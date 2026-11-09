Nursema'nın Favori Kocasından Güldür Güldür'deki Kemal Sunal Anısına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Oksijen TV'de Nursema'nın favorisinin kim olduğu sorulan Ceren Karakoç, hiç düşünmeden 'Umut ya' diye yanıt verdi. Nursema'nın Umut'a çok âşık olduğunu ve bu aşk uğruna ailesine karşı geldiğini hatırlatan oyuncu, 'Ama akıllıca bir karar verilse Rüzgar' diyerek Rüzgarcı seyircilere de hak verdi. Favorisi olmasına rağmen Umut için 'Umut biraz şeydi ya, böyle bir pısır' diyen Karakoç'un bu benzetmesi de dikkat çekti.