Hava Kirliliğiyle Boğuşan İran'da Fabrika CEO'suna Alışılmadık Bir Ceza Verildi
Hava Kirliliğiyle Boğuşan İran'da Fabrika CEO'suna Alışılmadık Bir Ceza Verildi
Kaynak: https://www.gazeteduvar.com.tr/havayi...
İran'da bir mahkeme hava kirliliğine neden olan bir fabrika hakkında çok dikkat çeken bir karar verdi. Hemedan kentinde dava edilen bir fabrikanın CEO'suna 3 yıl boyunca akciğer hastalarını ziyaret etme cezası verildi. Detaylar içerikte!
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İran'da her yıl hava kirliliği yüzünden 27 bin kişi hayatını kaybediyor. İranlı yetkililer geçtiğimiz günlerde hava kirliliğinin olumsuzlukları konusunda halkı bilinçlendirmek ve farkındalık uyandırmak için sıra dışı bir cezaya imza attı.
İran'ın Hemedan kentinde hava kirliliğine yol açan bir fabrikanın CEO'suna 3 yıl boyunca akciğer hastalarını ziyaret etme cezası verildi.
Anadolu Ajansı'nın İran'ın Etemadonline adlı haber sitesinden aktardığına göre kentin Çevre Koruma Genel Müdürü Meryem Muhammedi yaptığı açıklamada,
İran-Irak Savaşı'na atıfta bulundu.
İran'da hava neden bu kadar kirli?
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