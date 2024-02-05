Kendisine Büyü Yapılacağını Kafaya Takan Hastanın Doktordan İsteği Sinirleri Zıplattı!
Kendisine Büyü Yapılacağını Kafaya Takan Hastanın Doktordan İsteği Sinirleri Zıplattı!
Büyü ve büyücülük işleri bu coğrafyada çok tartışılan; yapanın yaptığı, yapmayanın korktuğu bir durumdur. Ama kendisine büyü yapılmasından korkmak bir insanın gelebileceği son noktadır desek yeridir. Peki bir insanı o raddeye ne getirir? Twitter'da @Oguzhan04687426 adlı bir kullanıcı, kendisine büyü yapılmasından korkan bir hastanın fikirlerini paylaştı. O paylaşıma birbirinden ilginç ve analiz niteliğinde yorumlar geldi. Gelin bu tartışmaya hep birlikte bakalım.
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Tüm insanlığın sosyal yaşantısını içinde yaşadıkları kültürün gelenekleri, inanç şekilleri ve yaşanmışlıkları şekillendirir. Toplumu oluşturan en mikro varlık da insan olduğu için bu inançlar o kadar farklıdır ki bazen hepimizi şaşırtır.
Örneğin bizim coğrafyamızda büyü ve büyücülük çok rağbet edilen; kiminin gerçekten bu işlerin peşinde koştuğu kimilerinin de korktuğu bir durumdur. İşte büyücülükle ilgili düşüncesini çok uçuk bir şekilde yüzümüze vuran bir kişinin paylaşımını burada sizlerle paylaşıyoruz.
Twitter'da @Oguzhan04687426 adlı bir kullanıcı, kendisine büyü yapılmasından korkan bir hastanın fikirlerini paylaştı ve "siz nasıl bir kafa yaşıyorsunuz" diye sitem etti.
Kendisine büyü yapılmasından korkan hastaya birbirinden komik, ilginç yorumlar geldi. Bazıları ise toplum olarak içinde bulunduğumuz duruma dair anlamlı tespitlerdi. Gelin o tepkilere hep birlikte bakalım:
Olabilir cidden...
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Tüm hastalar böyle istekte bulunsa doktorlar çıldırır:
Normal bir insanın aklına gelmez zaten.
Diş sinirinden büyü yapıldığını duyduysa demek ki...
En fazla karşımıza alıp 'Ne yaşadın sen' diye sorarız.
Her eve psikolog şart diye boşuna demiyoruz:
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Güzel espri:
Sinirlerim bozuldu büyüsü...
Gitmiş bile olabilir:
Doğru tespit:
İşte bunlar hep büyü malzemesi...
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İnsan gerçekten hayret ediyor...
Bu yorumu arıyordum:
Allah Allah...
Olay oraya kadar varıyor...
Toplumda bunlardan çok var maalesef.
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+1
Allah kurtarmış.
Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Etrafınızda ilginç büyücülük anıları var mı? Yorumlara buyrun!
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