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Hava Kirliliğiyle Boğuşan İran'da Fabrika CEO'suna Alışılmadık Bir Ceza Verildi

Hava Kirliliğiyle Boğuşan İran'da Fabrika CEO'suna Alışılmadık Bir Ceza Verildi

İran
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
25.01.2024 - 17:47

İran'da bir mahkeme hava kirliliğine neden olan bir fabrika hakkında çok dikkat çeken bir karar verdi. Hemedan kentinde dava edilen bir fabrikanın CEO'suna 3 yıl boyunca akciğer hastalarını ziyaret etme cezası verildi. Detaylar içerikte!

Kaynak: https://www.gazeteduvar.com.tr/havayi...
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İran'da her yıl hava kirliliği yüzünden 27 bin kişi hayatını kaybediyor. İranlı yetkililer geçtiğimiz günlerde hava kirliliğinin olumsuzlukları konusunda halkı bilinçlendirmek ve farkındalık uyandırmak için sıra dışı bir cezaya imza attı.

İran'da her yıl hava kirliliği yüzünden 27 bin kişi hayatını kaybediyor. İranlı yetkililer geçtiğimiz günlerde hava kirliliğinin olumsuzlukları konusunda halkı bilinçlendirmek ve farkındalık uyandırmak için sıra dışı bir cezaya imza attı.

İran'ın Hemedan kentinde hava kirliliğine yol açan bir fabrikanın CEO'suna 3 yıl boyunca akciğer hastalarını ziyaret etme cezası verildi.

İran'ın Hemedan kentinde hava kirliliğine yol açan bir fabrikanın CEO'suna 3 yıl boyunca akciğer hastalarını ziyaret etme cezası verildi.

Anadolu Ajansı'nın İran'ın Etemadonline adlı haber sitesinden aktardığına göre kentin Çevre Koruma Genel Müdürü Meryem Muhammedi yaptığı açıklamada,

Anadolu Ajansı'nın İran'ın Etemadonline adlı haber sitesinden aktardığına göre kentin Çevre Koruma Genel Müdürü Meryem Muhammedi yaptığı açıklamada,

'İran'da her yıl kötü hava yüzünden 27 bin kişi ölüyor. Hava kirliliği halk sağlığını çok kötü etkiliyor. Bu yüzden kentte bir fabrikaya dava açıldı. Hakim fabrikanın CEO'suna 3 yıl boyunca akciğer hastalarını ziyaret etme cezası verdi' dedi.

İran-Irak Savaşı'na atıfta bulundu.

İran-Irak Savaşı'na atıfta bulundu.

Tahran Çevre ve Şehircilik Hizmetleri Komisyonu Başkanı Mehdi Pirhadi ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 'Bu yıl Tahran'da 7 bine yakın kişi kötü havadan hayatını kaybetti. Eğer bu durum böyle devam ederse 8 sene sonra İran-Irak savaşında kaybettiğimiz insan kadar kayıp vereceğiz' dedi.

İran'da hava neden bu kadar kirli?

İran'da hava neden bu kadar kirli?

İran'da hava kirliliğinden en çok etkilenen yer başkent Tahran. Şehrin hava sirkülasyonu çok zayıf, nüfus yoğunluğu çok fazla. Şehrin sokaklarında kullanılan arabalar ise eski model. Üstelik motosikletlerin çok yaygın kullanıldığı düşünüldüğünde hava kirliliği giderek artış gösteriyor. Eğer yeterli önlemler alınmazsa İstanbul'un da bu hale gelmesi işten bile değil.

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