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Nursema'nın Favori Kocasından Güldür Güldür'deki Kemal Sunal Anısına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Nursema'nın Favori Kocasından Güldür Güldür'deki Kemal Sunal Anısına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
10.11.2026 - 00:01
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

9 Kasım Pazartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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Kurtlar Vadisi ve Pusu'da rol alıp hayata veda eden 25 oyuncu tek tek anıldı.

Kurtlar Vadisi ve Pusu'da rol alıp hayata veda eden 25 oyuncu tek tek anıldı.

2003'te başlayıp Pusu'yla yıllarca süren Kurtlar Vadisi'nin konsey masasındaki sandalyeler zamanla tek tek boşaldı. Laz Ziya'ya hayat veren İstemi Betil'den Seyfo Dayı Nihat Nikerel'e, Testere Necmi Tarık Ünlüoğlu'ndan İplikçi Nedim İsmail İncekara'ya kadar dizinin hafızalara kazınan pek çok ismi artık aramızda değil. Listeye en son, Şubat 2026'da 56 yaşında hayatını kaybeden Cerrahpaşalıların Ablası Şıvga Gerez eklendi.

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MasterChef Türkiye'de 13. haftanın elemesinde Tolgahan'la son ikiye kalan Kübra yarışmaya veda etti.

MasterChef Türkiye'de 13. haftanın elemesinde Tolgahan'la son ikiye kalan Kübra yarışmaya veda etti.

MasterChef'te 8 Kasım Pazar akşamı haftanın eleme adayları Tolgahan, Ayşe, Bahar, Eyyüp Can, Şadi, Kübra, Muhammed ve Tolğa oldu. Eleme potasındaki kıyasıya yarışın sonunda son ikiye Kübra ve Tolgahan kaldı. Demirhan, Gül, Simge, Koray, Cansu, Faruk, Recep, Batuhan, Buse, Şiringül, Emre ve Hasan Alp'in ardından MasterChef'e veda eden isim Kübra oldu.

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Hudutsuz Sevda ve Yasak Elma'nın yapımcısı Fatih Aksoy, dizi sektörü için "Uçurumun kenarındayız" dedi.

Hudutsuz Sevda ve Yasak Elma'nın yapımcısı Fatih Aksoy, dizi sektörü için "Uçurumun kenarındayız" dedi.

Medyapım'ın sahibi Fatih Aksoy, Esra Dermancıoğlu'nun YouTube programı Neden Esra?'ya konuk oldu ve kanalların reklam gelirlerinin yaklaşık yüzde 50 düştüğünü anlattı. Yurt dışı satışlar olmasa Türkiye'de dizi üretme ihtimalinin 'yüzde 0' olduğunu söyleyen usta yapımcı, Fransa, İspanya ve İtalya gibi ülkelerde yapım şirketlerine verilen yüzde 30-45'lik devlet desteğini hatırlattı. Aksoy, stopaj ve bazı vergilerden feragat edilmezse sektörün 'düşmek üzere' olduğunu söyledi.

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Reklam krizi Haysiyet'in setine sıçradı, oyunculardan yüzde 15 indirim istendiği iddia edildi.

Reklam krizi Haysiyet'in setine sıçradı, oyunculardan yüzde 15 indirim istendiği iddia edildi.

Birsen Altuntaş'ın aktardığı kulis bilgisine göre Süreç Film, Kanal D'nin salı dizisi Haysiyet'in ekrandaki ömrünü uzatmak için oyunculardan ücretlerinde yüzde 15 indirim istedi. Sadık Karlıova'ya hayat veren Kerem Alışık'ın bu talebe 'İndirimi biz oyuncular yapalım, teknik ekibe dokunmayın' diyerek set emekçilerini koruyan bir öneriyle karşılık verdiği konuşuldu. Yapım şirketi ve kanaldan ise konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

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Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven, "Hak etmedi" diyen Barış Murat Yağcı'ya yanıt verdi.

Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven, "Hak etmedi" diyen Barış Murat Yağcı'ya yanıt verdi.

Sarp Bozkurt'un sunduğu Acı Sohbet'e konuk olan Cemal Can Canseven, finalde karşı karşıya geldiği Barış Murat Yağcı'nın şampiyonluğunu sorgulayan sözlerine sessiz kalmadı. '6 yıl geçti üstünden Allah aşkına. Her şeyin bir zaman aşımı olması lazım bence' diyen ünlü yarışmacı, final koltuğunu canlı yayındaki yarışta kendi emeğiyle kazandığını ve sonucun noter huzurunda yapılan SMS oylamasıyla belirlendiğini hatırlattı. Cemal Can, o parkurda bacaklarının tutmadığını ve ağlama krizleri yaşadığını da anlattı.

