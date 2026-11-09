Kızılcık Şerbeti'nde Rüzgar mı Umut mu? "Nursema" Ceren Karakoç Tercihini Yaptı
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Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Karakoç, karakterinin aşk hayatındaki iki önemli ismi değerlendirdi. Oyuncu, Nursema’nın favorisinin ailesine karşı geldiği Umut olduğunu söyledi. Karakoç ancak akıllıca bir karar verilseydi doğru ismin Rüzgar olacağını da kabul etti. Umut için kullandığı “pısırık” benzetmesi de dikkat çekti.
KAYNAK: Oksijen TV
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Ceren Karakoç'a göre Nursema'nın favorisi, ailesine karşı geldiği Umut.
Oyuncu, akıllıca bir karar verilseydi doğru ismin Rüzgar olacağını da itiraf etti.
Karakoç'un Umut için kullandığı "pısırık" benzetmesi de dikkat çekti.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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