversiteli Gencin Hikayesi Kötü Sonla Bitti

İspanya Taliban Londra
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
30.01.2024 - 11:18

18 yaşındaki Londralı-Hint üniversite öğrencisi İspanya'yı birbirine kattı. Arkadaşlarına şaka amaçlı yolladığı 'uçağı patlatacağım' mesajı ortalığı karıştırdı, mahkemelik olmasına yol açtı. Detaylar içerikte!

Kaynak: https://www.indyturk.com/node/692456/...
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Bir üniversite öğrencisinin şakası Avrupa'da krize yol açtı. 2022 yılının temmuz ayında 18 yaşındaki Aditya Verma adlı bir öğrenci, Londra'daki Gatwick Havalimanı'nda İspanya uçağını beklerken arkadaşına attığı şaka yollu bir mesaj yüzünden mahkemelik oldu.

Bir üniversite öğrencisinin şakası Avrupa'da krize yol açtı. 2022 yılının temmuz ayında 18 yaşındaki Aditya Verma adlı bir öğrenci, Londra'daki Gatwick Havalimanı'nda İspanya uçağını beklerken arkadaşına attığı şaka yollu bir mesaj yüzünden mahkemelik oldu.

Snapchat'teki arkadaş grubuna mesaj atan Verma, bir fotoğrafını paylaştı ve altına "Uçağı patlatmaya giderken (Taliban'ın bir üyesiyim)" notunu yazdı.

Snapchat'teki arkadaş grubuna mesaj atan Verma, bir fotoğrafını paylaştı ve altına "Uçağı patlatmaya giderken (Taliban'ın bir üyesiyim)" notunu yazdı.

Fakat üniversite öğrencisinin bu esprisinin sonu hiç de iyi olmadı. Independent'te yer alan habere göre mesaj havalimanın kablosuz internet ağında uyarıya neden oldu. Londra'daki istihbarat servisleri de durumu hemen İspanya'ya bildirdi. Ancak Minorka'ya giden uçak çoktan havalanmıştı.

Fakat üniversite öğrencisinin bu esprisinin sonu hiç de iyi olmadı. Independent'te yer alan habere göre mesaj havalimanın kablosuz internet ağında uyarıya neden oldu. Londra'daki istihbarat servisleri de durumu hemen İspanya'ya bildirdi. Ancak Minorka'ya giden uçak çoktan havalanmıştı.

Tabii bu durum karşısında İspanya alarma geçti ve F-18 uçakları havalandı. Yetkililer yolcu uçağını arayıp 18 yaşındaki üniversite öğrencisini tutukladı. 2 gün tutuklu kaldıktan sonra ise kefaletle serbest bırakıldı. Verma ülkesine döndüğünde MI5 ve MI6 tarafından da sorguya çekildi.

Tabii bu durum karşısında İspanya alarma geçti ve F-18 uçakları havalandı. Yetkililer yolcu uçağını arayıp 18 yaşındaki üniversite öğrencisini tutukladı. 2 gün tutuklu kaldıktan sonra ise kefaletle serbest bırakıldı. Verma ülkesine döndüğünde MI5 ve MI6 tarafından da sorguya çekildi.

Londralı genç soruşturmasında şaka yaptığını, Taliban üyesi olmadığını ve uçakta bomba patlatma planı olmadığını söyledi. Yetkililer de hakkında terör örgütü üyesi olduğuna yönelik bir delil bulamadı.

Londralı genç soruşturmasında şaka yaptığını, Taliban üyesi olmadığını ve uçakta bomba patlatma planı olmadığını söyledi. Yetkililer de hakkında terör örgütü üyesi olduğuna yönelik bir delil bulamadı.
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Ancak Verma mahkemeden kurtulamadı. İspanya Savunma Bakanlığı mahkemeye çıkartılan Verma'dan jetlerin uçuş masraflarını karşılaması için tam tamına 95 bin euro (yaklaşık 3.1 milyon Türk Lirası) talep etti.

Ancak Verma mahkemeden kurtulamadı. İspanya Savunma Bakanlığı mahkemeye çıkartılan Verma'dan jetlerin uçuş masraflarını karşılaması için tam tamına 95 bin euro (yaklaşık 3.1 milyon Türk Lirası) talep etti.

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