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Bez Bebek'in Şoker'i Mehmet Usta yıllar sonra görüntülendi, set sorusuna Mevlânâ'dan bir sözle yanıt verdi.

Bez Bebek'in Şoker'i Mehmet Usta yıllar sonra görüntülendi, set sorusuna Mevlânâ'dan bir sözle yanıt verdi.

2007-2010 yılları arasında ekranda kalan Bez Bebek'te Nana'nın karşısına dikilen Şoker'i canlandıran Mehmet Usta, ağarmış uzun saçları ve renkli camlı gözlükleriyle Gece Muhabiri'nin kameralarına yakalandı. Asena Keskinci'nin Evrim Akın'dan baskı gördüğünü öne sürdüğü eski tartışma sorulduğunda usta oyuncu, '30 sene önceyi konuşmanın bir manası yok' diyerek konuya girmedi. Mehmet Usta, Mevlânâ'nın 'Düne ait ne varsa geçti cancağızım, şimdi yeni şeyler söylemek lazım' sözünü hatırlatarak defteri kapattı.

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Cemal Can Canseven'in Survivor'dan getirdiği tuvalet alışkanlığı ailesine önlem aldırdı.

Cemal Can Canseven'in Survivor'dan getirdiği tuvalet alışkanlığı ailesine önlem aldırdı.

Acı Sohbet'te Sarp Bozkurt'un sorularını yanıtlayan Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven, adadan döndükten sonra alafranga tuvaleti alaturka gibi kullanmaya başladığını itiraf etti. Klozetin üstüne çıktığını duyan annesinin, duvara monte klozetin kırılıp oğlunun bacağını kırabileceği endişesiyle telaşa kapıldığını anlatan Cemal Can, çözümü tuvaletin önüne yerleştirilen tahta bir oturakta buldu. Ünlü yarışmacı, arkadaşlarının evinde bile bu alışkanlığından vazgeçmediğini söyleyerek stüdyoyu kahkahaya boğdu.

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"Muş" cevabıyla hafızalara kazınan Melek Subaşı'nın eşi, ikinci kez boşanma davası açtı.

"Muş" cevabıyla hafızalara kazınan Melek Subaşı'nın eşi, ikinci kez boşanma davası açtı.

Flash TV'de Yalçın Çakır'ın programındaki görüntüleri ve Yalan Testi'nde verdiği 'Muş' cevabıyla internetin ilk fenomenlerinden biri olan Melek Subaşı yeniden mahkemelik oldu. Eşi Şefik Subaşı'nın 10 yıl önce Muş'ta açtığı ilk dava, mahkemenin onu ağır kusurlu bulmasıyla reddedilmişti. Şefik Subaşı bu kez İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu ve ortak hayatın 2009'dan bu yana fiilen sona erdiğini belirterek 'fiili ayrılık' gerekçesiyle boşanma talep etti.

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Teşkilat'ın Çetin'i Mustafa Açılan, Çağatay Ulusoy'lu Eşref Tek'in kadrosuna katıldı.

Teşkilat'ın Çetin'i Mustafa Açılan, Çağatay Ulusoy'lu Eşref Tek'in kadrosuna katıldı.

Prime Video'nun Kıbrıs'ta çekimleri başlayan dizisi Eşref Tek'in kadrosu büyümeye devam ediyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Teşkilat'taki Çetin ve Kuruluş Orhan'daki Andreas rolleriyle tanınan Mustafa Açılan, Eşref'in çalıştığı kumarhanenin sahibinin kardeşi Sadi'ye hayat verecek. Konuk oyuncu olarak kadroya dahil olan Açılan'ın sekiz bölümlük dizinin iki bölümünde yer alacağı, dizinin ise aralık ayında yayına gireceği konuşuluyor.

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Müge Anlı hayranı bir kadın için hazırlanan stüdyo temalı doğum günü sürprizi sosyal medyayı güldürdü.

Müge Anlı hayranı bir kadın için hazırlanan stüdyo temalı doğum günü sürprizi sosyal medyayı güldürdü.

Instagram'da @simgecercii hesabından paylaşılan videoda, Müge Anlı ile Tatlı Sert'i hiç kaçırmayan bir kadının arkadaşları evdeki salonu 'Yağmur Güven ile Sert Tatlı' adını verdikleri bir stüdyoya çevirdi. Programın jeneriğine göz kırpan açılışın ardından meraklı komşudan köy muhtarına, psikologdan reji ekibindeki Kadriye'ye kadar tanıdık tipler isim kartlarıyla tek tek tanıtıldı. Avukat koltuğuna kurulan 'Rahmi Bey'i bile unutmayan ekibin videosu kısa sürede viral oldu.

