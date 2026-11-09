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Kızılcık Şerbeti'nde Rüzgar mı Umut mu? "Nursema" Ceren Karakoç Tercihini Yaptı

Kızılcık Şerbeti'nde Rüzgar mı Umut mu? "Nursema" Ceren Karakoç Tercihini Yaptı

yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
09.11.2026 - 18:23
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Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Karakoç, karakterinin aşk hayatındaki iki önemli ismi değerlendirdi. Oyuncu, Nursema’nın favorisinin ailesine karşı geldiği Umut olduğunu söyledi. Karakoç ancak akıllıca bir karar verilseydi doğru ismin Rüzgar olacağını da kabul etti. Umut için kullandığı “pısırık” benzetmesi de dikkat çekti.

KAYNAK: Oksijen TV

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Ceren Karakoç'a göre Nursema'nın favorisi, ailesine karşı geldiği Umut.

Ceren Karakoç'a göre Nursema'nın favorisi, ailesine karşı geldiği Umut.

Dört sezon boyunca Nursema'yı canlandıran Karakoç'a Oksijen TV'de karakterinin aşk hayatı da soruldu. 'Nursema'nın favorisi hangisi?' sorusuna oyuncu hiç düşünmeden 'Umut ya' diye yanıt verdi.

Ancak sunucu bu cevaba hemen itiraz etti: 'Rüzgar değil mi? Biz Rüzgarcıydık.' Seyircinin önemli bir kısmının da yıllardır aynı tarafta durduğu biliniyor.

Karakoç, Umut tercihinin nedenini Nursema'nın o dönem yaşadıklarına bağladı. Oyuncuya göre Nursema, Umut'a çok âşık olmuş ve bu aşk uğruna ailesine karşı gelmişti. Karakoç, 'Orada başka bir bağı var bence' diyerek Umut'un Nursema için neden farklı bir yerde durduğunu anlattı.

Oyuncu, akıllıca bir karar verilseydi doğru ismin Rüzgar olacağını da itiraf etti.

Oyuncu, akıllıca bir karar verilseydi doğru ismin Rüzgar olacağını da itiraf etti.

Karakoç, kalbin ve aklın aynı yeri göstermediğini kabul etti. 'Ama akıllıca bir karar verilse Rüzgar' diyen oyuncu, sunucunun Rüzgar ısrarına da hak verdi. Karakoç, 'Evet, doğru. O dönemde olabilirdi' sözleriyle Nursema ile Rüzgar arasındaki ilişkinin o dönemde pekâlâ yürüyebileceğini kabul etti.

Rüzgar için 'Cooldu Rüzgar'ımız da' ifadesini kullanan Karakoç, ikili arasındaki ilişkinin neden yürümediğine de değindi. Oyuncuya göre Rüzgar, Nursema bir telefonla dışarı çıkmadığı için gitti.

Karakoç'un bu sözleri, Rüzgar'ın hikâyeden çıkışını yıllardır sorgulayan seyirciler için dikkat çekici bir ayrıntı oldu.

Karakoç'un Umut için kullandığı "pısırık" benzetmesi de dikkat çekti.

Karakoç'un Umut için kullandığı "pısırık" benzetmesi de dikkat çekti.

Oyuncu, favorisi olmasına rağmen Umut'u eleştirmekten de geri durmadı. Karakoç, 'Umut biraz şeydi ya, böyle bir pısır' sözleriyle karakterin çekingen yapısına gönderme yaptı.

Böylece Nursema'nın aşk hayatındaki iki önemli ismi tek cümlede karşılaştıran Karakoç, hem Umut'u savunanları hem de Rüzgarcıları memnun eden bir orta yol buldu.

Öte yandan Ceren Karakoç, ağustos ayında Kızılcık Şerbeti'nden çıkarılmış, senaryo ekibinin değişmesinin ardından ekim ayında yeniden kadroya dahil olmuştu. Nursema'nın döndüğü bölüm, diziye sezonun en yüksek reytingini getirdi. Peki Nursema'nın yeni dönemde kalbi kime ait olacak? Bunun cevabı yeni bölümlerde belli olacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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