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Kendisine Büyü Yapılacağını Kafaya Takan Hastanın Doktordan İsteği Sinirleri Zıplattı!

Kendisine Büyü Yapılacağını Kafaya Takan Hastanın Doktordan İsteği Sinirleri Zıplattı!

Twitter Goygoy
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
05.02.2024 - 12:58

Büyü ve büyücülük işleri bu coğrafyada çok tartışılan; yapanın yaptığı, yapmayanın korktuğu bir durumdur. Ama kendisine büyü yapılmasından korkmak bir insanın gelebileceği son noktadır desek yeridir. Peki bir insanı o raddeye ne getirir? Twitter'da @Oguzhan04687426 adlı bir kullanıcı, kendisine büyü yapılmasından korkan bir hastanın fikirlerini paylaştı. O paylaşıma birbirinden ilginç ve analiz niteliğinde yorumlar geldi. Gelin bu tartışmaya hep birlikte bakalım.

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Tüm insanlığın sosyal yaşantısını içinde yaşadıkları kültürün gelenekleri, inanç şekilleri ve yaşanmışlıkları şekillendirir. Toplumu oluşturan en mikro varlık da insan olduğu için bu inançlar o kadar farklıdır ki bazen hepimizi şaşırtır.

Tüm insanlığın sosyal yaşantısını içinde yaşadıkları kültürün gelenekleri, inanç şekilleri ve yaşanmışlıkları şekillendirir. Toplumu oluşturan en mikro varlık da insan olduğu için bu inançlar o kadar farklıdır ki bazen hepimizi şaşırtır.

Örneğin bizim coğrafyamızda büyü ve büyücülük çok rağbet edilen; kiminin gerçekten bu işlerin peşinde koştuğu kimilerinin de korktuğu bir durumdur. İşte büyücülükle ilgili düşüncesini çok uçuk bir şekilde yüzümüze vuran bir kişinin paylaşımını burada sizlerle paylaşıyoruz.

Örneğin bizim coğrafyamızda büyü ve büyücülük çok rağbet edilen; kiminin gerçekten bu işlerin peşinde koştuğu kimilerinin de korktuğu bir durumdur. İşte büyücülükle ilgili düşüncesini çok uçuk bir şekilde yüzümüze vuran bir kişinin paylaşımını burada sizlerle paylaşıyoruz.

Twitter'da @Oguzhan04687426 adlı bir kullanıcı, kendisine büyü yapılmasından korkan bir hastanın fikirlerini paylaştı ve "siz nasıl bir kafa yaşıyorsunuz" diye sitem etti.

Twitter'da @Oguzhan04687426 adlı bir kullanıcı, kendisine büyü yapılmasından korkan bir hastanın fikirlerini paylaştı ve "siz nasıl bir kafa yaşıyorsunuz" diye sitem etti.
twitter.com

Kendisine büyü yapılmasından korkan hastaya birbirinden komik, ilginç yorumlar geldi. Bazıları ise toplum olarak içinde bulunduğumuz duruma dair anlamlı tespitlerdi. Gelin o tepkilere hep birlikte bakalım:

Olabilir cidden...

Olabilir cidden...
twitter.com
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Tüm hastalar böyle istekte bulunsa doktorlar çıldırır:

Tüm hastalar böyle istekte bulunsa doktorlar çıldırır:
twitter.com

Normal bir insanın aklına gelmez zaten.

Normal bir insanın aklına gelmez zaten.
twitter.com

Diş sinirinden büyü yapıldığını duyduysa demek ki...

Diş sinirinden büyü yapıldığını duyduysa demek ki...
twitter.com

En fazla karşımıza alıp 'Ne yaşadın sen' diye sorarız.

En fazla karşımıza alıp 'Ne yaşadın sen' diye sorarız.
twitter.com

Her eve psikolog şart diye boşuna demiyoruz:

Her eve psikolog şart diye boşuna demiyoruz:
twitter.com
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Güzel espri:

Güzel espri:
twitter.com

Sinirlerim bozuldu büyüsü...

Sinirlerim bozuldu büyüsü...
twitter.com

Gitmiş bile olabilir:

Gitmiş bile olabilir:
twitter.com

Doğru tespit:

Doğru tespit:
twitter.com

İşte bunlar hep büyü malzemesi...

İşte bunlar hep büyü malzemesi...
twitter.com
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İnsan gerçekten hayret ediyor...

İnsan gerçekten hayret ediyor...
twitter.com

Bu yorumu arıyordum:

Bu yorumu arıyordum:
twitter.com

Allah Allah...

Allah Allah...
twitter.com

Olay oraya kadar varıyor...

Olay oraya kadar varıyor...
twitter.com

Toplumda bunlardan çok var maalesef.

Toplumda bunlardan çok var maalesef.
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+1

+1
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Allah kurtarmış.

Allah kurtarmış.
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Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Etrafınızda ilginç büyücülük anıları var mı? Yorumlara buyrun!

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Etrafınızda ilginç büyücülük anıları var mı? Yorumlara buyrun!
twitter.com

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