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8 Kasım Pazar akşamının lideri değişti, Ömür Usta üç listede birden zirveye yerleşti.

8 Kasım Pazar akşamının lideri değişti, Ömür Usta üç listede birden zirveye yerleşti.

NOW'un Nurgül Yeşilçay'lı dizisi Ömür Usta, 7. bölümüyle Total'de 7,81, AB'de 6,68, ABC1'de 7,37 alarak pazar akşamının tartışmasız lideri oldu. Bir hafta önce Total'de zirvede olan Daha 17 ise 24. bölümüyle 6,65'e geriledi ve üç listede de ikinci sırada kaldı; dizinin en sert kaybı 5,92'den 4,78'e düştüğü AB'de yaşandı. TRT 1'in Teşkilat'ı da yedinci sezonunun 8. bölümüyle Total'de 5,00 alarak üçüncü oldu.

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Asmalı Konak'ın Dilara'sı Selda Özer'in Bodrum'daki son hali görenleri şaşırttı.

Asmalı Konak'ın Dilara'sı Selda Özer'in Bodrum'daki son hali görenleri şaşırttı.

Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay'lı Asmalı Konak'ta Dilara Karadağ'a hayat veren Selda Özer, uzun süredir ekranlardan uzak olsa da Instagram'da paylaştığı karelerle yeniden gündem oldu. Oyunculuğa ara verdikten sonra Bodrum'da doğayla iç içe, sakin bir hayatı seçen 65 yaşındaki oyuncu, yıllar önceki iddialı ekran imajını geride bırakıp çok daha sade bir görünümü tercih ediyor. Kıvırcık saçları ve yaşını saklamayan doğal haliyle paylaştığı selfie, onu Dilara olarak hatırlayan izleyicileri şaşırttı.

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Haftanın en düşük reytingli dizisi, final bölümünde 1 reytingi bile göremeyen Sevdam Karadeniz oldu.

Haftanın en düşük reytingli dizisi, final bölümünde 1 reytingi bile göremeyen Sevdam Karadeniz oldu.

Televizyoncu Adam'ın 2-8 Kasım haftası dizi karnesinde NOW'un Sevdam Karadeniz'i, 2 Kasım'daki final bölümünde Total'de 0,91, AB'de 0,54 ile tüm kanallar arasında en dipte yer aldı. Show TV'de final iddialarıyla gündeme gelen Muhtemel Aşk AB'de 1,88 ile kanalın en düşüğü olurken TRT 1'de Evlilik Güzeldir Total'de 2,50 ile son sırada kaldı. Kanal D'de ise en düşük reytingli dizi olan Güller ve Günahlar, 6,13 ile Star TV'nin lider dizisi Sevdiğim Sensin'i bile geride bıraktı.

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Kızılcık Şerbeti'ne dönen "Nursema" Ceren Karakoç, sette ilk gün nasıl karşılandığını anlattı.

Kızılcık Şerbeti'ne dönen "Nursema" Ceren Karakoç, sette ilk gün nasıl karşılandığını anlattı.

Ağustosta kadrodan çıkarılıp senaryo ekibinin değişmesiyle ekim ayında diziye dönen Ceren Karakoç, Oksijen TV'de setteki ilk gününü anlattı. İçeri girer girmez ekibe 'Ben biraz daha uzun tatil yapmak istedim arkadaşlar sizden, 2 ay kadar' diye espri yaptığını söyleyen oyuncu, set arkadaşlarının kendisini 'Hoş geldin, neredeydin?' diyerek karşıladığını anlattı. Karakoç, kazadan sonra yoğun bakımda kalan Nursema'yı amcasının gelip aldığını da aktardı.

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Teşkilat'ın Levent Karayurt'u Yıldıray Şahinler, NOW'un yeni dizisi Centilmen'in kadrosuna katıldı.

Teşkilat'ın Levent Karayurt'u Yıldıray Şahinler, NOW'un yeni dizisi Centilmen'in kadrosuna katıldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Vahide Perçin ve Kaan Miraç Sezen'in başrollerini paylaşacağı Centilmen'e Yıldıray Şahinler dahil oldu. Usta oyuncu, Kaan Miraç Sezen'in canlandırdığı Arif'i büyüten pazarcı Hilmi'ye hayat verecek. Ece Erdek Koçoğlu'nun ayrılmasının ardından Soner Caner'in yöneteceği dizinin çekimlerine önümüzdeki haftalarda başlanacak; Centilmen'in ise dizinin kod adı olduğu ve ekrana farklı bir isimle gelebileceği belirtiliyor.

