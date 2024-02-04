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Chalamet'in Şeftali Sahnesinden Sürekli Kurtlar Vadisi İzleyen Kocaya Haftanın En Komik Dizi ve Film Tweetleri

Chalamet'in Şeftali Sahnesinden Sürekli Kurtlar Vadisi İzleyen Kocaya Haftanın En Komik Dizi ve Film Tweetleri

Twitter dizi film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
04.02.2024 - 16:31

Evet, bir hafta sonu daha geldi çattı ve geçtiğimiz hafta yine Twitter'da birbirinden komik ve ilginç dizi-film tweetleri atıldı. Gelin hep birlikte bu hafta bizi hangi paylaşımlar güldürdü ya da düşündürdü diye bakalım...

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1. Başlıyoruz!

1. Başlıyoruz!
twitter.com

2. Ah be ne çektin ıssız adam!

2. Ah be ne çektin ıssız adam!
twitter.com

3. Harika kıyaslama olmuş!

4. Dizinin adını da Yabani yerine 'Vahşi Çift' falan yapalım...

4. Dizinin adını da Yabani yerine 'Vahşi Çift' falan yapalım...
twitter.com

5. Dizi film editi yaparken önce bi' izleyin diye boşuna demiyoruz:

5. Dizi film editi yaparken önce bi' izleyin diye boşuna demiyoruz:
twitter.com
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6. Kesilen Arabalar 2 çeyiz sahnesi...

6. Kesilen Arabalar 2 çeyiz sahnesi...
twitter.com

7. Ben böyle haklı isyan, tepki, yorum görmedim:

7. Ben böyle haklı isyan, tepki, yorum görmedim:
twitter.com

8. Bale Ç: Bir Gotham Polisiyesi

8. Bale Ç: Bir Gotham Polisiyesi
twitter.com

9. Call Me By Your Name filminden bahsediyor arkadaş:

9. Call Me By Your Name filminden bahsediyor arkadaş:
twitter.com

10. Her gün bir duble Kurtlar Vadisi izlemeden uyuyamıyorlar sanki:

10. Her gün bir duble Kurtlar Vadisi izlemeden uyuyamıyorlar sanki:
twitter.com
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11. Hakaret mi iltifat mı bilemedik:

11. Hakaret mi iltifat mı bilemedik:
twitter.com

12. Bataklıktan manava uzanan bir hikaye...

12. Bataklıktan manava uzanan bir hikaye...
twitter.com

13. Yok 'Ömürlü Dünya'...

13. Yok 'Ömürlü Dünya'...
twitter.com

14. Hep öyle olur zaten...

14. Hep öyle olur zaten...
twitter.com

15. Haftaya görüşmek üzere...

15. Haftaya görüşmek üzere...
twitter.com

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