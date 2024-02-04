Chalamet'in Şeftali Sahnesinden Sürekli Kurtlar Vadisi İzleyen Kocaya Haftanın En Komik Dizi ve Film Tweetleri
Chalamet'in Şeftali Sahnesinden Sürekli Kurtlar Vadisi İzleyen Kocaya Haftanın En Komik Dizi ve Film Tweetleri
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1. Başlıyoruz!
2. Ah be ne çektin ıssız adam!
4. Dizinin adını da Yabani yerine 'Vahşi Çift' falan yapalım...
5. Dizi film editi yaparken önce bi' izleyin diye boşuna demiyoruz:
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6. Kesilen Arabalar 2 çeyiz sahnesi...
7. Ben böyle haklı isyan, tepki, yorum görmedim:
8. Bale Ç: Bir Gotham Polisiyesi
9. Call Me By Your Name filminden bahsediyor arkadaş:
10. Her gün bir duble Kurtlar Vadisi izlemeden uyuyamıyorlar sanki:
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11. Hakaret mi iltifat mı bilemedik:
12. Bataklıktan manava uzanan bir hikaye...
13. Yok 'Ömürlü Dünya'...
14. Hep öyle olur zaten...
15. Haftaya görüşmek üzere...
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