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Perihan Savaş, Sosyete Şaban'da 1,86 boyundaki Kemal Sunal'ı sırtında taşıdığı anı Güldür Güldür'de anlattı.

Perihan Savaş, Sosyete Şaban'da 1,86 boyundaki Kemal Sunal'ı sırtında taşıdığı anı Güldür Güldür'de anlattı.

Güldür Güldür Show'un Yeşilçam'a ayrılan 450. bölümünde Ali Sunal, babası Kemal Sunal'la ilgili anıyı sahnede Perihan Savaş'a sordu. Sosyete Şaban'daki gölet sahnesinde Kemal Sunal'ı sırtında karşı kıyıya taşıdığını anlatan Savaş, usta oyuncunun kulağına 'Perihan, bak su mikropludur, sakın ayağım değmesin' diye yalvardığını söyledi. Filmin yönetmeni Kartal Tibet'in 'Nasıl taşıdın sen bu adamı?' tepkisini de aktaran Savaş, sözlerini 'Keşke yaşasaydı, keşke gene sırtımda taşısaydım' diyerek bitirdi.

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4 dizinin yayınlanmadığı haftada Taşacak Bu Deniz zirvede kaldı, Yeraltı 3. sıradan 8.'liğe düştü.

4 dizinin yayınlanmadığı haftada Taşacak Bu Deniz zirvede kaldı, Yeraltı 3. sıradan 8.'liğe düştü.

TRT 1'in Galatasaray-Stuttgart maçını yayınladığı salı akşamı Tuzlu Kahve, Anne Yarısı, Haysiyet ve Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölümle ekrana gelmeyince 2-8 Kasım haftasında 18 dizi yarıştı. Taşacak Bu Deniz Total'de 11,11 ile üç listede de lider olurken Uzak Şehir ikinci oldu, Ömür Usta ise 6. sıradan 3.'lüğe yükseldi. Şampiyonlar Ligi gecesine denk gelen Yeraltı 1,72 puan kaybederken Nursema'nın döndüğü bölümle Kızılcık Şerbeti AB'de ikinci sıraya yükseldi.

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"Nursema" Ceren Karakoç, Kızılcık Şerbeti'nde Rüzgar mı Umut mu sorusuna yanıt verdi.

"Nursema" Ceren Karakoç, Kızılcık Şerbeti'nde Rüzgar mı Umut mu sorusuna yanıt verdi.

Oksijen TV'de Nursema'nın favorisinin kim olduğu sorulan Ceren Karakoç, hiç düşünmeden 'Umut ya' diye yanıt verdi. Nursema'nın Umut'a çok âşık olduğunu ve bu aşk uğruna ailesine karşı geldiğini hatırlatan oyuncu, 'Ama akıllıca bir karar verilse Rüzgar' diyerek Rüzgarcı seyircilere de hak verdi. Favorisi olmasına rağmen Umut için 'Umut biraz şeydi ya, böyle bir pısır' diyen Karakoç'un bu benzetmesi de dikkat çekti.

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Sezon başından bu yana ABC1 ortalamasında Taşacak Bu Deniz zirvede, Kızılcık Şerbeti 8. sırada kaldı.

Sezon başından bu yana ABC1 ortalamasında Taşacak Bu Deniz zirvede, Kızılcık Şerbeti 8. sırada kaldı.

1 Eylül'den bu yana ekrana gelen 21 dizinin ABC1 reyting ortalamalarında TRT 1'in Taşacak Bu Deniz'i 10,36 ile açık ara lider oldu. Yeraltı 7,51 ile ikinci olurken Sevdan Bir Ateş 7,43 ile yalnızca 0,08 puan geride kaldı, Uzak Şehir ise 6,99 ile dördüncü sıraya yerleşti. Kızılcık Şerbeti 5,93 ile sekizinci olurken listenin son sırasında 2,73 ile Muhtemel Aşk yer aldı.

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"Prens" Giray Altınok, Güldür Güldür'e ilk katıldığında Alper Kul'un kendisini koltuğunun altına aldığını anlattı.

"Prens" Giray Altınok, Güldür Güldür'e ilk katıldığında Alper Kul'un kendisini koltuğunun altına aldığını anlattı.

Güldür Güldür'ün uzun zamandır birlikte olan çok büyük bir aile olduğunu ve dışarıdan katılmanın zor olduğunu söyleyen Giray Altınok, ekibe girdiği ilk günleri anlattı. Alper Kul'u ekibin 'papazlarından biri' olarak tanımlayan Altınok, ikilinin dostluğunun ilk karşılaştıkları anda yaptıkları 'Tipimiz ne kadar benziyor' şakasıyla başladığını söyledi. Oyuncu, o günden bu yana Alper Kul'la aralarında tek bir kırgınlık bile yaşanmadığının altını çizdi.

