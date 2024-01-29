Ara Güler'in Adını Arda Güler Olarak Okuyan Twitter Goygoycuları Hepimize Okuduğunu Anlama İşini Sorgulattı
Ara Güler'in Adını Arda Güler Olarak Okuyan Twitter Goygoycuları Hepimize Okuduğunu Anlama İşini Sorgulattı
Ara Güler, Türkiye'nin ve dünyanın görsel hafızasına eşsiz katkılar sunmuş bir fotoğrafçıdır. Siyah beyaz çektiği fotoğraflar Türk toplumsal hayatını en iyi şekilde gözler önüne sermektedir. Ancak günümüzde onun da fotoğrafları ya da adı popüler kültür kapsamında goygoy konusu olabilmektedir. Twitter'da @tarihenstitu adlı bir sayfa Ara Güler'in olduğu iddia edilen bir fotoğraf paylaştı. Ancak kullanıcılar hem fotoğraf hakkında eleştiriler yaptı hem de bir başka isim akıllara geldi. Gelin o yorumlara hep birlikte bakalım.
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1928 doğumlu Ara Güler, Türk sanat tarihinin en bilinen isimlerinden biridir. 90 yaşında İstanbul'da vefat eden Güler, kariyerinde foto muhabirlik, yazarlık ve gazetecilik alanında önemli eserler üretti.
Türkiye'de pek çok farklı gazetede çalışan Ara Güler, fotoğraf makinesiyle çektiği manzaralarla hem Türkiye'de hem de dünyada büyük ses getirdi. Öyle ki kendisi İngiltere'de yayımlanan "Photography Annual Antolojisi"nde dünyanın en iyi 7 fotoğrafçısından biri olarak anılmakta.
Özellikle siyah beyaz çekilmiş İstanbul manzaralarından oluşan fotoğraflar Ara Güler'in harika fotoğrafçılığının bir göstergesidir.
Tabii popüler gündemde Ara Güler çok farklı şekilde gündeme gelebiliyor. Geçtiğimiz günlerde @tarihenstitu adlı bir sayfa Ara Güler'in olduğu iddia edilen bir fotoğraf paylaştı.
Ancak kullanıcılar fotoğrafın sahibi Ara Güler'i "Arda Güler şeklinde okuduk" diye goygoy konusu yaptı.
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1. Gelin o Arda Güler esprilerine hep birlikte bakalım.
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