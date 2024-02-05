Kendisine Büyü Yapılacağını Kafaya Takan Hastanın Doktordan İsteği Sinirleri Zıplattı!

Büyü ve büyücülük işleri bu coğrafyada çok tartışılan; yapanın yaptığı, yapmayanın korktuğu bir durumdur. Ama kendisine büyü yapılmasından korkmak bir insanın gelebileceği son noktadır desek yeridir. Peki bir insanı o raddeye ne getirir? Twitter'da @Oguzhan04687426 adlı bir kullanıcı, kendisine büyü yapılmasından korkan bir hastanın fikirlerini paylaştı. O paylaşıma birbirinden ilginç ve analiz niteliğinde yorumlar geldi. Gelin bu tartışmaya hep birlikte bakalım.