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Aliağa'daki patlamada 16 işçinin hayatını kaybetmesinin ardından Evlilik Güzeldir'in yeni bölümü iptal edildi.

Aliağa'daki patlamada 16 işçinin hayatını kaybetmesinin ardından Evlilik Güzeldir'in yeni bölümü iptal edildi.

İzmir Aliağa'daki HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası'nda 9 Kasım Pazartesi günü yaşanan patlamada 16 işçinin hayatını kaybetmesi tüm ülkeyi yasa boğdu. Facianın ardından TRT 1 yayın akışında değişikliğe gitti ve Fikret Kuşkan'ın başrolündeki Evlilik Güzeldir'in bu akşam ekrana gelmesi planlanan yeni bölümü iptal edildi. İptal edilen bölümün hangi tarihte yayınlanacağı ise henüz açıklanmadı.

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Kızılcık Şerbeti'nin yeni Çimen'i Asena Keskinci, diziyle birlikte değişen hayran kitlesini anlattı.

Kızılcık Şerbeti'nin yeni Çimen'i Asena Keskinci, diziyle birlikte değişen hayran kitlesini anlattı.

Çimen karakterini 5. sezonda Selin Türkmen'den devralan Asena Keskinci, Gece Muhabiri'ne konuştu. Kariyeri boyunca daha çok genç izleyiciye hitap ettiğini söyleyen oyuncu, Kızılcık Şerbeti'yle birlikte artık sokakta teyzelerin ve amcaların da kendisini durdurup tebrik ettiğini anlattı. Keskinci bu değişimi 'Eskiden daha böyle arkadaştım, şimdi bir de ailenin kızı oldum' sözleriyle özetledi.

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"Nursema" Ceren Karakoç, Doğa'nın Kızılcık Şerbeti'ne döneceği iddialarını yalanladı.

"Nursema" Ceren Karakoç, Doğa'nın Kızılcık Şerbeti'ne döneceği iddialarını yalanladı.

Oksijen TV'de 'Başka dönecek olan var mı?' sorusunu yanıtlayan Ceren Karakoç, Neslihan Yeldan'ın canlandırdığı Sevtap'ın diziye geri döndüğünü doğruladı. Sıla Türkoğlu'nun Doğa'sına dair haberler için ise 'Doğa da dönmüyor. Öyle bir haber de çıkıyor. Haberler çıkıyor ama hayır' dedi. Karakoç'un 'Şu anda ben ve Neslihan sadece' sözlerindeki 'şu anda' vurgusu ise seyircinin aklına kapının tamamen kapanıp kapanmadığı sorusunu getirdi.

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Kızılcık Şerbeti'nde Asil'in bayıldığı sahnede "Ömer" Barış Kılıç'ın güldüğü ortaya çıktı.

Kızılcık Şerbeti'nde Asil'in bayıldığı sahnede "Ömer" Barış Kılıç'ın güldüğü ortaya çıktı.

Kızılcık Şerbeti'nin 145. bölümünde öldüğü sanılan Nursema'yı karşısında gören Asil'in olduğu yere yığıldığı sahne, bölümün en çok konuşulan anı olmuştu. Show TV'nin 7 Kasım'da paylaştığı kamera arkası videosunda ise Nursema'yı eve getiren Ömer'i canlandıran Barış Kılıç'ın sahne sırasında gülmesine engel olamadığı görüldü. Dramatik sahnenin perde arkası, setteki samimi ortamı da gözler önüne serdi.

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Kızılcık Şerbeti'nin cuma akşamı karşısına çıkan 7 dizi, 5 sezonda tek tek final yaptı.

Kızılcık Şerbeti'nin cuma akşamı karşısına çıkan 7 dizi, 5 sezonda tek tek final yaptı.

Ocak 2023'ten bu yana Show TV'de cuma akşamlarının değişmeyen ismi olan Kızılcık Şerbeti'nin rakipleri reyting yarışında birer birer geriye düştü. 2022-2023 sezonunu 10,32 ortalamayla şampiyon kapatan Yalı Çapkını bile 101. bölümde ekrana veda ederken Ateş Kuşları, Gaddar, Kötü Kan, Kara Ağaç Destanı ve Zembilli de listeye girdi. Son halka ise Hande Erçel ile Barış Arduç'u buluşturan, 13 bölüm planlanıp 7. bölümde final yapan Aşk ve Gözyaşı oldu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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