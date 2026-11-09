Kızılcık Şerbeti'nde Rüzgar mı Umut mu? "Nursema" Ceren Karakoç Tercihini Yaptı

Dört sezon boyunca Nursema'yı canlandıran Karakoç'a Oksijen TV'de karakterinin aşk hayatı da soruldu. 'Nursema'nın favorisi hangisi?' sorusuna oyuncu hiç düşünmeden 'Umut ya' diye yanıt verdi.

Ancak sunucu bu cevaba hemen itiraz etti: 'Rüzgar değil mi? Biz Rüzgarcıydık.' Seyircinin önemli bir kısmının da yıllardır aynı tarafta durduğu biliniyor.

Karakoç, Umut tercihinin nedenini Nursema'nın o dönem yaşadıklarına bağladı. Oyuncuya göre Nursema, Umut'a çok âşık olmuş ve bu aşk uğruna ailesine karşı gelmişti. Karakoç, 'Orada başka bir bağı var bence' diyerek Umut'un Nursema için neden farklı bir yerde durduğunu anlattı.