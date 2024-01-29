Ağır Yaşamlar Doktorunun Kendi Sesini Duyunca Türkçe Dublajına Her Gün Şükredeceksiniz!
Ağır Yaşamlar Doktorunun Kendi Sesini Duyunca Türkçe Dublajına Her Gün Şükredeceksiniz!
TLC'deki 'Ağır Yaşamlar' programını hepiniz biliyorsunuzdur. Dr. Now'un hastalarıyla iletişim şekli ve özellikle ses tonu hepinizin kulaklarında çınlanır. Tabii bu Türkçe dublaj sesi... Twitter'da @360notice adlı bir hesap, Dr. Now'un kendi sesinden bir video paylaştı. Gelin o paylaşımın goygoy dolu yorumlarına hep birlikte bakalım.
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2012'den beri TLC ekranlarında yayınlanan My 600-lb Life, yani bizim bildiğimiz adıyla 'Ağır Yaşamlar' programı Türkiye'de resmen fenomen bir realite şov haline geldi.
Şov, her bir bölümde 270 kilo üzerinde ağırlığa sahip insanların hayatının 1 yılını ve bu süre içerisinde sağlıklı bir şekilde kilo verebilme gayretlerini ekranlara taşıyor.
Programdaki hastalar İran kökenli Amerikan bir cerrah olan Younan Nowzaradan'ın gözetiminden geçiyor. Realite şov boyunca Dr. Now'un hastaların diyet listesini kontrol etmesini ve onlara verdiği önerileri takip ediyoruz.
Tabii doktorumuz o kadar eğlenceli ve sıra dışı konuşuyor ki bizim ülkede her söylediği bir goygoy unsuru oluyor.
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Gelin o yorumlara hep birlikte bakalım:
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Siz Dr. Now'un gerçek sesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Buyrun yorumlara...
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