Hava Kirliliğiyle Boğuşan İran'da Fabrika CEO'suna Alışılmadık Bir Ceza Verildi

İran'da hava kirliliğinden en çok etkilenen yer başkent Tahran. Şehrin hava sirkülasyonu çok zayıf, nüfus yoğunluğu çok fazla. Şehrin sokaklarında kullanılan arabalar ise eski model. Üstelik motosikletlerin çok yaygın kullanıldığı düşünüldüğünde hava kirliliği giderek artış gösteriyor. Eğer yeterli önlemler alınmazsa İstanbul'un da bu hale gelmesi işten bile değil.