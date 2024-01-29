Ağır Yaşamlar Doktorunun Kendi Sesini Duyunca Türkçe Dublajına Her Gün Şükredeceksiniz!

TLC'deki 'Ağır Yaşamlar' programını hepiniz biliyorsunuzdur. Dr. Now'un hastalarıyla iletişim şekli ve özellikle ses tonu hepinizin kulaklarında çınlanır. Tabii bu Türkçe dublaj sesi... Twitter'da @360notice adlı bir hesap, Dr. Now'un kendi sesinden bir video paylaştı. Gelin o paylaşımın goygoy dolu yorumlarına hep birlikte bakalım.