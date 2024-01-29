Görüş Bildir
Haberler
Goygoy
Ağır Yaşamlar Doktorunun Kendi Sesini Duyunca Türkçe Dublajına Her Gün Şükredeceksiniz!

Ağır Yaşamlar Doktorunun Kendi Sesini Duyunca Türkçe Dublajına Her Gün Şükredeceksiniz!

Twitter Goygoy
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
29.01.2024 - 17:08

TLC'deki 'Ağır Yaşamlar' programını hepiniz biliyorsunuzdur. Dr. Now'un hastalarıyla iletişim şekli ve özellikle ses tonu hepinizin kulaklarında çınlanır. Tabii bu Türkçe dublaj sesi... Twitter'da @360notice adlı bir hesap, Dr. Now'un kendi sesinden bir video paylaştı. Gelin o paylaşımın goygoy dolu yorumlarına hep birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda

2012'den beri TLC ekranlarında yayınlanan My 600-lb Life, yani bizim bildiğimiz adıyla 'Ağır Yaşamlar' programı Türkiye'de resmen fenomen bir realite şov haline geldi.

2012'den beri TLC ekranlarında yayınlanan My 600-lb Life, yani bizim bildiğimiz adıyla 'Ağır Yaşamlar' programı Türkiye'de resmen fenomen bir realite şov haline geldi.

Şov, her bir bölümde 270 kilo üzerinde ağırlığa sahip insanların hayatının 1 yılını ve bu süre içerisinde sağlıklı bir şekilde kilo verebilme gayretlerini ekranlara taşıyor.

Programdaki hastalar İran kökenli Amerikan bir cerrah olan Younan Nowzaradan'ın gözetiminden geçiyor. Realite şov boyunca Dr. Now'un hastaların diyet listesini kontrol etmesini ve onlara verdiği önerileri takip ediyoruz.

Programdaki hastalar İran kökenli Amerikan bir cerrah olan Younan Nowzaradan'ın gözetiminden geçiyor. Realite şov boyunca Dr. Now'un hastaların diyet listesini kontrol etmesini ve onlara verdiği önerileri takip ediyoruz.

Tabii doktorumuz o kadar eğlenceli ve sıra dışı konuşuyor ki bizim ülkede her söylediği bir goygoy unsuru oluyor.

Belki bunda sesinin, daha doğrusu Türkçe dublajlı sesinin de bir etkisi vardır. Twitter'da @360notice adlı bir hesap, Dr. Now'un kendi sesinden bir video paylaştı. Tabii doktorun Türkçe dublajlı sesine alışık olunlar gerçek sesini biraz garipsedi. Biraz değil epey!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Gelin o yorumlara hep birlikte bakalım:

Gelin o yorumlara hep birlikte bakalım:

1.

1.
twitter.com

2.

2.
twitter.com

3.

3.
twitter.com

4.

4.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

5.

5.
twitter.com

6.

6.
twitter.com

7.

7.
twitter.com

8.

8.
twitter.com

9.

9.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

10.

10.
twitter.com

11.

11.
twitter.com

12.

12.
twitter.com

13.

13.

14.

14.
İçeriğin Devamı Aşağıda

15.

15.

16.

16.

17.

17.

Siz Dr. Now'un gerçek sesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Buyrun yorumlara...

Bunlar da İlgini Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?