Ara Güler'in Adını Arda Güler Olarak Okuyan Twitter Goygoycuları Hepimize Okuduğunu Anlama İşini Sorgulattı

Ara Güler, Türkiye'nin ve dünyanın görsel hafızasına eşsiz katkılar sunmuş bir fotoğrafçıdır. Siyah beyaz çektiği fotoğraflar Türk toplumsal hayatını en iyi şekilde gözler önüne sermektedir. Ancak günümüzde onun da fotoğrafları ya da adı popüler kültür kapsamında goygoy konusu olabilmektedir. Twitter'da @tarihenstitu adlı bir sayfa Ara Güler'in olduğu iddia edilen bir fotoğraf paylaştı. Ancak kullanıcılar hem fotoğraf hakkında eleştiriler yaptı hem de bir başka isim akıllara geldi. Gelin o yorumlara hep birlikte bakalım.