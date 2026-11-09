Nursema'nın Favori Kocasından Güldür Güldür'deki Kemal Sunal Anısına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
9 Kasım Pazartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
Kurtlar Vadisi ve Pusu'da rol alıp hayata veda eden 25 oyuncu tek tek anıldı.
MasterChef Türkiye'de 13. haftanın elemesinde Tolgahan'la son ikiye kalan Kübra yarışmaya veda etti.
Hudutsuz Sevda ve Yasak Elma'nın yapımcısı Fatih Aksoy, dizi sektörü için "Uçurumun kenarındayız" dedi.
Reklam krizi Haysiyet'in setine sıçradı, oyunculardan yüzde 15 indirim istendiği iddia edildi.
Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven, "Hak etmedi" diyen Barış Murat Yağcı'ya yanıt verdi.
Bez Bebek'in Şoker'i Mehmet Usta yıllar sonra görüntülendi, set sorusuna Mevlânâ'dan bir sözle yanıt verdi.
Cemal Can Canseven'in Survivor'dan getirdiği tuvalet alışkanlığı ailesine önlem aldırdı.
"Muş" cevabıyla hafızalara kazınan Melek Subaşı'nın eşi, ikinci kez boşanma davası açtı.
Teşkilat'ın Çetin'i Mustafa Açılan, Çağatay Ulusoy'lu Eşref Tek'in kadrosuna katıldı.
Müge Anlı hayranı bir kadın için hazırlanan stüdyo temalı doğum günü sürprizi sosyal medyayı güldürdü.
8 Kasım Pazar akşamının lideri değişti, Ömür Usta üç listede birden zirveye yerleşti.
Asmalı Konak'ın Dilara'sı Selda Özer'in Bodrum'daki son hali görenleri şaşırttı.
Haftanın en düşük reytingli dizisi, final bölümünde 1 reytingi bile göremeyen Sevdam Karadeniz oldu.
Kızılcık Şerbeti'ne dönen "Nursema" Ceren Karakoç, sette ilk gün nasıl karşılandığını anlattı.
Teşkilat'ın Levent Karayurt'u Yıldıray Şahinler, NOW'un yeni dizisi Centilmen'in kadrosuna katıldı.
Perihan Savaş, Sosyete Şaban'da 1,86 boyundaki Kemal Sunal'ı sırtında taşıdığı anı Güldür Güldür'de anlattı.
4 dizinin yayınlanmadığı haftada Taşacak Bu Deniz zirvede kaldı, Yeraltı 3. sıradan 8.'liğe düştü.
"Nursema" Ceren Karakoç, Kızılcık Şerbeti'nde Rüzgar mı Umut mu sorusuna yanıt verdi.
Sezon başından bu yana ABC1 ortalamasında Taşacak Bu Deniz zirvede, Kızılcık Şerbeti 8. sırada kaldı.
"Prens" Giray Altınok, Güldür Güldür'e ilk katıldığında Alper Kul'un kendisini koltuğunun altına aldığını anlattı.
Aliağa'daki patlamada 16 işçinin hayatını kaybetmesinin ardından Evlilik Güzeldir'in yeni bölümü iptal edildi.
Kızılcık Şerbeti'nin yeni Çimen'i Asena Keskinci, diziyle birlikte değişen hayran kitlesini anlattı.
"Nursema" Ceren Karakoç, Doğa'nın Kızılcık Şerbeti'ne döneceği iddialarını yalanladı.
Kızılcık Şerbeti'nde Asil'in bayıldığı sahnede "Ömer" Barış Kılıç'ın güldüğü ortaya çıktı.
Kızılcık Şerbeti'nin cuma akşamı karşısına çıkan 7 dizi, 5 sezonda tek tek final yaptı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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